Liki tuntematon eläkemuoto on korvaus kymmenien vuosien kuluttavasta työstä – ja lyhyemmästä elinajanodotteesta

Työuraeläkkeestä on tarkoituksellisesti tehty sellainen, ettei sitä juuri kukaan tunne eikä sille hakeuduta eikä hevin päästä.

Suomessa päätettiin vuonna 2017 erityisestä työuraeläkkeestä. Toisin kuin osittaista varhennettua eläkettä, työuraeläkettä hakee harva.

Alkujaan arveltiin, että vuodessa noin 2 000 ihmistä voisi jäädä työuraeläkkeelle. Totuus on ollut toinen: vuoden 2022 lopussa 104 ihmistä sai työuraeläkettä.

Työuraeläkkeelle voi päästä 63-vuotiaana.

Jotta eläkkeen saa, pitää olla työhistoriaa 38 vuotta, josta enin osa raskasta ja kuluttavaa työtä. Tämän pitää näkyä terveydentilassa.

Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Niko Väänänen kertoo, että työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke lasketaan eri tavalla, ja työkyvyttömyyseläke on suurempi, joten on järkevämpää hakea sitä, jos terveys pettää.

– Uskon, että tämä on suurin yksittäinen selittäjä sille, että työuraeläkkeelle siirrytään vähän.

Koko työuraa tutkaileva eläkejärjestelmän osanen puhuttaa Euroopassa

Työuraeläke on Euroopassa ajankohtainen asia eläkeikien noustua.

Läntisten teollisuusmaiden OECD-järjestö katsoo, että työuraeläke on paikallaan osana eläkevakuutusta, koska on töitä, jotka ovat erityisen raskaita ja kuormittavia.

– Seurauksena voi olla lyhyt elinajanodote. Lähtökohtaisesti tietenkin pitäisi parantaa työtehtäviä ja työympäristöä, huomauttaa Väänänen.

– On ihmisiä, jotka tekevät sellaista työtä, joka on fyysisesti tai henkisesti esimerkiksi toimistotyötä kuluttavampaa ja jolla on terveysvaikutuksia pitkän ajan kuluessa. Mietitään, onko reilua vaatia heiltä työuran jatkamista entistä pidempään, selittää Väänänen eurooppalaista pohdiskelua.

Monissa Euroopan maissa on alakohtaisia eläkejärjestelyjä, joissa helpotuksia kohdistetaan esimerkiksi kaivostyöläisille.

Suomen kaltainen järjestelmä, jossa katsotaan työuraa eikä ammatteja, on harvinainen. Väänäsen mukaan ainakin Ranskassa ja Itävallassa kylläkin on samankaltainen järjestelmä.

Työterveyslaitoksen ja terveyskonserni Mehiläisen edustajat keskustelevat syyskuussa 2023 työn kuormittavuudesta ja hallituksen aikeista pidentää työuria:

Ankara ja kuluttava uurastus pitää todistaa

Suomessa työuraeläkkeeseen tarvitaan siis 38 työvuotta, joista pääosa on tehty raskaissa ja kuluttavissa töissä.

– Haaste tässä on se, että työuran rankkuus pitää pystyä todistamaan, toteaa Eläketurvakeskuksen Niko Väänänen.

– Eiväthän ihmiset 30 vuotta sitten tiedostaneet, että tällainen eläkelaji tulee olemaan. Varsinaisesti ei ole tallennettu yhtään mihinkään, että raskaita työtehtäviä on tullut tehtyä. Tieto pitää kerätä jostakin, esimerkiksi työterveyslääkäreiltä.

Terveysongelmia siis pitää olla, muttei riittävästi työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Naisten osuus työuraeläkkeen saajista on hyvin pieni, koska fyysisesti kaikkein raskaimpien töiden tekijät ovat miehiä.

Työuraeläkkeen voi saada esimerkiksi paineistetussa tilassa tehdystä työstä kuten sukellustyöstä. Toisaalta esimerkiksi palomies voi siirtyä työpaikallaan savusukeltamisesta muihin tehtäviin tai poliisi kentältä kirjoituspöydän ääreen.

– Ihmisiä voidaan kouluttaa uusiin tehtäviin, ja siksipä työuraeläke on hyvin spesifi ja ehdoiltaan tiukka.

Monissa maissa tiettyjen alojen alennetuista eläkeikärajoista on luovuttu, koska ne ovat etuja, jotka kohdentuvat huonosti. Esimerkiksi Suomessa poliisit pääsivät parikymmentä vuotta sitten eläkkeelle 58-vuotiaina.

Väänänen korostaa, että niin poliisissa kuin kaivosteollisuudessakin on laaja kirjo erilaisia töitä, eivätkä ne kaikki rasita yhtä lailla.