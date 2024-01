Tässä koulussa voi opiskella täysin ilmaiseksi ja etänä – moni vaihtaa nyt rakennusalalta koodariksi

Esimerkiksi rakennus- ja sote-alojen työntekijät siirtyvät nyt koodauksen pariin. Koodarien työllistyminen ei kuitenkaan enää ole yhtä varmaa kuin vielä pari vuotta sitten.

Kuopioon perustetun uuden Koodi/Sisu-koodikoulun ensimmäiset pääsykokeet ovat vetäneet erityisesti alanvaihtajia. Yksityisen ja opettajattoman koodikoulun kolmiviikkoisiin pääsykokeisiin osallistujat on valittu esikarsinnan perusteella, mutta hakijoilta ei vaadita koodaustaitoja.

Kaksivuotisen koulun hakijat ovat keskimäärin kolmekymppisiä, ja suurimmalla osalla on entuudestaan jo opiskelu- ja työtaustaa. Ilmaiseen ja täysin etänä mahdolliseen koodikouluun on halukkaita niin Suomesta kuin ulkomailta. Yritysvetoinen ja englanninkielinen koulu on Euroopan unionin osarahoittama.

Tällä viikolla alkaneisiin pääsykokeisiin saapunut espanjalainen Juanjo Coll kuuli koulusta puolisoltaan, joka on kotoisin Kuopiosta. Espanjassa asuva Coll on tatuointitaiteilija ja yrittäjä.

– Rakastan nykyistä työtäni, mutta näen myös mahdollisuuden koodauksen parissa työskentelyyn. Olen ollut kiinnostunut tietokoneista ja peleistä lapsesta saakka. Jos saisin hyvän koodaustyön, voisin pitää tatuoimisen harrastuksena.

Coll toivoisi tulevaisuudessa pystyvänsä työskentelemään etänä, mutta olisi myös valmis muuttamaan Suomeen hyvän työpaikan perässä.

Avaa kuvien katselu Juanjo Coll jännitti pääsykokeita etukäteen jonkin verran. Haasteisiin tarttuminen tekee hänet kuitenkin onnelliseksi. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Vapaus houkuttaa

Kolmen viikon pääsykokeissa kaksi viikkoa tehdään tehtäviä Kuopiossa paikan päällä, mutta kolmannen viikon voi tehdä etänä.

Ajan järjestäminen pääsykokeisiin ei ollut Collille yrittäjänä suuri vaiva. Kuopiolainen Minna Taskinen puolestaan otti töistä lomaa ja järjesteli lastenhoitoa pääsykokeita varten. Häntä kiinnostaa suunnata uudelle uralle vesihuollon alalta.

– En osaa vielä yhtään koodata. Esikarsinnassa tein pelimäisiä tehtäviä muutaman kerran. Siitä harjoittelemalla lähti aukeamaan. Olen diplomi-insinööri, joten sitä kautta päättely ja looginen ajattelu ovat tuttuja.

Koodauksessa Taskista houkuttelee vapaus ja mahdollisuus yrittäjyyteen.

Avaa kuvien katselu Minna Taskiselle koodikoulun pääsykokeet ovat taloudellinen satsaus tulevaisuuteen. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Rakennus- ja sote-aloilta hakeudutaan koodauksen pariin

Koodikoulun johtaja Laura Nykänen uskoo, että koodauksen pariin houkuttaa mediassa esillä olleet työpaikat tietotekniikka-alalla. Lisäksi koulutus, joka ei ole sidoksissa paikkaan tai aikaan sopii alanvaihtajille.

Nykänen on saanut useita kiinnostuneita puheluita alanvaihtoa suunnittelevilta.

– Rakennusalan tahmea tilanne näkyy siinä, että sieltä on tullut tiedusteluja. Ihmisiä kyllästyttää olla lomautettuna tai muutosneuvottelujen uhan alla jatkuvasti. Sote-alalta on myös paljon hakijoita.

Nykänen myöntää, ettei työllistyminen koodarina ole enää niin itsestään selvää kuin vielä pari vuotta sitten. Hän uskoo kuitenkin alan uuden nousun olevan alkamassa pian. Esimerkiksi Koodi/Sisu-koodikoulun yrityskumppaneilla, kuten Ponssella ja Normetilla, on parhaillaan osaajapulaa Pohjois-Savossa.