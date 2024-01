Koulun juustoisesta uunikalasta löytyi niljakas otus Imatralla – paljastui loismadoksi

Kouluruuasta löytyneen madon alkuperä on selvinnyt Imatralla.

Mansikkalan koulukeskuksen kouluruuasta löytyi viikko sitten keskiviikkona mato. Mato löytyi juustoisessa uunikalassa käytetystä pakastekalasta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Madon alkuperä on nyt selvitetty. Kyseessä vaikuttaa olleen sukkulamato tai jokin muu loismato, joita esiintyy luonnollisesti kaloissa, kertoo Saimaan tukipalveluiden palvelujohtaja Elina Särmälä.

– Tuotteen valmistaja on kertonut, että heidän valmistusprosessissaan jokainen kalafile läpivalaistaan, jolloin tällaiset mahdolliset loiset poistetaan kalasta. Tässä prosessissa on kuitenkin tapahtunut jokin virhe, ja sen takia tämä mato on jäänyt huomaamatta.

Kyseessä on Särmälän mukaan yksittäistapaus. Tuotteen valmistaja tulee jatkossa tehostamaan laadunvalvontaa.

Tuotetta tilataan jatkossakin

Mansikkalan koulukeskuksen juustoisessa uunikalassa käytettiin raaka-aineena alaskanseitiä. Kyseistä tuotetta tilataan valmistajalta jatkossakin, arvioi Elina Särmälä.

– Tuotteen valmistaja Snellmanin Kokkikartano on tunnettu ja vastuullinen toimija. Tämä on ainutkertainen, vaikkakin valitettava tapahtuma. Emme me tämän yhden kerran perusteella ole asettamassa tätä tavarantoimittajaa pannaan.

Loismatoja löytyy kaloista luonnostaan, Särmälä muistuttaa. Vaikka nykyisin käytetty alaskanseiti vaihdettaisiin toiseen alaskanseitiin, voisi vastaavanlainen tilanne tulla silti jossain vaiheessa vastaan.

Saimaan tukipalveluiden työntekijät tarkastavat käytettävät raaka-aineet aistinvaraisesti ennen ruuan valmistamista. Alaskanseitistä löytynyttä matoa työntekijä ei olisi millään voinut havaita, sanoo Särmälä.

– Mato on ollut tämän jäätyneen kalan sisällä. Joka ikinen kalapala olisi pitänyt jotenkin avata.

Huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta ruuan tarkastamisessa tullaan Särmälän mukaan jatkossakin korostamaan.

Terveysongelmilta vältyttiin

Kouluruuasta löytynyt mato oli inhottava yllätys. Terveysongelmia madon löytäneelle oppilaalle ei Elina Särmälän kuuleman mukaan ole koitunut.

Alaskanseiti oli aluksi jäädytetty ja sitten kypsennetty, joten kalan sisältä löydetty mato oli kuollut. Oppilas ei myöskään ollut ehtinyt syödä matoa, vaan oli välittömästi toimittanut sen koulun henkilökunnalle.

– Se ei tietenkään poista sitä, että tämä on ollut todella epämiellyttävää. En haluaisi löytää omalta lautaseltanikaan tuollaista.

Mikäli ruokailija vastaisuudessa havaitsee lautasellaan jotain poikkeavaa, tulisi se viipymättä toimittaa henkilökunnalle, Särmälä muistuttaa.

– Tässä tapauksessa oppilas toimi mallikkaasti.