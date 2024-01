Neljän ruotsalaispuolueen vessoista löytyi kokaiinijäämiä, paljastaa Aftonbladet

Ruotsalaislehti Aftonbladet paljasti kokaiinijäämiä neljän puolueen tiloista.

Kokaiinijäämiä löydettiin liberaalien, sosiaalidemokraattien, ruotsidemokraattien sekä vasemmistopuolueen käyttämistä wc-tiloista.

Aftonbladetin tutkiva toimittaja Lisa Horn näyttää videolla, kuinka hän pyyhkii huumetestiliinalla valtiopäivien rakennuksessa sijaitsevia puolueiden toimistojen wc-tiloja.

Testiliina reagoi kokaiiniin välittömästi.

Paikkoihin, joissa testit tehtiin, ei pääse kuka tahansa. Sisälle pääsee vain kulkuluvalla tai sen omistavan ihmisen seurassa. Horn on päässyt rakennukseen, sillä hän haastattelee poliitikkoja Ruotsin huumelainsäädännöstä.

Testissä käytettiin vaaleanpunaista testiliinaa, joka vaihtaa väriä, mikäli se koskee kokaiiniin. Viranomaiskäytössä tällaisia liinoja on Hollannissa, Belgiassa, Italiassa, Hongkongissa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Sininen tahra liinassa antaa vahvan viitteen kokaiinista, mutta se ei kelpaa todisteeksi oikeudessa.

Puolueet vakuuttavat Hornille työskentelevänsä aktiivisesti huumeongelman kitkemisen eteen. Näin siis samaan aikaan, kun puolueiden käyttämistä wc-tiloista löytyy jäämiä kokaiinista. Huumelainsäädäntö on Ruotsissa tiukentunut, mutta ongelma vaikuttaa vain kasvavan.

– Haluamme auttaa niitä, jotka ovat juuttuneet riippuvuuteen, liberaalipoliitikko Jakob Olofsgård vakuuttelee.

– Kaikki huumeidenkäyttö hyödyttää viime kädessä jengejä ja jengirikollisuutta, toteaa sosiaalidemokraattien Lena Hallengren.

Huumepoliisi: ”Tuossa paikassa on ollut kokaiinia”

Ruotsalainen pitkän linjan huumepoliisi Lennart Karlsson sanoo Aftonbladetille, että yleisesti ottaen testissä käytetyt liinat ovat erittäin luotettavia.

– Heti kun se osuu kokaiinijauheeseen, saat reaktion, Karlsson kuvailee testiliinaa.

Aftonbladetin käyttämät testiliinat viedään laboratorioon, joka vahvistaa kokaiiniepäilyt. Kaikissa näytteissä on sen mukaan kokaiinia.

Horn näyttää Karlssonille valtiopäivillä kuvatut videot niin, ettei Karlsson tiedä aluksi, missä ne on kuvattu. Videoilla Horn kuvaa testiliinaa, joka muuttuu kerta toisensa jälkeen wc-tiloja pyyhkiessä siniseksi.

– Tuossa paikassa on ollut kokaiinia, Karlsson sanoo.

Kyseinen video on kuvattu liberaalipuolueen kanslian wc-tiloissa. Myös sosiaalidemokraattien kanslian wc:stä kuvatulla videolla testiliina reagoi voimakkaasti.

– Mielestäni reaktio on todella selkeä, kuvailee Karlsson.

Selkeä ja välitön on myös reaktio, kun Horn pyyhkii ruotsidemokraattien kanslian vessaa.

Hieman kevyempi reaktio tulee vasemmiston vessasta, mutta sielläkin huumetestiliina reagoi kokaiinille selkeästi.

Kahdeksasta puolueesta neljän vessoista löytyi kokaiinijäämiä.

Puolueet vaativat lisäselvityksiä

Uutiseen on reagoitu varsin järkyttyneesti. Puolueet, joiden wc-tiloista kokaiinijäämiä on löytynyt, ovat vaatineet lisäselvityksiä.

Tilanne nostaa puolueiden puheet kyseenalaiseen valoon, koska useat puolueet ovat vastustaneet jyrkästi niin sanottuja bilehuumeita.

– Tämä on työpaikka, jonka on oltava huumeeton ja turvallinen. Sillä on erittäin vahva symbolinen arvo, jos korkeimman päätöksenteon paikka ei ole huumeeton. Olen järkyttynyt, sanoo varapääministeri, kristillisdemokraattien Ebba Busch Aftonbladetille.