Ohjus-elokuva vie keskelle historiallista rajaloukkausta ja Lapin paukkupakkasia – keskiössä yksinhuoltajan kasvutarina

Rovaniemeläislähtöisen ohjaaja-käsikirjoittaja Miia Tervon uusi Ohjus-niminen elokuva on valmis. Elokuva saa kotimaan ensi-iltansa 2. helmikuuta.

Elokuva saa kuitenkin ensiesityksensä jo tammikuun lopussa, kun se nähdään Göteborgin elokuvafestivaalilla. Ohjus kilpailee festivaalin pääkilpasarjassa ainoana suomalaisena fiktioelokuvana.

– Olen otettu. Minun työni on niin moniskaalaista; todella hömpsöä, mutta todella syvää. Se, että sen arvo nähdään myös Suomen ulkopuolella, on ihanaa, Tervo kertoo.

Avaa kuvien katselu Ohjus on rovaniemeläislähtöisen Miia Tervon uran toinen pitkä elokuva. Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Taustalla Inarijärveen pudonnut ohjus

Elokuva on saanut inspiraationsa vuoden 1984 tapahtumista, jolloin Inarijärveen syöksyi neuvostoliittolainen ohjus. Kyseinen ohjus oli karannut Barentsinmerellä sotaharjoituksesta, jossa sitä käytettiin harjoitusmaalina. Polttoaineen loputtua ohjus kuitenkin putosi Inarijärveen.

Jään läpi syöksynyt ja Inarijärven pohjaan painunut yli kymmenmetrinen ohjus löydettiin vasta viikkojen päästä. Sen nostamista seurasi koko kansainvälinen media ja maailma. Itse ohjus on kuitenkin elokuvassa vain taustatarina.

Avaa kuvien katselu Ohjus-elokuvan ulkokohtaukset kuvattiin Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä. Kuva: Sami Kuokkanen / Elokuvayhtiö Komeetta

Draamakomedian pääroolissa nähdään kaksinkertainen Jussi-voittaja Oona Airola. Hän esittää yksinhuoltajaäiti Niinaa, joka päätyy paikallisen sanomalehden toimittajaksi ja saa pian eteensä mahdollisen jymyjutun kylässä, jossa ei koskaan tapahdu mitään.

Elokuvan aikana Niina opettelee löytämään rajansa.

– Hänelle on pidetty koko ikänsä yllä sellaista narratiivia, että hän on introvertti henkilö, jonka päältä voi kävellä, ja jonka mielipiteet ei paljoa paina, Oona Airola kertoo.

Hävittäjälentäjän rooli oli vaikea

Ohjus-tutkimusten keskellä Niina tapaa hävittäjälentäjä Kain, joka on juuri menettänyt isänsä. Näyttelijä Pyry Kähkönen arvelee sen vaikuttaneen tunnelmaan.

– Aika sellainen murjottaja se välillä on, Kähkönen naurahtaa.

Roolihahmoon sisään pääseminen ei ollut hänen mukaansa helppoa. Kuvausten aikana hän muun muassa mietti, millaisista asioista sotilaat keskenään 1980-luvulla keskustelivat, ja vietti paljon aikaa Ilmailumuseossa.

– Itselleni oli aika vaikeaa näytellä hävittäjälentäjää. Aina kun ajattelin sitä, tuli sellainen virne, lapsekas hymy, ja alkoi naurattaa, Kähkönen kertoo.

Avaa kuvien katselu Ohjus elokuvan pääosissa nähdään Pyry Kähkönen ja Oona Airola. Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Airolalle suurin haaste oli jatkumon rakentaminen. Niina nimittäin kehittyy kovasti elokuvan edetessä, mutta kohtauksia ei kuvattu kronologisessa järjestyksessä.

– Jouduin usein tukeutumaan Miiaan, että miten me tehtiin silloin kolme viikkoa sitten kohtauksessa ennen tätä kohtausta, Airola muistelee.

Elokuva täynnä itälappilaista murretta

Ohjus-elokuvaa kuvattiin kaksi viikkoa Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä. Ennen rooliaan Airola sai opastusta itälappilaiseen murteeseen. Silti asia stressasi pääosanäyttelijää paljon.

– Itselläni on kielellisesti aika herkkä korva. Ahdistaa, jos sitä logiikkaa rikotaan, tai puhutaan jotenkin väärin, Airola kertoo.

Asiaa ei helpottanut Lapin kuvausten jälkeinen kuvaustauko ja viisi viikkoa kestävä sisätilakuvausten toteuttaminen naapurimaassa.

– Murre meinasi alkaa pudota muistista Virossa, kun puhuttiin vain englantia ja oltiin tosi kaukana Lapista, Airola muistelee.

Avaa kuvien katselu Ohjus-elokuvassa nähdään useita suomalaisille tuttuja näytteilijöitä kuten Tommi Korpela (vas). Kuva: Sami Kuokkanen / Elokuvayhtiö Komeetta

Elokuvassa on mukana myös runsaasti paikallisia avustajia. Päähenkilön sisarta Kaisaa esittää savukoskelaislähtöinen näyttelijä Emma Kilpimaa. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Tommi Korpela, Kari Väänänen ja Jarkko Niemi.

Tervon elokuvissa lappilainen mentaliteetti

Kyseessä on Miia Tervon uran toinen pitkä elokuva. Hänen esikoisohjauksensa Aurora sai ensi-iltansa vuonna 2019 ja voitti seuraavana vuonna yhteensä seitsemän Jussi-palkintoa.

Ohjus-elokuvan työstäminen on ollut Tervon mukaan pitkä ja mielenkiintoinen taival. Hän kertoo kehittyneensä prosessin aikana myös ammatillisesti.

– Tässä on lennelty hävittäjillä, tehty isoja joukkokohtauksia ja kuvattu eri maissa. Se on teknisesti ohjaajana haastavampaa, mikä on mahtavaa, Tervo kertoo.

Avaa kuvien katselu Ohjus-elokuvassa seurataan myös hävittäjälentäjä Kain (Pyry Kähkönen) ja yksinhuoltajaäiti Niinan (Oona Airola) välille kehittyvää suhdetta. Kuva: Sami Kuokkanen / Elokuvayhtiö Komeetta

Viime vuosina Lapissa on kuvattu paljon sarjoja ja elokuvia. Tervon mukaan hänen elokuvissaan näkyy lappilainen mentaliteetti.

– Kun on täältä, niin pystyy tekijänä peilaamaan ja kuvaamaan sellaisia nyansseja ja tuntemuksia, mitä muut ei ehkä tiedä olevan edes olemassa, hän arvelee.

Tervo kertoo tekevänsä elokuvia aihelähtöisesti, mutta kirjoitusprosessin aikana päähenkilöt päätyvät aina Lappiin.

– Jos ajatellaan vaikka, että nainen kävelee kadulla, niin todella usein se on päässäni Rovaniemen kadulla. Mielikuvani sijoittuvat niin vahvasti tänne.