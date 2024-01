Jos pomo puhuu tunteistaan, alaisetkin ovat tyytyväisempiä – epäonnistuminen on monen huippujohtajan suurin pelko

– Toimitusjohtajana olet vastuussa loppuviimein ihan kaikesta: ihmisistä, taloudesta, kannattavuudesta, kasvusta ja strategiasta aina siihen, ovatko vessat puhtaat, työturvallisuus kunnossa ja asiakkaat tyytyväisiä.

Näin kuvailee arkeaan Julius Haukkasalo. Hän on digitoimisto Evermaden toimitusjohtaja ja yksi sen perustajajäsenistä.

Haukkasalo ei ole ainoa, joka pohtii korkean aseman tuomaa vastuuta.

Jyväskylän yliopiston tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan vastuukysymykset ja niihin liittyvät huolet koskettavat monia johtotehtävissä toimivia.

Johtajatkin pelkäävät epäonnistumista

Aihetta tutkineen psykologian tohtori Elina Auvisen mukaan suomalaisjohtajien yleisimpiä huolenaiheita ovat pelko epäonnistumisesta ja kasvojen menettämisestä.

Johtajat ovat huolissaan myös työn ja muun elämän välisen tasapainon järkkymisestä.

– Yksi tyypillinen huoli on myös se, miten henkilöstöä koskevat radikaalit päätökset vaikuttavat alaisiin.

Vaikka 35-vuotiaalla Julius Haukkasalolla on hymy herkässä, ei hän kiistä, etteikö miljoonabisneksen vetäminen toisi mukanaan vastuuta paitsi liiketoiminnasta, myös työntekijöistä.

– Saatan viettää iltoja miettien, miten kukin voi tai miten eri tilanteet ratkaistaan. Meillä on 65 ihmistä töissä ja osalla on perhettä ja asuntolainoja ja laskuja maksettavana ja ruokaostokset tehtävänä.

Kuva teflonpintaisesta johtajasta elää yhä

Psykologi Salla Ibrahim tuntee johtajien huolet.

Ibrahim toimii valmentajana Laavu Performance -nimisessä yrityksessä, jonka perustaja ja toimitusjohtaja hän myös on. Yhtiö tarjoaa psykologista valmennusta yritysjohdolle.

Ibrahimin mukaan johtajatkaan eivät ole suojassa kuormitukselta ja uupumiselta.

Psykologinen valmennus voi joillekin olla ainoa paikka, jossa työpaineista uskalletaan puhua avoimesti.

– Johtajan työ voi olla hyvinkin yksinäistä ja keinoja purkaa pelkoja ja huolia ei välttämättä juurikaan ole. Johtajat eivät ehkä hakeudu työterveyteen niin helposti kuin työntekijät.

Ibrahimin mukaan kuva vahvasta, teflonpintaisesta johtajasta pitää yhä pintansa.

– Voi tulla yllätyksenä, että huippujohtajatkin kärsivät huijarisyndroomasta tai epävarmuuksista. Tämä näkyy meille valmennuksessa, mutta muille sitä ei välttämättä uskalleta näyttää.

Myös Julius Haukkasalo on turvautunut omaan valmentajaan, jota tapaa pari kertaa kuukaudessa.

Tapaamisilla puhutaan paitsi yhtiön asioista, myös omista käytännöistä työelämässä. Ajoittain tapaamisilla mennään myös syvään päätyyn.

– Joskus käy niin, että puhutaan priorisoinnista ja yhtäkkiä ollaankin hypätty siihen, mitä lapsena on käynyt läpi. Sitä kautta voi ymmärtää, että jokin varhain opittu toimintamalli estää vaikka delegoimasta asioita.

Salla Ibrahim muistuttaa, että johdon valmennus ei ole traumaterapiaa.

– Monet käyttäytymismallit ja uskomukset voivat silti juontaa juurensa jo kaukaa nuoruudesta. Niiden ymmärtäminen on muutoksen kannalta tärkeää.

Alaiset ovat tyytyväisempiä huolista puhuvaan johtajaan

Elina Auvisen mukaan moni johtaja kamppailee yksin työpaineidensa kanssa.

– Kokemus siitä, että on yksin vastuullisessa tehtävässä ilman muiden ihmisten tukea, voi olla todella kuormittavaa.

Auvisen mukaan huolien näkyminen työntekijöille voi olla jopa toivottavaa.

– Tutkimuksessamme ne alaiset, joiden johtajat toivat jonkin verran esille huoliaan, olivat tyytyväisempiä pomoihinsa kuin niiden, joiden johtajat eivät tuoneet lainkaan esille huoliaan.

Auvinen kannustaa johtajia näyttämään inhimillisen puolensa, mutta muistuttaa, että liika huolista puhuminen voi puolestaan laskea alaisten tyytyväisyyttä johtajaansa.

Julius Haukkasalo uskoo avoimuuteen ja haavoittuvaisuuden näyttämiseen.

– Toisaalta siinä on se ristiriita, että samalla kun olet avoin ja näytät haavoittuvaisuutesi, pitää myös määrätietoisesti ja jämäkästi viedä asioita eteenpäin.

– Olen kuullut sellaisen ajatuksen, että hyvän johtajan läheisyydessä on ok pelätä ja jakaa pelkoja. Se ei tapahdu niin, että johtaja on teflonia tai kylmä ja etäinen.

