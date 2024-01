Asukkaat saivat yllättävän tiedon kirjastonsa siirtoaikeista: ”Kuin sydämen siirtäisi rinnasta reiteen”

– Kirjasto keskustassa on Joutsenon sydän. Kirjaston siirtäminen tarkoittaisi sydämen siirtoa jonnekin muualle, vertaa Karoliina Ahtiainen.

Ahtiainen on Lappeenrannan Joutsenon kirjaston säilyttämistä ajavan adressin tekijä ja Joutsenon alueraadin puheenjohtaja. Kirjaston siirtämistä vastustavalla adressilla on jo yli 800 allekirjoitusta.

Lappeenrannan kaupungin virkamiehet esittävät, että vuosikymmeniä Joutsenon keskustassa ollut kirjasto siirrettäisiin keskustan ulkopuolelle, noin kilometrin päähän Joutsenon koululle. Joutseno on entinen itsenäinen kaupunki, joka 15 vuotta sitten liittyi Lappeenrantaan.

Avaa kuvien katselu Joutsenon kirjaston julkisivusta löytyvät kansalliskirjailijoitten pronssiset kasvoreliefit ovat viipurilaissyntyisen kuvanveistäjä Reino Puustisen käsialaa. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Tärkeintä on kirjastotoiminnan säilyttäminen

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Mannisen mukaan kirjastojen siirtäminen koulujen yhteyteen on tällä hetkellä yleistymässä oleva trendi ympäri Suomen.

Manniselta löytyy ymmärrystä Lappeenrannan päättäjille.

– Varmasti kunnissa painitaan tilakustannusten kanssa. Kirjastotoiminta siirretään, jos on katsottu, että nykyinen kirjastoksi rakennettu rakennus ei enää vastaa tarkoitustaan ja että sama toiminta voidaan toteuttaa jossain muualla.

Avaa kuvien katselu Joutsenon kirjaston lastenosastolla aineisto on tuotu lukijoiden tasolle. Matalista hyllyistä lapsen on helppo yltää kirjoihin. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Kirjastojen toimiminen koulujen yhteydessä ei ole Suomessa myöskään uusi asia. Suomen laaja kirjastoverkko on rakennettu vuosikymmeniä sitten, ja jo silloin useimmat lähikirjastot ja pienissä kunnissa toimivat kirjastot on rakennettu koulun yhteyteen.

Se on alun alkaenkin katsottu hyödylliseksi.

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen ei lähtökohtaisesti pidä negatiivisena sitä, että kirjasto on koulun yhteydessä. Päinvastoin hän liputtaa sen puolesta.

– Kirjasto on käyttäjiä varten. Tärkeintä ovat kirjastojen käyttäjät, eikä se, millainen rakennus on.

Joutsenolaiset eivät kuitenkaan tunnu olevan Mannisen kanssa ihan samaa mieltä.

Miten kirjasto edes mahtuisi koululle?

Kun tieto kirjaston siirtämisaikeista tuli, jakoi 15-vuotias Joutsenon koulua käyvä Niilas Oikarinen tiedon kaupungin sivuilta välittömästi Facebookin Joutseno-ryhmään.

– Itse Joutsenon koulua käyvänä minun on vaikea kuvitella, miten kirjasto saataisiin tänne mahtumaan. Halusin kertoa kaikille, että tällaista suunnitellaan, Oikarinen perustelee.

Niilas Oikarinen hoksautti muista kirjastosuunnitelmista Facebookin Joutseno-ryhmässä

Julkaisussaan hän kertoi kaupungin järjestävän suunnitelmistaan asukastilaisuuden. Siihen osallistui 70 ihmistä.

Yleistunnelma oli Oikarisen mukaan tyrmistynyt. Moni kantoi huolta esteellisyyskysymyksestä. Joutsenon koulu sijaitsee suuren mäen alla ja etenkin talvisaikaan pääsy kirjastoon tulisi hankalasti liikkuville mahdottomaksi.

Kritiikkiä sai myös kaupungin tiedotusaikataulu, minkä takia paikallislehti ei ollut ehtinyt julkaista tietoa tilaisuudesta.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtaja Antti Arminen (kesk.) on samoilla linjoilla.

– Meillä on Joutsenossa erittäin hyvä kirjastolle suunniteltu kirjastotalo, joka on keskeisellä paikalla. Se on käytännössä keskustan ainut julkinen palvelu, joka on kaiken kansan saavutettavissa.

Avaa kuvien katselu Joutsenon kirjasto on rakennettu kirjastokäyttöön. Lukemista palvelee myös kattoikkunoista tulviva luonnonvalo. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Joutsenon lisäksi kaupungin virkamiehet haluaisivat siirtää myös Lappeenrannan Lauritsalan kirjaston toiminnan Lauritsalan koululle. Lappeenrannan Nuijamaalta ja Joutsenon Pulpilta kirjastotoiminta lakkaisi kokonaan.