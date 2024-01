Mistä apu sähkön hintaralliin? Poliitikot ja asiantuntijat vastasivat kysymykseen A-Talkissa

Sähkön hinta on pomppinut läpi talven ja aiheuttanut myös huolta sähkön riittävyydestä.

Sähkön hinta on ollut paljon esillä talven aikana, kun pörssisähkön hinta on kivunnut ennätyslukemiin. Toisaalta suomalaisia on myös ajoittain kehotettu säästämään sähköä.

A-Talk kysyi lähetyksessään torstaina, kuinka vakaa Suomen sähköjärjestelmä on ja kuinka voimme välttää jatkuvan sähkön hintarallin.

Tästä on kyse Sähkön hinta nousi ennätyskorkeaksi 5. tammikuuta, jolloin sähkö maksoi enimmillään yli kaksi euroa kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinnan muodostuminen on usean asian summa. Siihen vaikuttaa muun muassa sähkön kysyntä ja tarjonta, mutta myös sääolosuhteet.

Pakkasjaksojen lisäksi pörssisähkön hintaa on nostanut se, että vikatilanteet useissa Suomen voimaloissa ovat vähentäneet sähkön tarjontaa.

Pörssisähkö vähentää yleisesti kysyntää ja helpottaa näin sähkön riittämistä kalliina sähköpäivinä.

Muun muassa näihin kysymyksiin vastasivat perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko (vihr.) sekä energiatekniikan professori Esa Vakkilainen LUT-yliopistosta ja kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Poimimme kysymyksiä studioon myös Ylen chatin kautta.

