Tutkija muistuttaa: moni äänestäjä miettii vielä kantaansa, kun ennakkoäänestys alkaa

Presidentivaalien ennakkoäänestykseen valmistaudutaan tilanteessa, jossa tuoreimmasta kannatusmittauksesta on jo aikaa.

Helsingin Sanomien tuorein kannatusmittaus on tapaninpäivältä, kolmen viikon takaa. Uutissuomalaisen kannatusmittaus tuli joulun alla ja Ylen tuorein mittaus reilu kuukausi sitten.

Uutta Ylen kannatusmittausta on kaivannut muiden muassa toimittaja Sanna Ukkola, joka kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä.

Kannatusmittaukset ovat kiinnostavia, sillä niillä on tutkimusten mukaan vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Aino Tiihonen kertoo voittajan vankkurit -ilmiöstä, jossa äänestäjä haluaa asettua mittauksia johtajavan ehdokkaan taakse.

Joulukuun mittauksissa on erottunut kärkikaksikko Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Kiinnostavaa on myös se, että noin kymmenen prosenttia mittauksiin vastanneista ei tiennyt, ketä äänestää.

– Osassa kannatusmittauksista on ollut verrattain suuri joukko äänestäjiä, jotka ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole vielä kantaa. Varmasti on paljon äänestäjiä, jotka eivät vielä naulanneet sitä omaa ehdokastaan, Aino Tiihonen sanoo.

Taktikointi tyypillistä henkilövaaleissa

Viime kevään eduskuntavaaleissa puhuttiin paljon taktisesta äänestämisestä. Aino Tiihosen mukaan taktinen äänestäminen on tavallisempaa presidentinvaaleissa.

– Siinä halutaan estää jonkun toisen ehdokkaan pääsy toiselle kierrokselle äänestämällä ehdokasta, joka ei ole itselle välttämättä kaikkein mieluisin. Tyypillisesti sitä on tapahtunut enemmän presidentinvaaleissa, joka on henkilövaali ja koko maa on yhtenä vaalipiirinä.

Tiihonen ei mainitse ehdokkaita nimeltä, mutta kyse on käytännössä äänestämisestä muutaman kärkiehdokkaan välillä. Lopullisesta vaalituloksesta on vaikea suoraan erottaa, mikä on ollut taktikointia ja kuka sitä on tehnyt.

Aino Tiihosen mukaan on myös mielenkiintoista nähdä, kuinka innokkaasti suomalaiset tällä kertaa äänestävät ennakkoon.

2000-luvulla ennakkoäänestämisen suosio on kasvanut. Aiemmin on havaittu, että vaaleissa, joissa istuva presidentti ei hae jatkokautta, hieman suurempi joukko on jättänyt äänestämisen varsinaiseen vaalipäivään.