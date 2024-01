Lumimyräkkä saapuu Suomeen – Yle seuraa

Fintraffic muistuttaa olemaan tarkkana ajovalojen kanssa

Fintrafficin tieliikennekeskus muistuttaa kiinnittämään huomiota auton ajovaloihin ajokelin muuttuessa erittäin haastavaksi suuressa osassa maata.

Tieliikennekeskus muistuttaa tiedotteessaan, että moni luottaa vahvasti autonsa valoautomatiikkaan ja saattaa siitä syystä ajaa epähuomiossa pelkillä parkki- eli huomiovaloilla.

– Ajovalojen kanssa on syytä olla tarkkana etenkin lumipyryssä ja pimeällä, jolloin näkyvyys on heikointa. Hyvä vinkki on kytkeä ajovalot päälle automatiikasta huolimatta ennen liikkeellelähtöä, jolloin valot varmasti toimivat, yksikönpäällikkö Eero Sauramäki sanoo tiedotteessa.

Sauramäki korostaa myös riittävän pitkien turvavälien merkitystä liikenteessä, jotta turhilta peräänajoilta vältytään ja liikenne saadaan sujumaan myös ruuhkaisimman työmatkaliikenteen aikana.