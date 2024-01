Työn todellisuus tulee monelle järkytyksenä – työkyky on alentunut erityisesti nuorilla hyvinvointialueiden työntekijöillä

Sara Kontkanen, 30, ehti kokeilla myös ravintola-alaa ennen kuin aloitti sairaanhoitajana kolme vuotta sitten. Opiskelujen ja harjoittelujen jälkeen varsinaisen työn raskaus tuli jopa yllätyksenä.

Erityisesti työn eettinen kuormitus rassaa.

– Asiakkaalla saattaa olla useita vaivoja, jotka kaikki pitäisi saada hoidetuiksi, mutta aikaa ei ole. Silloin pitää vain sanoa, että katsotaan näitä kiireellisempiä, joensuulaisella Niinivaaran terveysasemalla työskentelevä Kontkanen kuvailee.

Kontkanen ei ole kokemuksineen yksin. Alle 30-vuotiaiden sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työssäjaksaminen on romahtanut 2000-luvulla.

Tieto käy ilmi Työterveyslaitoksen torstaina julkistamasta hyvinvointialueiden tilannekatsauksesta, jossa vedetään yhteen useita alalla tehtyjä työhyvinvointitutkimuksia. Kun vuonna 2000 kuusi prosenttia alle 30-vuotiaista ei tuntenut työkykyään parhaaksi mahdolliseksi, oli osuus viime vuonna lähes viisinkertainen eli 29 prosenttia.

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös ammattijärjestö Tehyn viime vuonna tekemässä kyselyssä, jonka mukaan 60 prosenttia alle 30-vuotiaista hoitajista ei koe jaksavansa alalla eläkkeelle asti.

Avaa kuvien katselu Sara Konkasen mukaan parasta sairaanhoitajan työssä ovat asiakkaiden kohtaamiset. Aina ei kuitenkaan ehdi auttaa niin hyvin kuin haluaisi. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Muutos on iso

Työssäjaksamisen ongelmat ovat yleistyneet kaikilla alle 50-vuotiailla. Hyvinvointialueiden työntekijöistä 38 prosenttia koki työkykynsä alentuneeksi.

Väsyminen tapahtuu entistä varhaisemmin työuralla.

– Se on aikamoinen muutos, joka on aikaisemminkin pistänyt silmään, sanoo Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston professori Mika Kivimäki, joka on ollut tekemässä tilannekatsausta.

Nuorten heikentynyt työssäjaksaminen ei ole pelkästään sote-alan ongelma, vaan sama trendi näkyy myös esimerkiksi koko kunta-alan työntekijöiden tilannetta mittaavissa tutkimuksissa.

Tutkijoiden mukaan pelkät työelämän muutokset eivät selitä tilannetta. Kyselyissä nuoret vastaavat Kivimäen mukaan yleensä myönteisesti johtamista tai työyhteisöä koskeviin kysymyksiin.

Koko yhteiskunnan ongelma

Nuorten koetun työkyvyn heikkenemistä eivät selittäneet työstressin määrä, tupakointi tai liikunnan harrastaminen. Sen sijaan ylipaino on Mika Kivimäen mukaan yleistynyt samassa tahdissa työkyvyn heikkenemisen kanssa.

– Usein korostetaan lihavuuteen liittyviä tauteja, mutta ne ilmaantuvat yleensä vasta keski-iässä. Tässä on löydetty kuitenkin yhteys jo nuorena ilmaantuviin haittoihin, hän sanoo.

Kyse ei ole pelkästään työntekijän omasta tuntemuksesta, vaan lihavuus nostaa Kivimäen mukaan myös työkyvyttömyyseläkkeen riskin kaksinkertaiseksi.

– Tämä ei ole mikään sote-alan erityistrendi, vaan koskee koko yhteiskuntaa. Monissa terveyteen vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut positiivista kehitystä, mutta ylipaino on kasvava ongelma.

Työn mielekkyys kannattelee

Kivimäki pitää katsauksen perusteella hyvinvointialueiden työntekijöiden työhyvinvointia jopa yllättävän hyvänä. Hyvinvointialueille siirtyminen ei näy tuloksissa suurena muutoksena.

– Valtavan isosta organisaatiomuutoksesta huolimatta näyttää siltä, että työntekijöiden arjessa ei ole tapahtunut mitään kauhean dramaattisia muutoksia, hän sanoo.

Työhön liittyvä kuormitus on myös laskenut koronavuosista. Työyhteisöön ja lähijohtamiseen ollaan myös kyselyjen mukaan tyytyväisiä.

– Työyhteisö ja työn mielekkyys ovat alalla merkittäviä voimavaratekijöitä. Myös työssä kehittymiseen annetaan hyvin mahdollisuuksia, Kivimäki sanoo.

Avaa kuvien katselu Lähes neljännes sote-alan työntekijöistä kertoo joutuvansa välillä toimimaan omien arvojensa vastaisesti. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

”Paras asia on potilaat”

Alentunut työkyky on alalla kasvava ongelma ja vaatii tutkijoiden mukaan muutoksia työyhteisöjen toimintaan. Kehitystyötä tulisi tehdä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Omaan jaksamiseen voi vaikuttaa myös itse.

Sara Kontkanen kertoo viimeisen vuoden aikana oppineensa hallitsemaan työkuormitusta paremmin. Työasiat eivät vaivaa vapaa-ajalla, ja aikaa löytyy paremmin omille jutuille. Kokemus on tuonut varmuutta.

– Koen, että pystyn nyt hallitsemaan kokonaisuuksia paremmin ja siedän myös epävarmuutta, hän sanoo.

Ala tuntuu omalta.

– Paras asia työssäni ovat potilaat. Vaikka on kiire ja paljon tekemistä, niin silloin kun saa asiat hoidettua ja potilas on kiitollinen, niin sillä on tosi iso painoarvo.