Katso lista: Näitä rikoksia Suomessa tehtiin eniten vuonna 2023 – uudistunut seksuaalirikoslaki ensi kertaa tilastoissa

Viranomaisten tietoon tuli yhteensä 508 000 rikoslakirikosta vuonna 2023, kertoo Tilastokeskus ennakkotietojensa mukaan. Ilmoitettujen rikosten määrä kasvoi 6,7 prosenttia edellisvuodesta.

Ryöstöjen määrä nousi selkeästi. Niitä ilmoitettiin 1 768, mikä tarkoittaa 17,9 prosentin kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Ryöstöistä törkeitä oli 556 kappaletta.

Myös henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä kasvoi. Näitä tuli tietoon viranomaisille yhteensä 43 000 kappaletta, mikä on 6,5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Henkirikosten määrä laski. Niitä kirjattiin viime vuonna 62 kappaletta, joka on 17 vähemmän kuin vuonna 2022. Henkirikoksen yrityksissä on kuitenkin kasvua, sillä niitä tuli tietoon 365, mikä on 22 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna.

Yleisimmät rikosnimikkeet Suomessa 2023 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 74 925 kpl

Näpistys 67 284 kpl

Varkaus 53 835 kpl

Pahoinpitely 28 902 kpl

Vahingonteko 23 904 kpl

Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 21 718 kpl

Lievä petos 18 752 kpl

Huumausaineen käyttörikos 18 513 kpl

Petos 17 069 kpl

Törkeä tietomurto 14 170 kpl

Laiton uhkaus 11 886 kpl

Rattijuopumus 9 928 kpl

Lievä pahoinpitely 9 290 kpl

Lievä maksuvälinepetos 7 527 kpl

Kunnianloukkaus 6 822 kpl

Huumausainerikos 6 202 kpl

Lievä vahingonteko 6 178 kpl

Törkeä rattijuopumus 6 129 kpl

Maksuvälinepetos 5 922 kpl

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 4 888 kpl

Varkauden yritys 4 703 kpl

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito 4 422 kpl

Identiteettivarkaus 3 756 kpl

Kotirauhan rikkominen 3 559 kpl

Petoksen yritys 3 241 kpl

Ajoneuvorikkomus 3 226 kpl

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen 2 920 kpl

Ulkomaalaisrikkomus 2 874 kpl

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 2 658 kpl

Tietomurto 2 071 kpl

Törkeä petos 1 820 kpl

Ryöstö 1 768 kpl

Näpistyksen yritys 1 752 kpl

Törkeä huumausainerikos 1 739 kpl

Törkeä varkaus 1 673 kpl

Ampuma-aserikos 1 608 kpl

Lievä ampuma-aserikos 1 561 kpl

Lievä kavallus 1 556 kpl

Kavallus 1 549 kpl

Törkeä pahoinpitely 1 466 kpl

Järjestysrikkomus 1 435 kpl

Haitanteko virkamiehelle 1 404 kpl

Virkamiehen vastustaminen 1 316 kpl

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 1 266 kpl

Valtionrajarikos 1 253 kpl

Liikennerikkomus 1 245 kpl

Raiskaus 1 213 kpl

Niskoittelu poliisia vastaan 1 212 kpl

Seksuaalinen ahdistelu 1 139 kpl

Vammantuottamus 1 120 kpl

Poissaolo kutsunnasta 1 068 kpl Lähde: Tilastokeskus Avaa

Seksuaalirikosten määrä ei vertailukelpoinen

Seksuaalirikoksia ilmoitettiin ennakkotietojen mukaan yhteensä 7 100 kappaletta, mikä on 1 600 enemmän kuin edellisvuonna. Tämä tarkoittaa 29,6 prosentin kasvua.

– Seksuaalirikosten määrää ei ole syytä suoraan verrata edellisvuoteen, koska uuden lain määritelmät ja nimikkeet ovat muuttuneet aiemmasta, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas sanoo tiedotteessa.

Seksuaalirikoslaki uudistui vuoden 2023 alussa. Muun muassa raiskaus määriteltiin ennen väkivallan tai sen uhan kautta, kun nykyinen laki on suostumusperustainen.

Myös seksuaalisen ahdistelun määritelmä kattaa nykyisin muutakin kuin koskettelun. Uutena rikosnimikkeenä on muun muassa seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen.

Uuden lain mukaisia raiskauksia kirjattiin 1 408 ja vanhan lain mukaisia 480. Raiskauksien määrä kokonaisuudessaan kasvoi 219 kappaleella.