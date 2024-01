Tuomioistuinvirasto esittää lakkautettavaksi istuntopaikkoja Kauhavalla, Salossa ja Utsjoella

Tuomioistuinvirasto on tehnyt esityksen kolman käräjäoikeuden istuntopakan lakkauttamiessta.

Tuomioistuinvirasto on tehnyt oikeusministeriölle esityksen muutoksista neljän käräjäoikeuden istuntopaikkoihin.

Lakkautettavien listalla ovat käräjäoikeuksien istuntopaikat Salossa, Kauhavalla ja Utsjoella. Näissä istuntopaikoissa istuntoja joko ei ole järjestetty lainkaan tai niitä on ollut erittäin vähän.

Lisäksi virasto selvittää mahdollisuutta järjestää Inarin käräjäoikeuden istunnot jossain muualla kuin nykyisessä paikassa.

Viraston esitys perustuu käräjäoikeuksien omiin aloitteisiin. Asetusehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Oikeusministeriön virkamiesten arvion mukaan lakkauttaminen ei vaikuta oikeuden saatavuuteen kyseisillä alueilla, mutta se tuo säästöjä sekä vuokrakustannuksista että istuntosalien uudistamiskustannuksista.

Tuomioistuinvirasto on esittänyt myös Pietarsaaren istuntopaikan lakkauttamista, mutta sen osalta muutosta ei ole valmisteilla. Pietarsaaren istuntopaikalla on vuosittain noin sata istuntopäivää. Istuntopaikan toimitilan nykyinen vuokrasopimus on voimassa vielä kaksi vuotta, helmikuulle 2026.