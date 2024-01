THL ja HUS: Influenssakauden huippu näyttää taittuneen

Vaikka influenssakauden huippu näyttää olevan takana, on tartuntoja silti paljon. Influenssa leviää pisaratartuntana ja esimerkiksi käsien välityksellä ja niistäessä. Käsienpesulla on influenssan torjunnassa merkitystä.

Rekisteritietojen perusteella influenssan huippu näyttäisi silti olevan taittumassa ja tartuntojen määrä laskussa. Erikoissairaanhoidossa on enemmän potilaita influenssan kuin koronan vuoksi.

Influenssaan sairastuneiden määrä on tartuntatautirekisteritietojen perusteella laskussa. Epidemia on kuitenkin edelleen käynnissä.

Tartuntoja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Niina Ikosen mukaan edelleen paljon ja influenssa-aktiivisuus on runsasta lähes koko maassa.

– Tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa on enemmän potilaita influenssan vuoksi kuin koronan vuoksi, sanoo Ikonen.

HUS-alueella influenssapotilaiden määrä on ylilääkäri Asko Järvisen mukaan kääntynyt tällä viikolla laskusuuntaan. Viime viikolla sairaalahoidossa oli noin 30 potilasta.

– HUS-alueella näyttäisi siltä, että influenssaepidemia on kääntynyt jo laskuun. Potilasmäärät on puolittuneet.

Järvisen mukaan myös koronapotilaiden määrä on laskenut jo pidemmän aikaa.

– Koronapotilaiden määrä on ollut laskussa oikeastaan sieltä marraskuun puolivälistä asti, jolloin HUS-sairaaloissa oli noin 150 koronapotilasta enimmillään. Tällä hetkellä koronapotilaita sairaaloissa on noin 30 ja heistä alle kymmenen koronainfektion vuoksi, toteaa Järvinen.

Influenssakausi alkoi tavallista aikaisemmin

Tänä vuonna influenssakausi käynnistyi tavanomaista aikaisemmin.

Koronapandemiaa ennen influenssaepidemian huippuviikot, jolloin tartuntoja on eniten, olivat tammi-helmikuussa. Nyt epidemia alkoi jo joulukuun alussa.

– Näyttäisi siltä, että huippuviikot ovat osuneet jo sinne ennen vuodenvaihdetta olleisiin viikkoihin, ja siinä mielessä on ollut poikkeuksellinen, sanoo Järvinen.

Kahteen viime vuoteen verrattuna myös viruskanta on erilainen. Tänä influenssakautena liikkeellä on viruskanta, joka oli edellisen kerran vallalla ennen koronaa.

Kaksi edellistä epidemiaa koronapandemian jälkeen ovat olleet A-tyypin H3N2-viruksia. Nyt vuorostaan valtaviruksena on toinen A-alatyypin virus, eli H1N1-viruskanta.

– Meillä saattaa olla väestössä henkilöitä, joilla immuunisuoja kyseistä virusta vastaan on alentunut, selittää Ikonen.

Tämä tarkoittaa sitä, että tartuntoja voi esiintyä tänä kautena enemmän kuin aiempina parina vuonna ja epidemiakausi voi olla pidempi. Influenssa H1N1 tarttuu myös herkästi nuorempiin. Järvisen mukaan tehohoidossa on esimerkiksi HUS-alueella ollut vain yksittäisiä potilaita.

– Vaikeita tautimuotoja ei ole ollut. Sairaalaan on lähinnä jouduttu influenssan aiheuttaman keuhkokuumeen takia. Silloin siellä on ollut näitä vähän nuorempiakin ihmisiä, siis työikäisiä ihmisiä. Niin kuin me tiedetään, että H1N1-virustyyppi iskee nuorempiin ihmisiin suhteessa enemmän kuin H3N3-viruskanta.

Uudet influenssaepidemiat vielä mahdollisia

Nyt käynnissä oleva influenssakausi voi jatkua Ikosen mukaan vielä useita viikkoja.

– Voi olla, että tartuntojen määrä lähtee laskemaan ja tulee tasainen vaihe ja tartuntoja esiintyy vielä pidemmän aikaa, Ikonen arvioi.

Euroopassa kiertää myös influenssa H3N2-viruskantaa. On mahdollista, että tämä toinen A-tyypin viruskanta tai B-tyypin virukset lähtevät talven ja kevään aikana leviämään Suomessa. Tätä on asiantuntijoiden mukaan vaikea ennakoida.

– On täysin mahdollista, että ne tulevat aiheuttamaan jonkinlaisen pienemmän epidemian tämän talven ja kevään aikana. Eli suosittelen edelleen rokottautumista. Rokote kuitenkin sisältää neljä eri influenssavirusta, Ikonen painottaa.

Myös RS-virusepidemia laantumassa

HUS alueella myös RS-virusepidemia näyttää Järvisen mukaan olevan laantumassa. RS-virus on yksi yleisimmistä hengitystieinfektioita aiheuttavista viruksista ja se voi aiheuttaa vakavaa tautia erityisesti pienille lapsille ja vanhuksille.

– Todetut tapausmäärät ovat olleet laskussa kaksi viikkoa. Epidemia alkoi hieman influenssan jälkeen ja näyttäisi jäävän lyhyemmäksi ja laimeammaksi, jos tämä laskutrendi täällä Uudellamaalla nyt jatkuu, arvioi Järvinen.