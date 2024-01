Iskikö pakkasväsymys? Et ole ainoa – tässä viisi asiaa, miten pakkanen vaikuttaa jaksamiseen

Paukkupakkaset eivät rasita vain koneita ja laitteita – myös ihmisten elimistö on kovilla. Tässä jutussa kerromme, miksi pakkasella voi väsyttää ja miten sen kanssa tulee toimeen.

Väsyttääkö pakkasella? Kylmä rasittaa aineenvaihduntaa ja kuormittaa elimistöä monin tavoin, joten luultavasti et ole ainoa.

Se, missä lämpötilassa vaikutukset alkavat tuntua, vaihtelee yksilöllisesti. Jopa energiansäästömielessä liian alas laskettu huonelämpötila voi heikentää unta ja rasittaa elimistöä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen.

Ulkona raja voi olla olosuhteista riippuen yllättävänkin alhainen, sanoo Partonen.

– Jos tuulee kovaa, niin se voi olla jo -5 astetta. Jos ei tuule, tarvitaan -15 tai -20. Mitä pidempään ulkona ollaan ja mitä enemmän pitää tehdä lihastyötä, sitä nopeammin pakkanen uuvuttaa.

Tässä viisi kysymystä ja vastausta pakkasen vaikutuksista jaksamiseesi ja vinkki pakkasväsymyksen kanssa pärjäämiseksi.

1. Miksi pitkä pakkasjakso saa olomme tuntumaan väsyneeltä?

Kylmyys heikentää yöunta.

Sen lisäksi, että ulkona on kylmää myös sisätiloissa voi olla normaalia kylmempää. Partosen mukaan se saa meidät heräilemään ja valvomaan keskellä yötä pidempiä hetkiä. Yöunen valveosuudet siis kasvavat, eli nukumme huonommin ja se aiheuttaa väsymystä.

Luonnollisesti myös ulkoilu pakkasella kuluttaa elimistön energiavarastoja hyvin nopeasti aiheuttaen välittömästi väsymyksen tunnetta.

2. Miten nopeasti pakkasen aiheuttama väsymys alkaa tuntua?

Pakkanen voi väsyttää jo ensimmäisenä päivänä, varsinkin jos ulkona on useamman tunnin. Sisälle tullessa huomaa olevansa väsynyt, tai ehkä jo ulkona tuntee, ettei jaksa liikkua kunnolla

Partonen kertoo, ettei yksiselitteistä pakkasrajaa ole, mutta jos on mahdollista olla oikein kovilla pakkasilla sisällä, se on pienempi rasitus kuin lähteä ulos liikkumaan.

Jos ulkoilla pitää, ohje on viettää kovassa pakkasessa mahdollisimman vähän aikaa. Välillä olisi hyvä päästä lämmittelemään sisälle.

Tähän kaikkeen tietysti vaikuttaa myös pukeutuminen, Partonen muistuttaa.

3. Miten sisälämpötila vaikuttaa ihmiseen pakkasjakson aikana?

Partosen mukaan tutkimuksissa on havaittu, että kun sisälämpötila asunnossa on alle 18 astetta, se alkaa olla jo haitallista terveydelle. Alhainen lämpötila nostaa verenpainetta, pidentää nukahtamisviivettä ja heikentää unen laatua. Ihminen joutuu myös käymään vessassa tiheämpään yön aikana.

Vanha totuus ”viileässä nukut paremmin” voi siis kääntyä liian viileässä (alle 18 astetta) itseään vastaan. Makuuhuoneen lämpötila voisi Partosen mukaan olla 19 tai 20 astetta, jos muissa huoneissa on 21 astetta.

4. Miten pakkanen vaikuttaa koetun stressin määrään?

Huonosta nukkumisesta seuraa stressiä. Kylmässä pakkasilmassa hankittu rasitus yhdistettynä turhan viileässä sisäilmassa nukuttuihin yöuniin voi ruokkia kierrettä, jossa väsymys lisää ärtymystä, mikä taas lisää stressiä ja heikentää yöunta edelleen.

Kognitiiviset, eli tiedolliset toiminnot kuten keskittyminen, heikkenevät. Tarkkaavaisuus on huonompi, huomiokyky on kapeampi, reaktiot hitaampia. Kaikki nämä altistavat Partosen mukaan tekemään virheitä, joka saattaa turhauttaa ja stressata.

5. Miten pakkasväsymystä voi ehkäistä tai minimoida sen vaikutuksia?

Huolehtimalla, että sisällä on riittävän lämmin, eli yli 18 astetta. Jos ulos on mentävä kovaan pakkaseen, niin kerrospukeutuminen on muistettava ja tauot, joiden aikana pääsee käymään sisällä lämmittelemässä.

Jotta pakkasväsymyksen kanssa tulee toimeen, kannattaa Partosen mukaan yrittää saada joustoa omaan päiväänsä. Jos mahdollista, voi lepäillä enemmän, ei välttämättä nukkua päiväunia, mutta ottaa hieman rennommin, ettei fyysistä rasitusta olisi liikaa.

Miten sinä pärjäät pakkasväsymyksen kanssa?