Presidenttitentissä Alexander Stubb – katso suorana kello 21

Asiantuntijat: Keskitien kulkeminen olisi turvallista, mutta ei välttämättä etu

Stubbin kannalta asetelmat ovat hyvät, puolue vetää ja gallup-kannatus on hyvä. Nyt pitää pysyä keskitiellä. Se on samalla haaste, sillä silloin on vaikea houkutella uusia äänestäjiä, arvioi Elina Kestilä-Kekkonen.

Stubb on saanut pääministeriaikanaan kokea maailman realiteetteja, jolloin idealismi on ehkä karissut. Aiemmin vallalla ajattelussa oli hieman idealistisempi näkemys. Kansainvälinen tausta on Stubbille etu mahdollisessa presidentin toimessa, arvioi Matti Pesu