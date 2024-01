Jättimäisen, vuoden 1951 suolapulssin jäljet näkyvät yhä Itämerellä, eivätkä ne ole hyviä

Suolapulssit tuovat aika ajoin Itämerelle suolaista ja hapekasta vettä. Niiden toivotaan parantavan meren tilaa. Edellisen kerran suolapulssin saapumisesta on uutisoitu vuodenvaihteessa.

Vuoden 1951 suolapulssi hakee kuitenkin vertaistaan. Tuolloin vettä työntyi Pohjanmereltä Tanskan salmien läpi ennätysmäärin, noin 510 kuutiokilometriä.

Se oli 1800-luvun lopulta alkaneen mittaushistorian suurin pulssi. Tavallisesti ne ovat joitakin kymmeniä kuutiokilometrejä, isoimmat muutamia satoja.

Tuoreen tutkimuksen mukaan jättipulssi käynnisti uudenlaisen Itämeren kerrostuneisuuden ja aiheutti hapettomuuden, jonka seurauksena Itämeren tila toistaiseksi huononi.

Pulssi toi runsaasti hapekasta vettä Itämeren pääaltaan syvänteisiin. Hapen kulutus oli kuitenkin voimakasta, kun pintakerroksessa kasvaneet levät kuolivat ja vajosivat pohjaan. 6-7 vuotta myöhemmin syvänteet olivat hapettomia.

– Syvimmissä osissa kuten Gotlannin altaassa ja muun muassa Landsortin syvänteessä tilanne on siitä lähtien jatkunut pääosin hapettomana ja mennyt huonompaan suuntaan. Pientä vaihtelua on ollut joissakin osissa. 1980-luvun loppupuolella oli hyvin kylmä jakso, jolloin näyttää siltä, että osassa altaita vesi on sekoittunut. Happitilanne parani joissain altaissa lyhyeksi aikaa muun muassa vuosien 1993, 2003 ja 2014 suolapulssien jälkeen. Pääpiirteissään viimeisiin hapettomuusjakso on 1950-luvun loppupuolelta, sanoo tutkimusprofessori Aarno Kotilainen Geologian tutkimuskeskuksesta.

Avaa kuvien katselu Atlantilta työntyvä suolapulssi vaikuttaa eniten Itämeren pääaltaalla Gotlannin saaren ympärillä. Kuva: Järvi-Meriwiki, Jyrki Lyytikkä / Yle, Mapcreator.io

Itämeren pääaltaan syvien osien hapettomuus on esimerkiksi Suomenlahdelle huono asia. Meren pohjan sedimenteistä alkaa irrota ravinteita kuten fosforia. Se on polttoainetta kesäisille leväkukinnoille.

– Vaikka meillä paljon päästöjä vähennetään, täytyy toimia jatkossakin lisätä, koska sisäisen kuormituksen merkitys näyttää olevan iso, Kotilainen sanoo.

Harppauskerros estää veden sekoittumisen

Veden suolapitoisuuden kerrostuneisuus on Itämeren olennainen rakenteellinen ominaisuus. Vähäsuolaiseen pintakerrokseen tulee makeaa joki- ja sadevettä. Syviin kerroksiin virtaa suolaista ja raskasta valtameren vettä.

– Pahaksi onneksi pintaveden ja alusveden rajalle muodostuu suolaisuuden harppauskerros eli halokliini, jota kovatkaan myrskyt eivät pysty rikkomaan. Näin happea ei pääse Itämeren keskusaltaalla ilmasta meren pohjaan asti ja happiolot siellä alkavat huonontua, kun hapen kulutus on suuri, johtava tutkija Kai Myrberg Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Merkittäviä suolapulsseja Itämerelle tulee noin 10 vuoden välein, yleensä talvisin.

Pulssia edeltää ensin itätuuli muutaman viikon ajan. Se työntää vettä Itämerestä Pohjanmereen. Tällöin veden pinta laskee Itämerellä ja veden korkeusero Pohjanmereen kasvaa.

Jos tuuli sen jälkeen kääntyy länteen ja voimistuu myrskyksi, tie on auki voimakkaalle tulovirtaukselle ja samalla Itämeren ja Pohjanmeren vedenkorkeusero tasoittuu.

Pulsseja on pidetty siunauksellisina Itämerelle, mutta Suomenlahden suhteen asetelma ei ole yksinkertainen.

Suolapulssin vyöryessä Itämeren keskusaltaalle sen happitilanne paranee. Sen sijaan vanha, hapeton vesi työntyy Suomenlahden suuntaan ja pääsee vähitellen sekoittumaan hapekkaan pintakerroksen kanssa.

– Näin varsinainen fosforipommi tunkeutuu sisälle Suomenlahteen, Myrberg luonnehtii.

Pohjanlahtea suojaavat vedenalaiset kynnykset ja alusvesi uudistuu helpommin. Siksi keskusaltaan hapeton vesi ei pääse sinne.

Itämeren ja Suomenlahden kannalta parasta olisikin, jos runsaita suolapulsseja tulisi usein eivätkä syvänteet ehtisi muuttua hapettomiksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutus suolapulsseihin arvoitus

Jutun alussa mainittu jouluna alkanut suolapulssi kesti tammikuun alkupäiviin. Pulssin vaikutukset näkyvät Gotlannin altaalla tulevana kesänä, Suomenlahdella myöhemmin.

Miten ilmastonmuutos sitten vaikuttaa suolapulsseihin? Kuinka usein niitä jatkossa tulee ja kuinka voimakkaita ne ovat?

Myrbergin mukaan sitä on vaikea ennustaa. Tekijöitä on monta: vedenpinnan korkeus muuttuu, meren pintalämpötila nousee, sateet ja jokivirtaamat kasvavat, jääpeitteet hupenevat ja tuulet voimistuvat.

– Nykyisen käsityksen mukaan tähän asti suolapulssien esiintymistiheydessä on noin 30 vuoden sykli, muttei ole näyttöä, että pulsseja esiintyisi entistä tiheämmin tai harvemmin. Fysikaalisten tekijöiden suhde määrää, miten pulsseja esiintyy tulevaisuudessa, Myrberg muotoilee.

Tieto löytyi sedimenteistä

Itämeri on lämpiminä ajanjaksoina ennenkin ollut laajalti hapeton ja runsasravinteinen. Sen sijaan 1900-luvun alkupuoli oli Itämerelle hyvää aikaa.

Nämä tiedot käyvät ilmi pitkistä mittausaikasarjoista. Meren pohjan sedimenttikerrostumat olivat puolestaan erinomainen arkisto geologille.

– Olennaista sedimenttinäytesarjoissa oli, että ne pystyttiin ajoittamaan suhteellisen tarkasti, koska meillä on muun muassa ihmisperäisiä laskeumia, Kotilainen sanoo.

Selvänä piikkinä näytteissä näkyi esimerkiksi Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus 1986.

Vuoden 1951 suolapulssista kertoivat muun muassa yksisoluiset huokoseläimet, jotka viihtyvät Itämerta suolaisemmassa vedessä. Niitä tuli runsaasti pulssin mukana ja kuoltuaan ne hautautuivat meren pohjan kerroksiin.

Kuutisen vuotta myöhemmin Itämeren pääaltaan sedimenteissä ei ollut enää jälkiä huokoseläimistä. Syvänteistä happi oli kadonnut.