Rikollisliigat ovat salakuljettaneet satoja ihmisiä Suomeen Venäjän kautta, epäilee merivartiosto

Arkistokuva on Vaalimaan rajanylityspaikalta 12. joulukuuta 2023.

Salakuljetuksissa on Suomenlahden merivartioston mukaan käytetty hyväksi itärajan viime vuoden lopulla alkanutta häiriötilannetta.

Suomenlahden merivartiosto tiedottaa tutkivansa useita rikollisorganisaatioita, joita epäillään törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Tapausten kerrotaan liittyvän itärajan tilanteeseen.

Rikollisorganisaatioiden epäillään järjestäneen laajamittaista ihmisten salakuljetusta huomattavaa rahallista korvausta vastaan. Suomea epäillään käytettävän tässä toiminnassa laittoman maahantulon kauttakulkumaana.

Henkilöitä olisi siirretty Lähi-idästä Venäjälle ja Suomeen sekä Suomesta muualle Eurooppaan. Taustalla olevien rikollisorganisaatioiden epäillään toimivan Lähi-idästä, Venäjältä, Euroopasta ja Suomesta käsin.

Salakuljetustoiminnassa on Merivartioston mukaan hyödynnetty Suomen itärajan rajaturvallisuuden häiriötilannetta alkutalven 2023 aikana.

Suomenlahden merivartiosto on organisoinut rikostorjuntayksikön sisäisen erikoistutkintaryhmän.

Merivartiosto on käynnistänyt asiaan liittyen viisi rikostutkintaa, kertoo Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeni Antti Raassina Ylelle. Rikosnimikkeenä kaikissa on törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

– Ei ole viitteitä siitä, että merirajaa olisi ylitetty. Tapaukset ovat kuitenkin paljastuneet Suomen merivartioston alueella, Raassina kertoo.

Rajavartiolaitoksella on parhaillaan tutkinnassa yhteensä 25 rikosta, jotka liittyvät itärajan kautta tulleiden turvapaikanhakijoiden laittoman maahantulon järjestämiseen. Merivartioston nyt aloittamat tutkinnat ovat osa tätä kokonaisuutta, Raassina sanoo.

Tulijoita on lähtenyt Eurooppaan

Henkilöitä on järjestetty Venäjän raja-alueelle ja rajanylityspaikoille, joista heidät on ohjattu Suomeen. Suomessa henkilöt ovat hakeneet turvapaikkaa, mutta he ovat sittemmin poistuneet muualle Eurooppaan.

Poistuminen on tapahtunut pääasiassa sisärajan lentoliikenteessä Helsinki–Vantaalla, jossa toiminta on myös paljastunut. Merivartiosto epäilee, että Suomessa oleskelee vielä useita satoja Venäjältä tulleita henkilöitä, jotka pyrkivät muualle Eurooppaan.

Merivartiosto tutkii asiaa yhdessä muiden Rajavartiolaitoksen yksiköiden, Keskusrikospoliisin ja kansainvälisesti esimerkiksi Europolin kanssa. Tutkinnoista tiedotetaan lisää niiden valmistuttua.

Lisätty Antti Raassinan kommentit 18.1.2024. kello 12.28.