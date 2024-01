Rankka lumimyräkkä toi liikennekaaoksen Norjan ja Ruotsin eteläosiin, myräkkä etenee kohti Suomea

Oslon lentokenttä on suljettu ja bussi- sekä junaliikenne pysähdyksissä. Etelä-Ruotsin maanteillä on ollut onnettomuuksia ja bussiliikenteessä myöhästymisiä.

Suomea kohti lähestyvä lumimyräkkä on sotkenut pahoin liikennettä Norjan ja Ruotsin eteläosissa.

Norjan pääkaupungin Oslon lentokenttä suljettiin päivällä ja voimakas lumentulo on haitannut niin maantie- ja rautatie- kuin vesiliikennettäkin. Kaikki bussivuorot on peruttu turvallisuussyistä Oslossa ja vieressä Bærumissa. Junaliikenne itään on pysähdyksissä. Myös metrot myöhästelevät päivällä olleen sähkökatkon vuoksi, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Lumentulo on niin voimakasta, että esimerkiksi lentäjät eivät näe kentän merkkivaloja.

– Suosittelemme, ettet matkusta tänään, sanoo Oslon julkisesta liikenteestä huolehtiva Ruter-yhtiö nettisivuillaan.

Taksitilausten ruuhka on niin kova, että Oslo Taxi -yhtiö ei toistaiseksi ota vastaan tilauksia sovelluksensa kautta.

Skånessa useita liikenneonnettomuuksia

Skånessa Etelä-Ruotsissa runsas lumentulo on johtanut liikenteessä useisiin kolareihin, myöhästymisiin ja rekkaliikenteen rajoittamiseen, Ruotsin televisio SVT kertoo.

E22-tie suljettiin iltapäivällä onnettomuuksien määrän takia. Näkyvyys on huono ja tiet liukkaat. Poliisi ja pelastuslaitos ovat kehottaneet ihmisiä pysyttelemään sisällä.

Värmlannissa Keski-Ruotsissa lumimyräkkä on aiheuttanut runsaasti myöhästymisiä julkisessa liikenteessä. Hallandissa Lounais-Ruotsissa junia on peruttu ja E6-tiellä Laholmin eteläpuolella pysäytettiin päivällä rekkaliikenne turvallisuussyistä.

Lumimyräkkä etenee Itä-Ruotsiin ja kohti Suomea. Suomessa vaikutukset alkavat näkyä jo keskiviikkoiltana.