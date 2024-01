Ukrainaiset ovat sodan keskellä kekseliäitä – Antti Yrjösen kuvat näyttävät, miten sähkökatkoista selvitään luovasti

Kuvajournalisti Antti Yrjönen haluaa näyttää, että Ukrainassakin arki on moninaista sodasta huolimatta.

Kuvajournalisti Antti Yrjönen matkusti Ukrainaan ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Venäjän hyökkäys oli juuri alkanut.

– Alkuvaiheessa kaikki oli epävarmaa. Ei ollut tietoa, mihin Venäjän joukot etenevät. Ihmiset eivät tienneet, kannattako jäädä maahan vai yrittää pyrkiä pois, pitäisikö lähteä Saksaan tai Puolaan, hän kertoo.

Yrjönen vieraili pakolaissuojissa, jonne oli paennut väkeä Itä-Ukrainasta. Hänen mielestään pakolaisia pystyttiin auttamaan jo sodan alussa varsin järjestäytyneesti.

Sodan jatkuessa asiat ovat Yrjösen mukaan arkipäiväistyneet. Näkyviin ovat tulleet sodan pitkäaikaiset vaikutukset.

– Kun koulua käydään neljättä vuotta etäyhteyksien välityksellä, niin se alkaa väsyttämään niin opettajia tai oppilaita. Sota vaikuttaa myös siihen, mihin asetutaan asumaan tai minne rakennetaan taloja.

Loppusyksystä 2022 Venäjä tuhosi Ukrainan sähkölaitoksia ja energiaverkkoa. Siviilien arkea kuormittavat sähkökatkot, jotka saattavat kylmentää kodin tai katkaista vedentulon päiväkausiksi.

Mikkelin valokuvakeskuksessa avautui tammikuun 11. päivä Yrjösen näyttely Pimeäksi pommitettu maa. Hän haluaa kuviensa muistuttavan suomalaisia siitä, että Ukrainan sota jatkuu edelleen.

– Toisaalta olen yrittänyt tuoda esiin sitä, miltä arki näyttää. Se näyttää moninaiselta myös sotaa käyvässä maassa.

Mikkelin Valokuvakeskuksen näyttely avaa ikkunan Ukrainan kriisiin Antti Yrjöstä haastattelee Sari Ursin.

”Kaikki uskovat sodan päättyvän Venäjän häviöön”

Antti Yrjösen kuvissa opiskelijat tutustuvat kasvitieteellisen puutarhan kasveihin otsalampun valossa. Vanhemmat vievät lapsiaan tanssikouluun, jota valaistaan auton akkuihin kytketyillä led-valoilla.

– Toivon, että kuvista tulisi esiin toivon pilkahdus. Ukrainalaiset eivät ole luovuttamassa.

Yrjönen on vieraillut Ukrainassa nyt kuusi kertaa. Pisin matka kesti kaksi kuukautta. Hänen mukaansa vastaanotto on ollut lämmin. Ihmiset puhuvat avoimesti vastoinkäymisistään ja auttavat kuvauspaikkojen löytämisessä.

Toisaalta eteenpäin menemisen tunne voi olla välttämätöntä, jotta kriisin keskellä pystyy elämään. Yrjönen arvioi, että sotaa on mahdollista käsitellä tunnetasolla vasta sitten, kun tilanteesta on selvitty.

Tähän mennessä hän on tavannut vain ihmisiä, jotka uskovat sodan loppuvan Venäjän häviöön.

– Kukaan ei ole nähnyt muita vaihtoehtoja konfliktin lopulle. Siinä on vaihtelua, miten Venäjän ajatellaan häviävän. Moni on valmistautunut siihen, että sodan loppumiseen on vielä pitkä aika, Yrjönen sanoo.