Katujengipomona pidetty Milan Jaff asteli oikeussaliin uusin elkein – hovioikeudessa kiistaa jengin luonteesta

Suomen ensimmäisestä katujengijutusta tunnetuksi tullut Milan Jaff saapui tänään keskiviikkona Helsingin hovioikeuteen. Yle seuraa oikeudenkäyntiä tässä päivittyvässä jutussa.

Kymmenen vuoden vankeusrangaistusta suorittava 23-vuotias Jaff oli pukeutunut tummaan puvun takkiin ja käyttäytyi istunnon alussa hillitysti. Hän istui oikeussalissa vakavana.

Jaff vaatii hovioikeudessa tuomionsa kumoamista ja lähes kaikkien syytteiden hylkäämistä.

Avaa kuvien katselu Aiemmissa oikeudenkäynneissä Milan Jaff hymyili ja elehti käsimerkkein. Tyyli oli hovioikeudessa muuttunut hillitymmäksi. Kuvassa 22-vuotias Milan Jaff ja asianajaja Matti Penttinen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 10. lokakuuta 2022. Kuva: Katri Kirsi / Yle

Tänään hovioikeudessa on käsitelty Jaffin syytteitä helsinkiläisessä hotellissa syyskuussa 2021 tapahtuneesta pahoinpitelystä. Väkivallan kohteena oli tunnettu räppäri.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan pahoinpitelyn motiivina oli helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin kiista. Uhriksi joutunut räppäri oli musiikissaan puolustanut espoolaisjengiä.

Puolustus: Julkisuus syynä jengipomon leimaan

Käräjäoikeuden toukokuussa 2022 antaman tuomion mukaan Jaff on helsinkiläisen katujengin johtaja. Käräjäoikeus piti katujengiä järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Rangaistuksia kovennettiin sillä perusteella.

Jaff ja kaikki muutkin tuomitut kiistävät joukon olleen järjestäytynyt rikollisryhmä. Jaffin asianajajan Anu Koivun mukaan kysymys oli kaveriporukasta, jota yhdisti musiikin tekeminen.

– Häntä pidettiin käräjäoikeuden tuomiossa jengin johtajana lähinnä siksi, että hänellä on julkisuutta. Ryhmällä ei ole mitään tekemistä järjestäytyneen rikollisryhmän kanssa, Koivu sanoo istunnossa.

Jaff on julkaissut sosiaalisessa mediassa lukuisia musiikkivideoita. Hänen suosituimmalla videollaan on nyt jopa miljoonaa katselukertaa.

Avaa kuvien katselu Milan Jaff ja hänen asianajajansa Anu Koivu Helsingin hovioikeudessa 17. tammikuuta 2024. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Katujengin järjestäytymisestä erimielisyyttä

Koivun mukaan kyseessä ei ole mikään uusi ilmiö, vaan toisiaan vastaan tappelevia nuorisojengejä on ollut Suomessa eri alueilla jo 50-luvulta saakka.

– Vaikka olisi olemassa katujengi, siitä on pitkä matka siihen, että se olisi rikoslain tarkoittama järjestäytynyt rikollisryhmä, Koivu sanoi.

Niin sanotuista katujengeistä puhuttaessa nuoria yhdistävä tekijä on maahanmuuttajatausta. Koivun mukaan oikea rangaistus Jaffille olisi sakkoja.

Syyttäjän ja Helsingin käräjäoikeuden tuomion mukaan helsinkiläisjengi täyttää järjestäytyneen rikollisryhmän kriteerit.

– Katujengin määrittely järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ei ole syyttäjälle mikään pakkomielle. Katujengit ovat Suomessa uusi ilmiö. Siihen liittyen pitää tuomita ankarasti, vaikka ryhmää ei katsottaisi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi, totesi aluesyyttäjä Perttu Könönen hovioikeudessa.

Könösen mielestä näyttö rikoksista on vahva. Esimerkiksi hotellissa tapahtunut pahoinpitely oli kuvattu videolle ja jaettu sosiaalisessa mediassa. Jaffin puolustuksen mukaan häntä ei voida tunnistaa tekijäksi kyseisistä videoista.

”En ole mikään jengiläinen”, kertoo Itäkeskuksen puukotuksen uhri

Tapausta alettiin käsitellä Helsingin hovioikeudessa maanantaina. Kaikkiaan yksitoista käräjäoikeudessa tuomittua henkilöä on valittanut hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden tuomio liittyi muun muassa Helsingissä ravintola Kaivohuoneelle suunniteltuun iskuun lokakuussa 2021 ja Espoossa omakotitaloa kohti tehtyyn ammuskeluun syyskuussa 2021.

Syyttäjän mukaan tapahtumien taustalla oli helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin koston kierre. Se alkoi nuoren helsinkiläisjengiin liitetyn miehen puukotuksesta Helsingin Itäkeskuksessa.

Puukotuksen uhri tuomittiin myöhemmin käräjäoikeudessa helsinkiläishotellissa tapahtuneeseen pahoinpitelyyn liittyen. Hän vaatii tuomion kumoamista. Miestä kuultiin tänään hovioikeudessa.

Miehen mukaan puukotustilanne ei ollut jengien vihanpidon taustalla.

– Se oli minun ja puukottajan välinen asia. Siihen ei liity muita. Elän Suomessa perheeni kanssa ja opiskelen. En ole mikään jengiläinen, mies sanoi.

Yle on julkaissut uutisissaan Milan Jaffin nimen paitsi pitkien tuomioiden vuoksi myös siksi, että hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia. Hän on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja tuomittu sittemmin vakavista rikoksista.