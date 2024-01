Stubb pelasi presidenttitentissä jo toista kierrosta, arvioivat asiantuntijat

Ylen presidenttitenttien sarja päättyi eilen ja viimeisenä yksilötentissä oli kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb. Stubb on nostanut kannatustaan kyselyissä lähdettyään presidenttikisaan kesän lopussa.

Viimeisimmässä Ylen kannatuskyselyssä joulukuussa Stubb nappasi ykköspaikan 31 prosentilla. Maaseudun tulevaisuuden torstaina julkaisemassa kyselyssä Stubb vei myös kärkisijan 24 prosentilla. Toisen paikan otti valitsijayhdistyksen ehdokas ja vihreiden tukema Pekka Haavisto 21 prosentin kannatuksella.

Kannatuksen kertyminen näkyi Ylen aamussa vierailleiden politiikan tutkijan Johanna Vuorelman ja viestinnän kouluttajan Katleena Kortesuon mukaan Stubbilla itsevarmana esiintymisenä ja vastauksissa keskilinjaa hakevana varmisteluna.

Kortesuon mukaan varmistelua edusti esimerkiksi Stubbin useaan kertaan toistama määritelmä arvopohjaisesta realismista. Mitä Stubb tällä sitten tarkoitti?

Vuorelma avasi, että tämä määritelmä pohjautuu Stubbin näkemykseen ja tulkintaan kansainvälisestä politiikasta, jonka mukaan kylmän sodan jälkeinen aikakausi ja idealismi on tulossa päätökseensä. Vuorelman mukaan Stubb on ajatusmaailmassaan siirtynyt idealismista realismiin, johon hän tuo lisäksi arvot.

– Perinteisesti kun puhutaan realismista niin sillä viitataan voimapolitiikkaan, tällaisiin koviin strategisiin arvioihin. Ymmärrän että Stubb tuo arvopohjaisuuden siihen nimenomaan sen takia, että se pehmentää sitä. Edelleen arvot ohjaavat Suomen ulkopolitiikkaa, mutta ote on realistisempi, Vuorelma esitti.

Kortesuo näki, että tentissä Stubbin esiintuomat arvot olivat vapaus, arvojohtajuus ja Suomen vieminen kansainvälisille kentille. Kortesuon mukaan eräänlainen arvovalinta oli myös tietyn periaatteen ja linjan valinta.

– Hän ei halunnut ottaa kantaa mihinkään, mikä ei koske presidentin valtapiiriä, Kortesuo huomautti.

Ylen vaalikoneen löydät täältä

Vahvuudet ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vahvassa roolissa presidentin tehtävänkuvassa ja tätä Stubb myös tentissä korosti. Vuorelma näki että ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin keskittyminen oli Stubbille myös luontevaa ja hänelle eduksi.

Vuorelma arvioi, ettei Stubb välttämättä ole niin kiinnostunut sisäpolitiikasta, mikä näkyi vaikeina hetkinä toisinaan jo Stubbin ministerikausina.

– Siinä mielessä on varmasti mielekästäkin, että presidentin valtaoikeudet ovat niin selkeästi rajattu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, jolloin Stubbin ei tarvitse ottaa kantaa sisäpolitiikkaan, Vuorelma pohtii.

Sisäpolitiikan lisäksi Stubb on pyrkinyt tekemään linjanvedon myös työmarkkinoihin.

Siinä missä esimerkiksi vastaehdokkaat SDP:n Jutta Urpilainen ja keskustan ja valitsijayhdistyksen Olli Rehn ovat ottaneet kantaa työmarkkinatilanteeseen, niin Stubb on pyrkinyt pitämään kielen keskellä suuta.

Kortesuo huomautti, että esimerkiksi Sauli Niinistöä on hänen presidenttikaudellaan aina kritisoitu, mikäli hän on puolella sanallakaan ottanut kantaa sisäpolitiikkaan. Kortesuo näki, Stubb on strategiassaan ottanut tämän mahdollisuuden huomioon.

– Se on tavallaan aika viisasta peliä, että ei vielä edes ehdokasvaiheessa oteta kantaa sisäpolitiikkaan, koska siitä tulee kuitenkin pyyhkeitä, jos päätyisi presidentiksi.

Kokoomuksen presidenttiehdoksa Alexander Stubb kertoi presidenttitentissä näkemyksistään ja suhteistaan kansainvälisessä politiikassa.

Äänestäjien kosiskelua

Vuorelma tulkitsi Stubbin esiintymisestä varmistelua jo vaalien toista kierrosta ajatellen. Toisella kierroksella äänestäjiä täytyy saada taakseen myös muualta kuin omalta kannattajakunnalta.

Tästä tulevaisuudenkuvasta nähtiin Vuorelman mukaan viitteitä, kun tentissä tuotiin esiin Nordstream-kaasuputkihanke, jonka kohdalla Stubb antoi kunniaa perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aholle tämän kriittisestä suhtautumisesta kaasuputkihankkeeseen.

– Tulkitsin sitä niin, että siinä pyritään puhuttelemaan myös Halla-ahon kannattajia koska katse on tietenkin myös siellä mahdollisella toisella kierroksella, jolloin Stubbin tietenkin pitäisi saada kannatusta laajasti myös perussuomalaisten kannattajilta, Vuorelma analysoi.

Äänestäjiä pyrittiin vakuuttamaan myös rauhanvälittämisen merkityksen korostamisella.

– Luulen että tässäkin näkyy se kosiskelu kaikkien äänestäjäkuntien suuntaan. Ei voi olla pelkästään tiukka ja puhua sodasta vaan pitää puhua myös rauhanvälittäjänä toimimisesta, Kortesuo pohti.