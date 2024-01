Ambulanssillakaan ei pääse jonon ohi päivystyksessä – ensihoito kumoaa yleiset harhaluulot

Yksi ambulanssikyydin saamisen edellytyksistä on kiireellinen hoidon tarve jo matkan aikana.

Ambulanssilla tulevat potilaat eivät pääse automaattisesti jonon ohi päivystyksessä. Ambulanssia ei voi tilata kuin taksia edes silloin, kun taksia ei saa. Ambulanssi ei lähde aina kuljettamaan potilasta jatkohoitoon, vaikka paikalle saapuisikin.

Esimerkiksi tällaisia asioita hätäkeskus- ja ensihoitohenkilökunta joutuu arjessaan painottamaan potilaille.

Hätäkeskuksissa tällä hetkellä käytössä oleva ensihoidon tehtävänkäsittelyohje painottaa hoitoon hakeutumista nimenomaan omin avuin.

Ambulanssi lähetetään paikalle vain silloin, kun potilaan vointi heikkenisi merkittävästi ilman hoitohenkilökunnan läsnäoloa kuljetuksen aikana.

Hätäkeskukset ohjaavat yhä useammin potilaita hankkiutumaan hoitoon omin avuin, jos se on mahdollista eikä merkittävästi heikennä potilaan vointia.

Päällimmäisiä syitä ohjeistuksen tiukempaan otteeseen on kolme, kertovat Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitoylilääkäri Sanna Hoppu, Uudenmaan hätäkeskuksen johtaja Jarmo Laurila ja Hätäkeskuslaitoksen toimialapäällikkö Aki Ekstrand.

1. Resurssit

Hätäkeskuksissa on ohje, jonka avulla varmistetaan hälytysten kiirellisyys ja ensihoitohenkilökunnan riittävyys kaikkein vakavimpiin hätätilanteisiin ja onnettomuuspaikoille ympäri vuorokauden.

Esimerkiksi 21. joulukuuta 2023 liukkaan kelin kaatumisista tuli Uudenmaan hätäkeskukseen kaikkiaan 122 soittoa, joista kiireellisiksi luokiteltiin hieman yli puolet. Neuvonta ja ohjeistus riittivät muihin tapauksiin. Ilman priorisointia ambulanssit eivät olisi tuona päivänä riittäneet vakavimpiin henkeä uhkaaviin tapauksiin.

2. Todellisten hätätilanteiden tunnistaminen

Hätäkeskuspäivystäjän on erotettava ambulanssin lähettämistä vaativat tapaukset muista puheluista. Tehtävänkäsittelyohjeessa on määritelty tilanteet, joihin ambulanssia ei tarvita. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi pienet haavat ja sellaiset sairastumiset, joissa potilas on silti suhteellisen hyvävointinen ja pystyy vielä itse toimimaan.

Esimerkiksi lievästi loukkaantunut potilas voi tarvita apua liikkumiseen ja hoitoon hakeutumiseen. Hoidlla ei kuitenkaan ole niin kiire, että siihen tarvittaisiin välttämättä ambulanssia.

3. Raha

Koko maan ensihoidon tehtävämäärät ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden ajan tasaisesti, mutta rahoitus ei. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla Askolassa ei tällä hetkellä ole ympärivuorokautista ambulanssipäivystystä määrärahojen puutteen takia.

Tarvittaessa ensihoito hälytetään paikalle jostain naapurikunnasta tai tien päältä, jos sopiva auto on vapaana.

Hätäkeskuslaitos muistuttaa, että yleistä terveysneuvontaa saa puhelinnumerosta 116 117.

Esimerkiksi Uudenmaan hätäkeskuksesta ensihoidolle välitetyt tehtävät ovat vähentyneet alkuvuoden aikana uuden tehtävänkäsittelyohjeen käyttöönoton jälkeen.

Viime vuoden alussa ensihoidon hälytystehtäviä oli alueella noin 3 700 viikossa, nyt määrä on ollut 300–400 pienempi viikkoa kohden.