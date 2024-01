Ukrainan droonin väitetään lentäneen Putinin kotitalon yli – tämä Pietarin drooni-iskusta tiedetään nyt

Venäjän puolustusministeriö väitti torstaiaamuna, että se olisi ampunut alas kaksi ukrainalaista lennokkia.

Yksi lennokki pudotettiin Moskovan alueella, toinen Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella.

Aamupäivällä ukrainalainen sotilaslähde vahvisti Ukrainan tehneen iskun drooni-isku Pietarin öljyterminaaliin, Reuters kertoi.

– Pietarin ja Leningradin alueen sotilaskohteet ovat nyt Ukrainan joukkojen ulottuvilla, tiedustelu-upseeri sanoi ukrainalaisen Pravdan mukaan.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Ukraina on iskenyt syvälle Venäjän alueelle, mutta drooni-iskuista Pietariin ei ole aiemmin kerrottu.

Ukraina on tiettävästi tehnyt useita drooni-iskuja venäläisiin rajakaupunkeihin ja Ukraina on myös ilmoittanut olevansa useiden Venäjälle tehtyjen sabotaasi-iskujen takana.

Lennokin hylky tippui Suomenlahteen

Fontankan tietojen mukaan lennokki olisi lentänyt noin 900 kilometrin matkan Ukrainasta Pietariin, jossa radioelektronisen häirinnän järjestelmät olisivat aktivoituneet ja pysäyttäneet lennokin.

Lennokki olisi mediatietojen mukaan syöksynyt Suomenlahteen.

Mikäli väitteet pitävät paikkansa lennokki olisi ohittanut huomaamattomana ainakin Brianskin, Smolenskin, Tverin ja Novgorodin alueet.

Ukrainalaisen RBK:n tietojen mukaan drooni olisi lentänyt Vladimir Putinin Valdain residenssin yli. Huvila sijaitsee Novgorodin alueella noin 200 kilometrin päässä Pietarista.

Väitteitä siitä, että lennokki olisi ammuttu Ukrainan maaperältä, ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti.

Iskujen takana siis saattavat olla niin ukrainalaiset sissit kuin venäläiset vastarintataistelijatkin.

Military Russia -sivuston perustaja Dmitri Kornev kertoi Fontankan mukaan, että nykyaikaisten suurikokoisien droonien kantama voi hyvinkin olla noin 700–800 kilometriä.

Öljyterminaalin sijainti Pietarissa. Karttaan myös merkitty droonin väitetyn putoamispaikan sijainti.

47 news -uutissivuston mukaan Pietarin droonin siipienväli olisi ollut kuusi metriä ja siinä saattoi olla jopa kolmen kilogramman TNT-ekvivalenttivaraus.

Venäjän alueet Moskovasta pohjoiseen, länteen ja etelään ovat tiuhasti tutkien peitossa. Myös Putinin Valdain residenssin alueella sijaitsee tiettävästi oma ilmatorjuntatykki.

Fontankan mukaan Pietarin viranomaiset saivat tiedon lähestyvästä lennokista 500 kilometrin päässä sijaitsevasta Tveristä.

Fontankan haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tutkien välttäminen olisi vaatinut Ukrainalta valtavasti tiedustelutietoa niiden sijainnista.

Venäläislehden haastattelemat asiantuntijat kuitenkin pitävät todennäköisempänä, että drooni liikkui Pietariin vesistöjen, kuten jokien pinnan tuntumassa.

Tutkat eivät tavallisesti toimi alle 10 metrin korkeudessa, joten matalalla lentävät droonit voivat jäädä huomaamatta.

Kuvatodisteet uupuvat

Useat sosiaalisen median sivustot, kuten sotaa seuraava Baza ja venäläinen SHOT Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov kertoivat torstaiaamuna, että isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Myöhemmin myös Pietarin öljyterminaalin edustaja Mihail Skigin kertoi pietarilaisen Fontankan mukaan, että ”laajamittaisilta tuhoilta vältyttiin.”

Skiginin mukaan öljyterminaalin alueella ei ollut tulipaloa, ei henkilövahinkoja, eikä laitteita vaurioitunut.

– On todella epätodennäköistä, että jotain vakavaa olisi sattunut. Öljytankeissamme on kaksinkertaiset seinät ja tankit on sijoitettu kauas toisistaan, Skigin sanoi.

Öljyterminalain edustaja kuitenkin myönsi, että putoamispaikan läheltä löytyi jälkiä räjähdyksestä.

Lähde: Reuters