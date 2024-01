Edes 40 asteen pakkanen ei takaa jäiden turvallisuutta

Pelastusryhmän johtaja Aki Sirén tietää, että avanto on talvella hyinen kokemus. – Itse pystyn olemaan ilman varusteita avannossa kolme minuuttia. Video: Lucas Holm / Yle

Edes paukkupakkaset eivät takaa riskitöntä liikkumista jäällä. Tänä talvena on koettu lähes 40 asteen pakkasia eri puolilla Suomea. Kylmä sää ei kuitenkaan takaa teräsjäätä.

Jäällä lumen alla voi olla vettä eli sinne on muodostunut niin sanottu kohvakerros tai uveavanto.

– Heikot kohdat, kuten uveavannot, voivat olla huonosti havaittavissa varsinkin lumisateen jälkeen. Joskus jää tai lumi voi muuttua eriväriseksi, muttei aina, toteaa pelastusryhmän johtaja Aki Sirén Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Uveavanto voi syntyä lumen painaessa jäätä alaspäin, jolloin jää murtuu ja vesi nousee ylöspäin. Myös pilkkireiät voivat laajentua uveavannoksi.

Kohvajää on taasen jäätynyttä sohjoa. Sen syntymekanismi on sama kuin uveavannon: lumi painaa jääkantta, ja vettä nousee jäälle. Pakkasen kiristyessä sohjo jäätyy kohvajääksi, jonka kantavuus on teräsjäätä puolet heikompi.

Petollinen jää on yllättänyt monta ulkoilijaa tänäkin talvena. Yksi heistä on viime viikolla kohvajään pettäessä tunniksi veden varaan joutunut kuopiolainen hiihtäjä.

– Kannattaa aina ottaa selvää sen oman lähialueen vesistön vaaranpaikoista, Aki Sirén neuvoo.

Olosuhteet isoillakin vesistöillä voivat vaihdella, vaikka ne sijaitsisivat maantieteellisesti lähellä toisiaan.

– Merkityillä reiteillä ja laduilla on turvallista liikkua, mutta muualla jää voi yllättää ja pettää.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Karjalan pelastuslaitos harjoittelee vesipelastusta harjoitusavannon avulla. Kuva: Lucas Holm / Yle

Ennakointi ja turvaväline voivat pelastaa paljolta

Pelastusviranomaiset neuvovat jäille lähtijöitä ottamaan mukaan vedeltä suojatun tai vesitiiviin matkapuhelimen, jonkun kelluttavan varusteen sekä ilmoittamaan etukäteen jollekulle, että on lähdössä jäälle.

– Aina voi sattua kaikenlaista. Jää on vähän erilainen ulkoilupaikka kuin kaupunkiympäristö.

Edes kova kunto ei suojaa jäällä, jossa olosuhteet poikkeavat metsästä ja voivat tuulen yltyessä muistuttaa pohjoisen tuntureita

– Muutama talvi sitten haimme järveltä kovakuntoisen kaverin, joka jaksaa juosta maratonin alle kolmen tunnin. Ei vaan jaksanut tuulessa ja lumipyryssä tulla pois.