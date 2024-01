Rovaniemi valittiin vuoden matkailualueeksi – voitti vain täpärästi toiseksi parhaan alueen

Rovaniemi on valittu vuoden 2023 matkailualueeksi Suomen matkailualan liiton, SUOMA ry:n, TAK Researchin ja Visit Finlandin vertailussa.

Rovaniemi sai vertailussa pisteitä 78,4 ja toiseksi tullut Heinola 78. Kolmannen sijan vei Tampere 75 pisteellä. Maksimipistemäärä oli 100.

Alueet pantiin paremmuusjärjestykseen neljän kriteerin perusteella: majoitusliikkeisiin saapuneiden vieraiden määrän kehitys, matkailijoiden viipymän kehitys, lomamatkailijoiden yöpymisten tasainen jakautuminen eri kuukausille ja majoitusmyynti asukasta kohden.

– Vertailu perustuu ihan puhtaasti tilastoihin. Sen merkitys on ehkä isompi Heinolan kaltaisille paikoille, joita ei matkailusta tunneta, mutta Rovaniemi ja Tampere ovat vuosia tehneet töitä matkailun eteen, toteaa Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.

Viime vuonna vertailun koko kärkikolmikko oli Lapista.

Kestävä kehitys huomion kohteena

Kilpailussa painotetaan matkailijamäärän kasvun lisäksi sesongin tasaisuutta sekä viipymän pidentymistä, jotka ovat olennaisia mittareita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kestävä kehitys onkin noussut yhdeksi tärkeimmäksi trendiksi matkailualalla ja sen merkitystä matkailualueiden menestymisessä korostetaan yhä enemmän.

Voittajapaikkakunnat eivät ole ainoastaan kyenneet kasvattamaan matkailuvolyymia alueellaan, vaan myös pidentämään matkailijoiden viipymää sekä rakentamaan vetovoimaisia matkailutuotteita eri sesonkeihin.

– Nykyään on entistä enemmän indie-matkailijoita ja ehkä he jo lähtökohtaisesti varaavat pidemmän matkan tullessaan talven ihmemaahan, joka on ollut toivelistalla jo pitkään, Hietasaari arvioi.

Mikään alue ei ollut paras kaikessa

Mikään alueista ei ollut paras kaikilla mittareilla mitattuna, mutta menestyneimmät matkailualueet sijoittuvat kärkipäähän kolmella neljästä kriteeristä.

Vuoden matkailualue Suomessa valitaan vuosittain. Palkitsemisella halutaan kiinnittää huomiota niihin asioihin, joiden kehittämisen tulisi olla matkailualueiden tavoitteena.

Vertailussa olivat mukana ne Manner-Suomen kunnat, seutukunnat ja maakunnat, joista on saatavissa majoitustilastoja vähintään puolen vuoden ajalta. Alueita oli vertailussa yhteensä 129.

Matkailualueiden vertailu tehtiin nyt kuudetta kertaa.