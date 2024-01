Helsingin vainajatilat ovat niin täynnä, että nyt vainajia säilytetään peltihallissa Tattarisuon teollisuusalueella

Malmin sairaalan vainajien säilytystilat ovat täynnä, joten kaupunki on päätynyt poikkeukselliseen ratkaisuun.

Vainajia on alettu siirtää teollisuusalueelle tällä viikolla. Kylmäsäilytystilojen puute on ongelma ympäri maata.

Pääkaupunkiseudun pula vainajien säilytystiloista syvenee.

Kaupunki on jo suosien ajan säilyttänyt vainajia tilapäisissä tiloissa eli kylmäkonteissa, joita on Malmin sairaalalla. Nyt tilapäisetkin tilat ovat täynnä, joten kaupunki on järjestänyt kiireellisesti lisätilaa.

Uudet vainajatilat sijaitsevat Tattarisuon teollisuusalueella.

Käytännössä helsinkiläisiä vainajia säilytetään jatkossa myös varastohallissa, jonka sisällä on kylmäkontteja. Asutuksesta syrjässä oleva alue on aidattu ja vartioitu.

Vainajien säilyttäminen Tattarisuolla on alkanut tällä viikolla.

Avaa kuvien katselu Tattarisuon teollisuusalueella on lukuisia autopajoja ja varastohalleja. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kontit omistaa hautauspalvelu Havu, jolta Helsingin kaupunki on ostanut säilytystilat käyttöönsä kolmeksi kuukaudeksi. Ratkaisusta on tarkoitus luopua keväällä, kun kaupunki saa hankittua lisää kylmäkontteja Malmin sairaalalle.

Helsingin kaupungin sairaaloista vastaava johtajalääkäri Laura Pikkarainen sanoo, että ratkaisuun päädyttiin, koska kylmäkonttien toimittaminen on jostain syystä viivästynyt.

Ongelman juurisyynä on kuitenkin pitkäaikainen kehitys: suomalaiset ikääntyvät eli vainajia tulee vuosi vuodelta enemmän. Samalla vainajien säilytysajat pitenevät hautauksien venyessä.

– Jos vainaja on säilytystilassa kahden viikon sijaan neljä, säilytystilaa tarvitaan kaksinkertainen määrä, Pikkarainen sanoo.

Vainajien säilytys teollisuusalueelle sijoitetuissa konteissa on ongelmallista, Pikkarainen myöntää.

Esimerkiksi ruumiin käsittelyä ja säilyttämistä koskevan terveydensuojeluasetuksen mukaan ”ruumis on säilytettävä asianmukaisessa tiiviissä arkussa tai vastaavassa ennen hautaamista”, silloin kun vainajaa säilytetään muualla kuin sairaalan tiloissa.

– Tämä [ratkaisu] on ristiriidassa asetuksen lauseen kanssa, Pikkarainen myöntää.

Hän kuitenkin vakuuttaa kaupunkilaisille, että vainajien kunnioittava kohtelu on edelleen mahdollista.

– Vainajan asianmukainen ja kunnioittava kohtelu ei väliaikaisessa tilassa vaarannu, muuten ei tähän hankintaan olisi lähdetty. Vainajia kohdellaan Tattarisuolla samalla ammattitaidolla kuin sairaalan tiloissa.