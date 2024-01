Helsingin palkanmaksu takkuaa edelleen

Pormestari Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan Helsingin kaupungin palkanlaskennan tilanne on tällä hetkellä vakiintunut ja virhemäärät ovat laskeneet.

Joulukuun palkkavirheiden osuus palkkalaskelmista oli 1,2 prosenttia. Vartiainen sanoo tämän olevan alhaisin mittausaikana havaittu taso.

Helsingin kaupungin palkanmaksussa on esiintynyt runsaasti virheitä sen jälkeen kun palkanmaksujärjestelmä uudistettiin.

– Puolustelematta nykytilannetta, tämä taso on myös merkittävästi alempi virhetaso kuin aiemman järjestelmän aikana, Vartiainen sanoo.

Vartiainen vastasi palkanmaksuongelmia koskeviin kysymyksiin kaupunginvaltuuston kyselytunnilla keskiviikkona.

Vartiaisen mukaan virhemäärien pienentämiseksi tehdään edelleen jatkuvasti töitä.

– On valitettavan totta, että palkanmaksuongelmia esiintyy edelleen. Yhdenkään kaupungin palkansaajan osalta ei ole kohtuullista, että tilanne aiheuttaa yhä huolta ja stressiä, Vartiainen sanoi.

Palkanlaskennan virheiden vuoksi henkilöstölle on maksettu sekä liian vähän että liian paljon palkkaa.

Vartiaisen mukaan takaisinperintäkirjeitä on lähetetty 130–200 kappaletta kuukaudessa viimeisen puolen vuoden aikana. Vartiainen kuitenkin muistutti, että palkkalaskelmia tehdään kuukauden aikana keskimäärin 65 000 kappaletta.

Vartiainen totesi, että palkanmaksun virheistä aiheutunutta taakkaa on pienennetty työntekijöille usein toimin.

Mikäli palkkaa on maksettu liikaa, kaupunki on luopunut viivästyskoroista ja perimispalkkioista, koska maksuviivästys on johtunut kaupungista. Lisäksi kaupunki on myöntänyt saataville maksuaikaa työntekijän tarpeen mukaan.

Jos palkanmaksu on kaupungin toiminnan vuoksi myöhästynyt pahasti, kaupunki on maksanut työntekijälle kertaluontoisen viivästysmaksun ja asianmukaiset korot.

Vartiaisen mukaan kaupunki on myös korvannut palkanmaksuhaasteiden takia aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.

– Useista toimista huolimatta ymmärrän ja tiedän, että palkanmaksuongelmat ovat aiheuttaneet vaikeita tilanteita sekä hankaloittaneet arjen sujumista, Vartiainen summasi.

Vartiainen totesi, että vaikka kaupungin maine työnantajana on palkanmaksuongelmien vuoksi kärsinyt, viimeisimmän henkilöstökyselyn tulokset antavat uskoa siihen, että luottamus on palautumassa.