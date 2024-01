Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kävi neuvottelumatkalla Turkissa marraskuussa 2022. Ruotsin Nato-umpisolmu on pysynyt kiinni toistaiseksi.

Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi odottaa edelleen käsittelyä Turkin parlamentissa. Eilen kun parlamentti palasi istuntotauolta, jäsenyyden hyväksyminen oli asialistalla, mutta sitä ei käsitelty.

Tämänpäivän asialistalla mainitaan myös jäsenyyden hyväksyminen, mutta käsittelyaikataulusta ei ole varmuutta. Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksyminen on mukana pitkällä listalla, jossa on yli 40 kansainvälistä sopimusta. Ruotsin asia on tällä hetkellä viimeisenä.

Eilen parlamentin istunto kului keskustelussa Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n vastaisesta taistelusta, eikä muita aiheita ehditty käsitellä.

Asekaupat vaikuttavat ratifiointiin

Turkin parlamentin ulkoasiainvaliokunta puolsi Ruotsin Nato-jäsenyyttä tapaninpäivänä pidetyssä kokouksessa.

Syksyllä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti, että Ruotsin Nato-jäsenyys riippuu siitä, saako Turkki ostaa havittelemiaan F-16-hävittäjäkoneita Yhdysvalloilta. Erdoğan on myös esittänyt vaatimuksia, joiden mukaan Natoon kuuluvan Kanadan pitäisi toimittaa Turkin drooneihin tarvittavia kameroita.

Siinä vaiheessa, kun parlamentti on hyväksynyt Ruotsin Nato-jäsenyyden asia palautuu vielä Erdoğanille vahvistusta varten.

Ruotsin jäsenyyden hyväksymistä saatetaan lykätä, kunnes Turkki vakuuttuu siitä, että Yhdysvallat todella on valmis toimittamaan hävittäjiä. Siihen voi kulua aikaa, koska kauppaa vastustetaan Yhdysvaltain kongressissa.