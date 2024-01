Elämme kapitalistisessa riistoyhteiskunnassa, jossa ainoa pääomani on työvoimani ja jossa minun on pakko myydä sitä selvitäkseni hengissä. Yhteiskuntamme luo illuusion siitä, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä ja menestyä, vaikka näin ei ole: todellisuudessa nykyinen markkinatalouden malli romahtaisi ilman riistettyä työväenluokkaa.

Asiakaspalvelija, Helsinki