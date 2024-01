Latuyhdistys kyllästyi laduntallojiin ja teki viereen kävelyreitin – sekään ei auttanut

Vaasassa laduilla kävelemistä on yritetty ehkäistä tekemällä kävelijöille oma reitti. Antti Haavisto kävi testaamassa baanaa ja kertoo, mistä on kyse. Video: Jarkko Heikkinen / Yle

Kävelijät eivät aina pysy pois laduilta kieltomerkeistä huolimatta. Vaasassa ongelmaa on yritetty ratkaista ladun viereen rakennetulla kävelyreitillä laihoin tuloksin.

Vaasassa, kuten monessa muussakin kunnassa, törmätään joka vuosi samaan ongelmaan: kävelijät ja koirien ulkoiluttajat sotkevat perinteisen hiihtolatuja.

Se harmittaa paitsi hiihtäjiä, myös kuntia ja vapaaehtoisia, jotka latuja tekevät.

Esimerkiksi Vaasan Pilvilammen ulkoilualueella on noin 30 kilometriä hiihtolatuja, joita vapaaehtoiset käyvät ylläpitämässä päivittäin. Osa laduista kiertää järveä. Kävelijöiden sotkemat ladut ovatkin alueella arkipäivää.

Myös kaupungin ylläpitämillä laduilla yhteenotot ulkoilijoiden ja hiihtäjien kesken ovat tuttuja.

– Täällä Gerbyn kuntoradalla on laturaivoa. Olen peläten odottanut, milloin joku isompi tapaturma sattuu, sanoo Vaasan liikuntatoimen työpäällikkö Vesa Hietala.

Kävelyreitistä toivottiin apua

Vaasan Ladun puheenjohtaja Pekka Uusi-Hakala sanoo, että myös pilkkijät aiheuttavat Pilvilammella ongelmia.

– He kävelevät laduilla ja joskus kairaavat siihen kohtaan jopa reiän. En tiedä sitten, liikkuvatko kalat juuri siellä ladun alla, hän naurahtaa.

Ongelmaan on haettu ratkaisua sillä, että hiihtoladun viereen tehtiin mönkijällä kävelyreitti.

– Tämä on tehty kävelijöille, etteivät he sotkisi latua. Nyt on koitettu ohjata kävelijät ja koirat eri baanalle kuin hiihtäjät, Uusi-Hakala sanoo.

Kävelijöille tarkoitettu reitti kulkee järven päästä päähän. Se on reilut kolme kilometriä pitkä ja pari metriä leveä. Uusi-Hakalan mukaan kävelyreitti on ollut melko vilkkaassa käytössä, mutta silti ladullakin kävellään.

Tilanne turhauttaa ja aiheuttaa lisätyötä.

– Kun ladulla on kengänjälkiä ja lumen pinta kovettuu, joudutaan usein tekemään kokonaan uusi hiihtolatu pilalle menneen viereen, Uusi-Hakala sanoo.

Avaa kuvien katselu Vaasan Ladun puheenjohtajan Pekka Uusi-Hakalan mukaan laduilla kävely on hiukan vähentynyt kävelybaanan myötä. Se ei ole kuitenkaan poistanut ongelmaa kokonaan. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Iso osa laduista kulkee myös Pilvilammen metsissä. Siellä laduilla kävelyä ovat jonkin verran vähentäneet pyöräilijöiden tekemät polut, joita ulkoilijat ovat alkaneet käyttää.

Kieltotauluilla ei mitään vaikutusta

Vaasassa Gerbyn kuntoradalla kulkee kaksi perinteisen hiihtolatua ja niiden keskellä on vapaan tyylin hiihtäjien baana. Latuja hoitaa Vaasan kaupunki.

Vesa Hietalan mukaan kuntorata on kävelijöiden ja hiihtäjien yhteentörmäysten kannalta ehkä kaupungin ongelmallisin paikka. Siinä asutus on aivan latujen vieressä ja se on suosittu lenkkeilymaasto.

Emme pysty olemaan latupoliiseina. Kyllä ihmisten pitäisi ymmärtää asia jo kieltokylteistä. Vesa Hietala, Vaasan kaupunki

Kävelijöiden ja hiihtäjien intressit törmäävätkin alueella päivittäin – jopa kirjaimellisesti:

– Varsinkin jos kävelijällä on koira mukana ja hiihtäjä tulee kovaa vauhtia, on aina törmäysvaara.

Avaa kuvien katselu Laduilla kävelyä on koitettu hillitä opasteilla Vaasan kaupungin ylläpitämillä hiihtoladuilla. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Gerbyssä ladun varteen on sijoiteltu kieltotauluja kävelijöille. Myös järjestyslaki on nähtävillä.

– Yritämme infota ihmisiä parhaamme mukaan, mutta emme pysty olemaan latupoliiseina. Kyllä ihmisten pitäisi ymmärtää asia jo kieltokylteistä, Hietala toteaa.

Antti Haaviston haastattelussa ovat Vaasan kaupungin liikuntatoimen työpäällikkö Vesa Hietala sekä Vaasan Ladun puheenjohtaja Pekka Uusi-Hakala.