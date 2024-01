Suomalaiskolmikko hiihti vaativissa olosuhteissa etelänavalle – yksi heistä teki sen jo toistamiseen

Suomalaiskolmikko hiihti etelänavalle yhteensä 1 130 kilometriä. Poppis Suomela on ensimmäinen suomalainen, joka on taittanut matkan kaksi kertaa. Perillä on ollut jopa -32 astetta.

Avaa kuvien katselu Retkikunta aikoo olla perillä etelänavalla kaksi päivää. Tämän jälkeen miehet palaavat takaisin Union Glacierin perusleiriin lentokoneella ja sieltä Chilen kautta Suomeen. Kuva: © Poppis Suomela