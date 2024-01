Vuosi, jolloin maailmaan syntyi eniten vauvoja, voi olla jo takana – väestö vähenee Kiinassakin

Kiinan väkiluku on kääntynyt laskuun. Väestö väheni viime vuonna jo toista vuotta peräkkäin, kun syntyvyys oli ennätyksellisen alhaalla ja kuolleisuus nousi.

Intialaisia on nyt enemmän kuin kiinalaisia, mutta sielläkään lapsia ei enää synny niin paljon kuin väkimäärän pysyminen nykyisenä edellyttäisi.

Euroopassa on jo pitkään mietitty, mitä tehdä, kun syntyvyys vain alenee samaan aikaan, kun vanhukset elävät yhä vanhemmiksi. Sama pohdinta on edessä lähes koko maailmassa: kaikkialla syntyvyys on laskenut nopeammin ja alhaisemmalle tasolle kuin mitä YK on ennustanut.

Syntyvyys on alentunut niin paljon, että tutkimusprofessori Anna Rotkirch Väestöliitosta ja tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä eivät yllättyisi, jos maapallon väkiluku alkaisi pienentyä jo aikaisemmin kuin YK on ennustanut.

Kuolleisuus kasvoi, syntyvyys pieneni

Kiinan väestö väheni viime vuonna runsaalla kahdella miljoonalla ihmisellä, mikä ei ole suuri muutos yli 1,4 miljardin asukkaan maassa. Lisäksi kuolleisuutta kasvatti äkillinen luopuminen koronarajoituksista.

Kyseessä on kuitenkin trendi: jatkossakin kuolleita tulee olemaan enemmän kuin syntyneitä, toteaa Väestöliiton väestöntutkimuslaitosta johtava Rotkirch. Silloin väestö vähenee, jos ei ole paljon maahanmuuttoa.

– Sitähän Kiinaan ei ole eikä varmaan tule lähiaikoina olemaan.

Avaa kuvien katselu Myös Kiinassa syntyvyyden lasku ja eliniän piteneminen näkyyvanhusväestön osuuden kasvuna. Kuva on otettu Fuyangissa tammikuun puolivälissä. Kuva: AOP

THL:n Gissler toteaa, että Kiinan väestön väheneminen on perua pitkään voimassa olleesta yhden lapsen politiikasta. Lisäksi monet perheet halusivat ainoan lapsensa olevan poika, joka näkyy nyt miesten vaikeuksina löytää kumppania. Myös asenteet vaikuttavat:

– Kiinassakin lasten hankintaa lykätään ja nuori sukupolvi ei välttämättä halua ollenkaan lapsia, Gissler sanoo.

Samaan aikaan kiinalaisten elinikä pidentyy, ja seurauksena on väestön vanheneminen.

Taittuuko maailman väestönkasvu odotettua nopeammin?

Maailman väkiluku ylitti viime vuonna kahdeksan miljardia ja YK ennustaa, että kasvu jatkuu vielä useita vuosikymmeniä. Ennusteen mukaan maapallolla eläisi enimmillään 10,4 miljardia ihmistä vuonna 2086, ja sen jälkeen väkimäärä kääntyisi laskuun.

Joissakin muissa ennusteissa käänne tapahtuu aikaisemmin, eikä huippuluku ylitä kymmentä miljardia.

Gissler ja Rotkirch eivät pitäisi yllättävänä, jos käänne tapahtuisi jo 2060- tai 2070-luvulla.

– Kun katsoo uusimpia hedelmällisyystilastoja, näyttää, että lasten lukumäärä tulee vähenemään odotettua nopeammin, Gissler sanoo.

Hän huomauttaa, että ennusteet perustuvat oletuksiin, ja ne vaihtuvat nopeastikin.

Esimerkiksi Suomessa ennusteet tehtiin pitkään oletuksella, että kokonaishedelmällisyysluku eli naisen keskimäärin synnyttämien lasten määrä olisi 1,7. Sen jälkeen luvuksi muutettiin 1,45. Nyt arvioidaan, että viime vuoden luku oli vain noin 1,25.

Väestömäärän arvioidaan pysyvän ennallaan – ilman maahanmuuttoa – jos nainen saa keskimäärin 2,1 lasta. Nyt tämä luku ylittyy vain Afrikassa sekä niukin naukin Oseaniassa.

Mitään maapallon väestömäärän romahdusta ei kuitenkaan ole näköpiirissä, sillä Afrikan syntyvyysluvut ovat edelleen hyvin korkeita, keskimäärin 4,12.

Afrikassakin syntyvyys on alentunut nopeammin kuin on ennustettu, mutta kasvun takaa lähitulevaisuudessa se, että väestörakenne on pyramidin muotoinen eli lasten ja nuorten osuus on suuri, Gissler sanoo.

Avaa kuvien katselu Nopeinta väestönkasvu on Afrikassa, mutta sielläkin syntynyys on vähentynyt. Kuva on otettu viime vuoden helmikuussa kahviosuuskunnassa Rutsirossa Ruandassa. Kuva: AOP

Rotkirch toteaa, että samaan aikaan kun muu maailma harmaantuu, Afrikka tulee tällä vuosisadalla olemaan suotuisassa väestövaiheessa.

– Tulee vaihe, jossa on paljon työikäisiä ja suhteellisen vähän hyvin vanhoja eikä hirveästi lapsia. On perinteisesti katsottu, että se on talouden kannalta ihanteellinen tilanne.

Rotkirch kuitenkin muistuttaa, että talouteen vaikuttaa moni muukin asia.

”Vauvoista puhutaan yhä enemmän”

Rotkirch uskoo, että uusien vauvojen syntyminen on nousemassa poliittiseen keskusteluun yhä vahvemmin. YK:n arvioiden mukaan olemme ehkä jo ohittaneet vuoden, jolloin maailmaan syntyi eniten vauvoja.

YK on puhunut pitkään syntyvyyden rajoittamisesta, mutta asia on muuttumassa.

– Sitä harva valtio enää tekee, koska syntyvyys ei ole ongelma, Rotkirch sanoo.

Lisääntymisoikeuksia koskevaa politiikkaa tehdään ja pitää tehdä, mutta samalla huoli vastentahtoisesta lapsettomuudesta koskee yhä enemmän kaikkia maita myös Afrikassa.

– Syntyvyyden aleneminen on erittäin syvä kulttuurinen haaste, johon perinteiset perhepolitiikan keinot eivät tutkitusti toimi. Kyse on siitä, miten mahdollistaa, että ihmiset saavat toivomansa määrän lapsia. Nykyiset opiskelu- ja urapolut eivät istu tähän tarpeeksi hyvin.

Rotkirchin mukaan hyvin pieni osa väestöstä ei halua lapsia. Euroopassa heitä on noin 10 prosenttia ja muualla osuus on pienempi.

”Maahanmuutto ei ratkaisu pitkällä tähtäimellä”

Vaikka syntyvyys ei Euroopassa ole lähelläkään tasoa, joka riittäisi pitämään väestömäärän ennallaan, väkiluku lisääntyy maahanmuuton ansiosta.

Tämä näkyi hyvin koronapandemian aikana: vuosina 2020 ja 2021 Euroopan väkiluku supistui. Se kääntyi jälleen kasvuun vuonna 2022, kun liikkumisrajoitukset poistuivat.

Gissler toteaakin, että harmaantuva Eurooppa tarvitsee enemmän maahanmuuttoa korjaamaan väestörakennetta. Toinen vaihtoehto on, että rahaa ja julkisia palveluja on entistä vähemmän.

Rotkirch huomauttaa, että maahanmuuton varaan ei kuitenkaan voi pitkällä tähtäimellä rakentaa, koska kaikki maat ovat samassa tilanteessa.

– Jos työvoima alkaa supistua kaikkialla, kaikki haluavat maahanmuuttajia. Kiina on hyvä esimerkki: väestö on niin valtava, ettei syntyvyyden alenemista voi ratkaista maahanmuutolla.

– Pitää löytää muita kestäviä tapoja sopeutua ikääntyvään väestöön sekä keinoja toivotun lapsiluvun tukemiseksi.

Rotkirchin mukaan väestön ikääntyminen onkin yksi aikamme megatrendi, vihreän siirtymän ja teknologian murroksen rinnalla.

– Ne vaikuttavat ihan kaikkeen, hän toteaa.