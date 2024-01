Janakkalan kouluruoka on edelleen pahaa: ”Listassa lukee makaronilaatikko, mutta...”

Janakkalan kunnan kouluruoka on edelleen pahaa.

Eilen ruokailijoiden tyytymättömyys kanavoitui sosiaalisessa mediassa jaettuihin valokuviin, joissa arvosteltiin kouluruoan toimittavan Compass Groupin näkemystä makaronilaatikosta.

Kunta kertoi tänään aamulla aloittavansa jälleen neuvottelut Compass Groupin kanssa ateriapalveluiden tasosta.

Petra Paakkarin kaksi lasta käyvät Tanttalan alakoulua. Kouluruoka on herättänyt huonoja tunteita koko syyslukukauden.

– Ruoka on ollut aika mielenkiintoisenkin näköistä. Joistakin ruuista lapset ovat sanoneet, että ovat maistuviakin, mutta pääsääntöisesti tullaan hyvinkin nälkäisenä kotiin, koska ruoka ei ole maistunut, Paakkari kertoo.

Paakkari lähetti Ylelle esimerkiksi oheiset kuvat eiliseltä lounaalta.

– Lapset toivovat ihan perusruokaa, mitä tietäisi syövänsä. Tällä hetkellä he arvuuttelevat, että listassa lukee makaronilaatikko, mutta kuvassa sehän ei näyttänyt edes siltä, Paakkari sanoo.

Lasten toive on yksinkertainen: ”sellaista syömäkelpoista ruokaa”.

– Mielestäni ruoka ei tue lapsen kehitystä ja kasvua ja terveellisiä ravinto-oppeja. Monet jättävät ruoat välistä kokonaan, koska ne ovat oikeasti aika inhottavan näköisiä ja maultaan aika mauttomia, hän sanoo.

Compass Groupin tarjoiluiden taso puhutti jo viime keväänä. Tuolloin kunta kertoi kunnanjohtaja Reijo Siltalan suulla, että asiaan puututaan.

Palvelupäällikkö Mervi Erkkilä-Rautiainen teki tuolloin jopa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä kouluruoan heikon laadun vuoksi.

Lue myös: Jauhelihakastike oli viimeinen pisara: Janakkalan lapset nousivat kapinaan – nyt palvelupäällikkö tekee salaisia iskuja koulun keittiöön

– Tätä asiaa on pitkään jo käyty läpi, mutta siihen ei ole puututtu. Pitäisihän tätä pyrkiä kehittämään palautteen mukaisesti, Petra Paakkari vaatii.

Avaa kuvien katselu Janakkalan kouluruoan toimittaa Compass Group. Eilen tarjolla oli ruokalistan mukaan makaronilaatikkoa. Kuva: Petra Paakkari

Keskuskeittiö haluttiin pitää

Janakkalan ateria- ja puhtaanapitopalvelut ulkoistettiin keväällä 2023 Compass Groupille. Kunnan tavoitteena oli säilyttää paikallisen keskuskeittiön työpaikat.

Kunnan omistama keskuskeittiö ei olisi voinut myydä palveluita Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, sillä kilpailusäännöt estävät sen. Compass Group toimii Tuuvingin keskuskeittiössä ja tarjoaa ateriapalveluita myös hyvinvointialue Oma Hämeelle.

Janakkala kertoi tänään aamulla tiedotteessaan aloittavansa neuvottelut, joissa käsitellään sopimuksen jatkamista ateriapalveluista. Asiaa kommentoi tiedotteessa koko kunnan johtokolmikko.

Avaa kuvien katselu – Vaikuttaa siltä, että yhtiön on vaikea toimia meidän toimintaympäristössä siten, että palvelujen laatu olisi sellaista, johon me tilaajana ja palvelujen loppukäyttäjät olisivat tyytyväisiä, toteaa kunnanjohtaja Reijo Siltala. Kuva: Dani Branthin / Yle

– On välttämätöntä selvittää mahdollisuudet purkaa sopimus, joka ei näkemykseni mukaan vastaa sitä, mistä on sovittu, toteaa Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marko Ahtiainen.

– Vain toteutuneet asiat ovat konkreettisia, eivät lupaukset, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja.

Janakkala ottaa nyt harkintaan, oliko kevään ulkoistus sittenkään toimiva liike.

– Nyt on kuitenkin otettava tarkasteluun myös se, oliko työpaikkojen ja keskuskeittiön säilyminen Janakkalassa sittenkään tällaisella mallilla päätöksenteossa riittävä peruste. Se, että kunta satsaa merkittävästi euroja jonkin palvelun säilymiseen kunnassa on tärkeää, mutta myös laadun on pysyttävä riittävällä tasolla, Reijo Siltala toteaa.

Ylen tietojen mukaan Janakkala ja Compass Group kokoontuvat tänään yhteiseen kriisipalaveriin.

Juttua päivitetään.