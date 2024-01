10 minuutin odotukseen tottunut Iakub Chimaeu ihmettelee, miksei lääkäriin pääse Suomessa heti – vietimme yön yöpäivystyksessä, joka uhkaa loppua

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi viime viikolla raportin, jonka mukaan ympärivuorokautista päivystystä tarjoavien terveyskeskusten ja keskussairaaloiden määrää pitäisi vähentää.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen osalta esityksen vaikutukset kohdistuisivat mahdollisesti Salon ympärivuorokautiseen päivystykseen ja leikkaustoimintaan.

Yle halusi selvittää paikan päällä, millainen tarve päivystyksellä Salossa on. Vierailimme päivystyksessä tiistai-iltana. Samoissa tiloissa toimii sekä Salon sairaalan terveyskeskuksen oma päivystys sekä TYKS Akuutin päivystys.

Kello 20.30: henkilökunnalla riittää työtä

Puoli yhdeksältä illalla terveyskeskuksen potilaita on seitsemän ja TYKS Akuutin potilaita viisi. Käytävillä ja odotustiloissa on joitakin odottajia. Tarkkailussa, eli salissa, jossa potilaat on sijoitettu vuodepaikoille, henkilökunnalla riittää työtä.

Läheisen kuljettajana päivystykseen saapunut Virpi Härkönen puolustaa vahvasti palvelun jatkumista Salossa.

– Päivystykselle on tarvetta. Salo on iso kaupunki, ja Turun päivystyksessä on kovat ruuhkat, pohtii Härkönen.

Salossa asuva Iakub Chimaeu on odottanut lääkärille pääsyä noin kahden tunnin ajan. Hän ihmettelee, miten hänen omassa maassaan Georgiassa lääkäriin pääsi kymmenessä minuutissa ja täällä pitää odottaa.

Chimaeu saa lopulta apua heti haastattelun jälkeen ja lähtee iloisena jatkamaan matkaa.

Maije Forstén on hakeutunut päivystykseen Västänfjärdistä Kemiönsaaresta jo iltapäivällä kahden aikaan. Hän on tyytyväinen hoitoon. Hoitajilla ja lääkäreillä on hänen mukaansa hyvä yhteishenki.

Forstén viettää aikaa seurannassa vuoteessa sermien takana. Iltakymmeneltä hän kuitenkin pääsee taksikyydillä kotiin.

– On sääli, jos Salon päivystys loppuu. Meillä Kemiönsaaressa on huono terveydenhuolto. Jos onnistuu saamaan lääkärin, hän saattaa lähettää tänne, kertoo Forstén.

Kello 22: Varsinainen yöpäivystys alkaa korvapotilaalla

Iltakymmeneltä Salon terveyskeskuksen oma päivystys sulkee ovensa, mutta TYKS Akuutin yöpäivystys jatkaa.

Sisään tulee nuori perhe pienen pojan kanssa. Parin kilomertin päässä asuva pojan äiti, Zakau Dildar Omar kertoo, että päivystykseen on helppo tulla.

Ensihoitaja Roni Fröberg tarkastaa hänen poikansa korvat, ja lopulta myös lääkäri pyydetään paikalle.

– Kun lapset sairastavat, on helpompi päästä tänne eikä mennä suoraan Turkuun. Joillakin ei ole autoa, ja on vaikea saada kyytiä, Zakau Dildar Omar sanoo.

Puoli yhdeltätoista Kemiösaaresta saapuu Juha Kolkka. Hän on tyytyväinen, kun vuodepaikka löytyy ja hoito alkaa.

– Tämä päivystys tarvitaan ehdottomasti. Turkuun on pitkä matka vaikka Kasnäsistä tai Rosalasta, vetoaa Kolkka.

Käynnit päivystyksissä Turussa ja Salossa kello 20–8

Vuonna 2022 Vuonna 2023 Turku 23 591 22 334 Salo 1 877 1 989

Lähde: Varha

Yhden illan ja keskiyön saldo: 15 potilasta

Salon päivystävä lääkäri Emmi Karru summaa seurantaillan ja keskiyön potilasmääräksi 15 potilasta. Noin kuusi jää odottamaan hoitopaikkaa. Yksi asiakas kuljetetaan Turkuun saamaan erikoishoitoa.

Lääkärin mukaan potilaiden määrään ei kannata kiinnittää liikaa huomiota.

– Ilta ja yö ovat olleet työntäyteisiä. Kävin hetki sitten myös töissä osastolla. Enemmän on kiireisiä työpäiviä. Välillä potilaiden hoitoon menee aikaa enemmän ja täytyy konsultoida vanhempaa kollegaa.

Turkuun lähetetään Salon päivystyksestä esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöpotilaat, suurista verenvuodoista kärsivät tai vakavan auto-onnettomuuden uhrit. Karrun mukaan päivystyksestä luopuminen kuulostaa erikoiselta.

– Kyse ei ole vain siitä, moniko ihminen kävelee ovista sisään yöaikaan. Jos päivystystä ei olisi, jatkohoitopaikkaa odottavat jouduttaisiin lähettämään ambulanssilla kohti Turkua. Jos ei ole päivystävää lääkäriä paikalla, se vaikuttaa siihen, millaisia potilaita voidaan ottaa osastoille, kertoo Karru.

Sairaalapalveluiden johtaja etsii vaihtoehtoja

Varhan sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä pitää Ylen esittämiä päivystyslukuja hieman keskimääräistä korkeampina. Hänen tietojensa mukaan potilaita on Salossa keskimäärin hieman alle kahdeksan.

Jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden määrä kasvattaa ja vääristää lukua.

– Meillä on henkilöstöpula ja siksi vuodeosastojen paikkoja on suljettuina. Joudumme tarkastelemaan asiakkaan koko hoitopolkua Varhassa uudelleen, jotta pystymme vastaamaan palvelukysyntään, kertoo Pietilä.

Pietilä ymmärtää kansalaisten kritiikin pitkistä kulkuyhteyksistä. Hän muistuttaa, että loppumatka on moottoritietä, ja matka päivystykseen ei ole hänen mielestään erityisen pitkä.