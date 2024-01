Yhdysvaltain senaatti hylkäsi päätöslauselman, joka olisi voinut vaikuttaa Israelille annettavaan aseapuun

Yhdysvalloissa senaatti on hylännyt päätöslauselman, joka olisi pakottanut ulkoministeriötä laatimaan 30 päivän sisällä selvityksen siitä, onko Israel syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin sotilasoperaatiossaan Hamasia vastaan Gazan kaistalla.

Päätöslauselman kumoamisen puolesta äänesti 72 senaattoria. Satapaikkaisessa senaatissa päätöslauselman puolesta äänesti 11 senaattoria.

Päätöslauselmaa ajoi Vermontin osavaltion riippumaton senaattori Bernie Sanders. Vaikka päätöslauselma kumottiin, heijasteli se kasvavaa huolta varsinkin demokraattien vasemmiston keskuudessa aseiden toimittamisesta Israelille.

– Meidän on varmistettava, että Yhdysvaltain apua käytetään ihmisoikeuksien ja omien lakiemme mukaisesti, Sanders sanoi puheessaan ennen äänestystä ja kehotti senaattia tukemaan päätöslauselmaa.

Puheessaan Sanders harmitteli, että senaatti ei harkinnut toimia, joilla olisi tarkasteltu sodan vaikutusta siviileihin.

Valkoinen talo vastusti päätöslauselmaa

Maanantaina Sanders kommentoi uutistoimisto AP:lle, että Israelilla on täysi oikeus puolustaa itseään terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksiltä.

– Israelilla ei kuitenkaan ole oikeutta lähteä sotaan koko Palestiinan kansaa vastaan käyttäen Yhdysvaltain aseellista avustusta, Sanders sanoi.

– Minun mielestäni juuri näin on tapahtumassa, hän lisäsi.

Valkoinen talo oli ilmoittanut vastustavansa päätöslauselmaa, joka olisi voinut johtaa ehtojen asettamiseen Israelille myönnettävään aseapuun.

– Emme usko päätöslauselman olevan oikeanlainen väline näiden asioiden käsittelemiseen. Tämä ei mielestämme ole oikea hetki. Se ei suoraan sanottuna toimi, kommentoi Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby.

Jos päätöslauselman olisi läpäissyt äänestyksen, olisi ulkoministeriö joutunut toimittamaan selvityksen kongressille 30 päivän sisällä. Raportin nähtyään kongressi olisi voinut harkita uutta päätöslauselmaa, jossa olisi voitu ehdottaa muutoksista turvallisuusavun myöntämisestä Israelille.

Yhdysvaltain hallitus on useaan otteeseen sanonut painostaneensa Israelia, jotta siviiliuhrien määrä Gazan kaistan taisteluissa vähenisi. Israel on kuitenkin sanonut jatkavansa taisteluita, kunnes terroristijärjestö Hamas on tuhottu kokonaisuudessaan.

Lähteet: Reuters, AP