Odotettu uudistus on viimein täällä: joukkoliikenteessä voi kohta maksaa lähimaksulla pääkaupunkiseudulla

HSL:n tavoitteena on ottaa lähimaksu käyttöön kaikissa kulkuvälineissä tämän vuoden loppuun mennessä.

Lähimaksuominaisuus liittyy HSL:n Lipputilihankkeeseen, jonka tavoitteena on uudistaa matkalippuja ja maksamista.

Jatkossa liput tallennetaan HSL-tilille. Tilin tunnisteena voi käyttää omaa maksukorttia. Näyttämällä maksukorttia lukijalle, siis maksamalla lipun lähimaksulla, lippu tallentuu HSL-tilille.

Lähimaksun käyttöönotto vaatii vanhojen lukijalaitteiden vaihtamista kokonaan uusiin. Kaiken kaikkiaan vaihdettavana on yli 4 000 lukijalaitetta.

Hankejohtaja Vesa Suomalainen kertoo, että lähimaksulla maksaminen toimii jatkossa samalla tavalla kuin kaupan kassalla asioidessa.

– Jatkossa, kun menee kulkuvälineeseen, voi valita kertalipun ja näyttää maksukorttia, Suomalainen sanoo.

Lukijalaitteita aletaan vaihtaa uusiin kevään aikana. Uudet laitteet poikkeavat ulkonäöltään ja -muodoltaan nykyisestä, mutta toimivat aluksi samalla tavalla kuin nykyiset.

Suomalaisen mukaan lähimaksun käyttöönottoon on kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on lanseerata uudistus niin, että lähimaksulla maksaminen on mahdollista kaikissa liikennevälineissä samasta päivästä alkaen, kun laitteet on saatu asennettua.

Toinen vaihtoehto taas on kokeilla lähimaksua jo aikaisemmin muutamissa kohteissa.

– Saattaa olla, että kesällä voisi maksaa lähimaksulla esimerkiksi Suomenlinnan lautalla tai lentokentällä. Päätöstä ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Lähimaksu on toivottu ominaisuus

Lähimaksu oli tarkoitus ottaa käyttöön jo aiemmin. Muutos on kuitenkin vaatinut suunnittelua.

– Sen sijaan, että käyttäisimme jo nyt lähimaksua, olemmekin tilanteessa, jossa se on mahdollista vasta vuoden lopulla, Suomalainen toteaa.

Suomalaisen mukaan miljoonainvestoinnit vievät aikaa, sillä ne tehdään kilpailutuksina. HSL päätti purkaa ensimmäisen kilpailutuksen.

– Markkinatuomioistuimeen tuli lisäkysymyksiä ja teimme päätöksen, että uusimme kilpailutuksen. Se johti yli vuoden viiveeseen laitteiden hankinnassa. Myös komponenttien hankkiminen vei aikaa.

Lähimaksuominaisuuden käyttöönotto on merkittävä uudistus kertalipun ostajille, kuten turisteille ja kaupunkilaisille, jotka tekevät spontaaneja matkoja.

Suomalaisen mukaan ulkomailla noin 15–20 prosenttia matkustajista ostaa kertalipun lähimaksulla. Hän uskoo, että lähimaksulle tulee suuri käyttöosuus myös Suomessa.

– Uskon, että yli kymmenen prosenttia kaikista matkoistamme maksetaan lähimaksulla jo ensimmäisen vuoden aikana.

Lähimaksua on toivottu myös asiakaspalautteissa.

– Tutkimuksissa näkyy, että asiakkaat arvostavat helppoa matkustamista ja että matkustamiseen liittyvät asiat hoidetaan mobiililaitteella. Maksukortti on yksi tapa edistää helppoa matkustamista, kun ei tarvitse mennä ostamaan kertalippua automaatilta, Suomalainen sanoo.