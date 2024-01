Äärioikeiston vastaiset mielenosoitukset yltyvät Saksassa – Idea kansalaisten pakkosiirroista säikäytti ihmiset barrikadeille

BERLIINI ”Koko Berliini vihaa AfD:tä”, kaikui iskulause Berliinin kaupungintalon Rotes Rathausin edessä keskiviikkoiltana. Raju väite, mutta ainakin kaikki noin 3 500 kylmässä illassa huutanutta mielenosoittajaa olivat samaa mieltä.

Kyltit säestivät: ”Ei tilaa natseille”, ”Ei koskaan enää” ja ”Fasismi ei ole mielipide vaan rikos”.

Mielenosoitus oli jo ainakin kolmas alle viikon sisällä Saksan pääkaupungissa. Maan fasistien ja uusnatsien vastustajat ovat muodostaneet uuden tiiviin verkoston, jota he kutsuvat pyöreäksi pöydäksi. Se on järjestänyt mielenosoituksia useissa Saksan kaupungeissa viime viikosta lähtien. Lisää on luvassa ja mielenosoitusten aalto jatkuu.

Loppuviikon aikana isoja kokoontumisia ja marsseja on luvassa aina itäisen Saksan Dresdenistä ja Leipzigista läntisiin Kölniin, Hampuriin ja Düsseldorfiin. Sunnuntaiksi Münchenin keskustaan mielenosoittajia kutsuu yli 180 järjestöä, ja paikalle odotetaan kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Avaa kuvien katselu ”Björn Höcke on natsi”, luki useissa mielenosoittajien kylteissä keskiviikkona Berliinissä. Höcke on yksi Vaihtoehto Saksalle -puolueen eli AfD:n vaikutusvaltaisimpia johtajia. Hän edustaa AfD:n äärioikeistolaisinta siipeä. Kuva: Anna Karismo / Yle

Häätöä suunniteltiin kolmelle ihmisryhmälle

Saksalaiset ovat lähteneet barrikadeille sankoin joukoin, koska viime viikolla paljastui äärioikeistolaisten, uusnatsien ja joidenkin yritysjohtajien salainen tapaaminen Potsdamissa Berliinin kupeessa marraskuussa. Siellä suunniteltiin muun muassa ulkomaalaistaustaisten pakkosiirtoja pois Saksasta.

Tapaamisen paljasti tutkivaan journalismiin keskittyvä media Correctiv, joka teki todellista agenttityötä: sen toimittajat vuokrasivat jonkinlaisen saunalautan, josta käsin he ottivat teleobjektiivilla kuvia hotellin huvilassa pidetystä tapaamisesta. Rakennuksen sisällä joku kuvasi kokousta kelloon piilotetulla kameralla saksalaismedian mukaan.

Tapaamisen osallistujat luokittelivat Correctivin mukaan kolme eri ihmisryhmää, jotka pitäisi häätää Saksasta pois. Heitä olisivat turvapaikanhakijat, oleskeluluvan saaneet sekä ulkomaalaistaustaiset Saksan kansalaiset, jotka ovat ”heikosti integroituneet”. Viimeksi mainittujen karkottaminen olisi perustuslain vastaista.

Saksassa on hyvin tiedossa, että kansallissosialistien poliittinen perintö elää yhä vahvana. AfD-puolueen perustamisen jälkeen runsaat kymmenen vuotta sitten se on tullut näkyväksi, koska puolueessa ei ole kaihdettu edes natsitervehdyksiä.

Viime päivien mielenosoituksiin asti AfD:n uusnatsistinen siipi on kuitenkin saanut elää melko rauhassa ilman, että suuri yleisö reagoi siihen näkyvästi.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat vaativat keskiviikkona kylteissään muun muassa: ”Natsit ulos” ja ”Pysäyttäkää tuhopolttajat”. Kuva: snapshot-photography/K M Krause/Shutterstock/All Over Press

Kielikikkailulla kaunistellaan aikeita

Potsdamin pöydän ympärillä istui AfD-puolueen mutta myös kristillisdemokraattien CDU:n taustavaikuttajia. Sen lisäksi paikalla oli ainakin muutama vauras yritysjohtaja.

Tapaamiseen osallistui AfD:n johtajan Alice Weidelin neuvonantaja Roland Hartwig, joka sai heti maanantaina potkut. Weidel itse puolustautui, että puolueen linjoja ei päätetä salaisissa tapaamisissa vaan puolueen sisällä.

Tapaamisessa käytettiin ulkomaalaisten häätämisestä sievistelevää sanaa ”remigraatio”, jonka voi kääntää suomeksi paluusiirtolaisuudeksi. Käytännössä se kuitenkin tarkoittaa ulkomaalaistaustaisten pakkosiirtoja ja karkottamista etnisen taustan perusteella.

Sosiaalisessa mediassa monet keskustelijat ovat nyt alkaneet käyttää yleisemminkin remigraatio-termiä.

Avaa kuvien katselu Toinen Vaihtoehto Saksalle -puolueen puheenjohtajista, Alice Weidel, kieltää tienneensä avustajansa osallistumisesta Potsdamin salaiseen tapaamiseen. Hänen mukaansa puolue ei tue julkisuuteen tullutta karkotussuunnitelmaa. Kuva: Hannibal Hanschke / EPA

Suhde AfD:hen on tämän vuoden kuuma peruna

Saksassa puolueet, jotka yrittävät heikentää demokraattista järjestystä, voidaan kieltää perustuslain vastaisina. Tämän vuoden ajan onkin luvassa vilkasta keskustelua siitä, pitäisikö AfD:ltä evätä lupa toimia puolueena tai miten siihen pitäisi suhtautua.

Esimerkiksi Itä-Saksan Thüringenissä oppositiossa oleva kristillisdemokraattinen CDU-puolue rikkoi jo viime vuonna eräänlaisen tabun, kun se teki yhteistyötä AfD:n kanssa lakiesitysten käsittelyssä. Siitä syntyi valtava haloo.

CDU:n katsotaan rikkoneen palomuurin, joka on tähän saakka estänyt perinteisiä puolueita tekemästä yhteistyötä AfD:n kanssa. AfD:n piirissä CDU-yhteistyöstä riemuittiin, ja sitä kutsuttiin uudeksi normaaliksi.

Syksyllä pidetään vaalit kolmessa itäisen Saksan osavaltiossa, joissa AfD:n kannatus on jo selvästi suurempaa kuin minkään muun puolueen.