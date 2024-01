Europarlamentti haluaa viedä Unkarilta äänioikeuden määräajaksi EU-maiden neuvostossa

STRASBOURG Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) keräsi vetoomuksen äänioikeuden viemiseksi Unkarilta määräajaksi, ja sai paperiin 125 mepin allekirjoitukset. Se tarkoittaa vajaata viidesosaa 705 mepistä.

Parlamentista löytyy kuitenkin tätäkin enemmän tahtoa sulkea Unkari päätöksenteosta määräajaksi. Unkarin toimiin puuttuminen on päätymässä parlamentin yhteiseen päätöslauselmaan eli parlamentin kannaksi. Parlamentti äänestää asiasta torstaina.

– Olemme nähneet jo vuosien ajan, että Unkarin nykyhallituksella ei ole pienimpiäkään aikomuksia tehdä aitoa yhteistyötä muiden jäsenmaiden kanssa. Aika on loppumassa, Sarvamaa perustelee.

Hänen mukaansa asialla on kiire, koska Unkarista tulee EU-neuvoston puheenjohtajavaltio puoleksi vuodeksi heinäkuussa.

Petri Sarvamaan aloite Unkarin äänioikeuden poistamisesta on etenemässä EU-parlamentin kannaksi.

Parlamentti pyytää päätöslauselmassa neuvostoa eli jäsenmaita käynnistämään prosessin, joka johtaisi sanktioihin Unkaria kohtaan. Parlamentti voi vain pyytää toimia neuvostolta, eli se ei voi itse käynnistää äänioikeuden poistamista.

Päätöslauselman takana ovat muun muassa parlamentin suurimmat ryhmät kuten Sarvamaan oma keskustaoikeistolainen EPP sekä Sosialistien ja demokraattien ryhmä. Konservatiivien ryhmä ECR ja oikeistopopulistien ID eivät kannata hanketta.

Suomen mepit Teuvo Hakkaraista (ps.) lukuun ottamatta allekirjoittivat Sarvamaan vetoomuksen. Allekirjoittajien joukossa on myös Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.). Perussuomalaiset mepit kuuluvat europarlamentissa konservatiiviryhmään.

Tilanne kärjistyi, kun Unkari kieltäytyi hyväksymästä Ukrainalle maksettavaa 50 miljardin euron tukea joulukuun huippukokouksessa. Nyt selvitetään, miten Unkari saadaan mukaan – tai miten tukea voidaan saada liikkeelle ilman Unkaria. Tuesta on tarkoitus päättää ylimääräisessä huippukokouksessa 1. helmikuuta.

Yksi jäsenvaltio pystyy halvaannuttamaan päätöksenteon asioissa, joissa päätöksiin vaaditaan yksimielisyys.

Avaa kuvien katselu EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korosti, että oikeusvaltioperiaate on komission prioriteetti. Hän ei kommentoinut vaatimuksia Unkarin äänioikeuden viemisestä. Kuva: Ronald Wittek / EPA

Toistuuko ”11 miljardia euroa, kun poistut huoneesta”?

Strasbourgiin kokoontuneet mepit keskustelivat Unkarin tilanteesta täysistunnossa keskiviikkona.

Keskustelun alussa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi uskovansa, että ratkaisu tuen maksamiseen syntyy kaikkien 27 jäsenmaan kesken.

Oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen vuoksi Unkarilta on jo jäädytetty EU-tukia. Joulukuussa komissio myönsi Unkarille tuista kymmenen miljardia euroa, mitä parlamentissa on kritisoitu laajasti. Komissio perustelee, että Unkari on edennyt uudistuksissa.

Von der Leyen totesi, että osa rahoista voitiin myöntää Unkarin säädettyä lain, joka lisää oikeuslaitoksen itsenäisyyttä. Hän korosti, että 20 miljardia euroa on yhä jäädytettynä, koska puutteita on esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen ja turvapaikanhakijoiden kohtelussa.

Monissa puheenvuoroissa Unkaria arvosteltiin kiivaasti ja patistettiin komissiota tekemään aloite Unkarin äänioikeuden viemiseksi.

Avaa kuvien katselu Renew-ryhmän europarlamentaarikko Guy Verhofstadt kovisteli Ursula von der Leyenia myönnytyksistä Unkarille. Kuva: Ronald Wittek / EPA

Keskustaliberaalin Renew-puolueen Guy Verhofstadt pelkäsi, että komissio toistaa helmikuun kokouksessa joulukuun mallia ja vapauttaa Unkarille tukia vastineeksi taipumisesta Ukrainan rahoitukseen.

Joulukuussa päätös Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta hyväksyttiin, kun Unkarin pääministeri Viktor Orbán poistui päätöksen ajaksi kokoussalista.

– 11 miljardia, kun poistut huoneesta. Aiotteko tehdä tämän taas? Verhofstadt kyseli von der Leyenilta.

– Jos vastaus on kyllä, joudutte ongelmiin, ei vain minun ja ryhmäni kanssa vaan parlamentin enemmistön kanssa.

Hänen mukaansa Orban vain jatkaa kiristämistään, jos myönnytyksiä tehdään.

Vihreiden meppi Terry Reintke totesi, että Orban heikentää Eurooppaa, kun esimerkiksi Kiinasta ja Yhdysvalloista katsotaan, mitä EU saa aikaan.

– Aika loppuu. Ukrainalaisia kuolee. He taistelevat myös meidän vapautemme puolesta. Samaan aikaan Putinin paras palvelija istuu neuvoston pöydässä estämässä tukeamme ja viemässä uskottavuuttamme.

Avaa kuvien katselu Vihreiden europarlamentaarikko Terry Reintke moitti, että eri maiden merkittävät poliitikot ovat olleet saamattomia Unkarin panemisessa kuriin. Kuva: Ronald Wittek / EPA

Päätöksen taakse tarvitaan kaikki muut maat

Parlamentin kannoista huolimatta jäsenmaista ei välttämättä löydy tarpeeksi tukea Unkarin eristämiseen.

Sarvamaa arvelee, että jäsenmailla puuttuu uskallusta.

– Neuvoston sisällä on erittäin paljon tyytymättömyyttä tilanteeseen, kun yksi jäsenvaltio pitää panttivankinaan kaikkia muita.

Äänioikeuden viemiseen vaaditaan jäsenmaiden yksimielinen tuki muilta paitsi sanktioiden kohteelta. Tähän asti Puola on seisonut Unkarin rinnalla, mutta uusi liberaali ja EU-myönteinen hallitus saattaisi tulla demokratiaa puolustavaan rintamaan.

Alankomaat taas liikkui vaaleissa EU-kriittiseen suuntaan. Unkarin rankaisemista saattaa vastustaa myös Slovakia.

– Tätä tölkkiä on ikään kuin potkittu tietä pitkin eteenpäin, aina selvitty yhdestä asiasta kerrallaan. Tämä tilanne on samalla pahentunut jatkuvasti vuosien mittaan. Nyt rupeaa olemaan aika vähissä sille, pysäytämmekö me tätä kehitystä. Palautammeko me unionin päätöksentekokyvyn, Sarvamaa kyselee.

Sarvamaa ei pyri uudelle meppikaudelle, vaan siirtyy kesällä Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen Luxemburgiin.

Äänioikeus on aiemmin viety neuvostossa Itävallalta vuonna 2000. Tuolloin jäsenmaat säikähtivät Jörg Haiderin äärioikeistolaisen hallituksen valtaantuloa.