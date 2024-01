Alkoholi kasvattaa tutkitusti syöpäriskiä, ja tämä yhdistelmä lisää sitä entisestään

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä pitää alkoholin vaikutuksia suun ja ruokatorven syöpiin varmana, vaikka kulutuksen vähentämisen vaikutus on yksilöllistä.

Tipaton tammikuu ei vaan riitä, jos alkoholin vakavia terveyshaittoja haluaa vähentää.

Maailman terveysjärjestön, WHO:n nimeämä laaja asiantuntijaryhmä on käynyt läpi alkoholin vaikutusta useisiin eri syöpiin. Asiantuntijat päätyvät raportissaan siihen, että alkoholin säännöllisen käytön vähentäminen tai lopettaminen vähentää melko varmasti ainakin suu- ja ruokatorvisyöpiä.

Asiantuntijat kävivät läpi tutkimuksia seitsemästä syövästä, joiden yleisyyteen alkoholin epäillään vaikuttavan.

Suu- ja ruokatorvisyöpien osalta vaikutus on osoitettu pitkäkestoisilla tutkimuksilla. Sen sijaan tutkijat eivät pidä varmana esimerkiksi alkoholin vaikutusta suu- ja ruokatorvisyöpiä yleisemmän paksusuolensyövän syntyyn.

Alkoholi ei sinänsä lisää syövän riskiä. Alkoholi muuttuu kuitenkin ruumiissa syöpää aiheuttavaksi asetaldehydiksi.

Tupakka lisää riskejä

Alkoholin vaikutusta lisää raportin mukaan myös tupakkasavusta sylkeen erittyvä asetaldehydi. Jatkuva tupakointi yhdessä runsaan alkoholin käytön kanssa voi yhteenvedossa tehdyn arvion mukaan lisätä suusyövän riskiä.

Tutkimusnäyttö alkoholin ja tupakan vaarallisesta yhteydestä perustuu pitkälti Helsingin yliopiston professori Mikko Salaspuron johtamiin tutkimuksiin. Näiden yhteisvaikutus voi kaksinkertaistaa asetaldehydin määrän tupakoimattomaan verrattuna.

Alkoholinkäytön lopettaneilla on raportin mukaan noin kolmanneksen pienempi riski saada esimerkiksi kurkunpääsyöpä verrattuna alkoholia säännöllisesti käyttäviin.

– Alkoholin käytön vähentäminen pysyvästi voi merkittävästi pienentää kaikkien alkoholiin liittyvien syöpien riskiä, ja samalla muita alkoholin aiheuttamia sairauksia ja terveysongelmia, sanoo raportin koostamiseen osallistunut Helsingin yliopiston nykyinen emeritusprofessori Mikko Salaspuro.

Alkoholin vaikutukset suolistoon ovat kuitenkin yksilöllisiä. Tästä johtuu se, että esimerkiksi kuinka paljon, kuinka pian ja miten syöpäriskit vähenevät kullakin on tutkijoille vielä melko lailla epäselvää.

Yhteenvetotutkimus on julkaistu arvostetussa New England Journal of Medicine -julkaisussa.

Syöpien lisäksi runsas alkoholin käyttö lisää muun muassa maksa- ja haimatulehduksia.