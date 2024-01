Lemmetyiset eivät uskalla haaveilla kolmannesta lapsesta, koska apua ei ole: ”Olemme juuri ja juuri selvinneet tähän asti”

Riikka ja Lari Lemmetyinen kokevat, että avun pyytäminen on vaikeaa. Video: Matti Myller / Yle, Anna Polo / Yle.

Kokemus tukiverkkojen puutteesta ei ole vain yksilön ongelma, ja siksi siitä pitäisi puhua enemmän. Osin ongelman taustalla on periytyvä asenne, että jokaisen on pärjättävä yksin.

Asiantuntijoiden mukaan tukiverkkojen puute on monella tapaa yhteiskunnan kannalta iso mutta liian vähän keskusteltu ongelma.

– Rohkenisin sanoa, että kokemus tukiverkkojen puutteesta on kuvaava tälle ajalle, sanoo Väestöliiton vanhemmuuden asiantuntija Minja Lappalainen.

Tutkitusti tukiverkoilla on yhteys esimerkiksi lasten määrään.

– Nyt kun syntyvyys on tosi alhaalla, tämä pitäisi huomioida vähän enemmän, sanoo sosiaalitieteiden professori Antti Tanskanen.

Yle kysyi ihmisiltä kokemuksia tukiverkoista. Niiden puutteesta kertoivat etenkin lapsiperheet ja yksinasuvat mutta myös muissa elämäntilanteissa olevat ihmiset. Vastauksia tuli parisataa, ja niissä korostui se, miten merkittävästä asiasta läheisiltä saadussa arjen avussa ja vertaistuessa on kyse.

”En osannut ajatella, että emme saa tukea perheiltämme siinä vaiheessa kun perustimme perheen. Olen tällä hetkellä pitkällä sairauslomalla uupumuksen ja masennuksen vuoksi. Yksi iso tekijä sairauden kehittymiseen on ollut tukiverkkojen puute. ” Parisuhteessa elävä 45-vuotias, jolla kolme lasta.

Tanskasen mukaan myös tukiverkkojen yhteys mielenterveyteen ja kokemukseen elämän mielekkyydestä on havaittu useissa tutkimuksissa.

Tukiverkkojen puute näkyy vahvasti sekä Väestöliitolle että Mannerheimin lastensuojeluliitolle tulevissa yhteydenotoissa.

– Ajattelen, että julkisessa keskustelussa puhutaan paljon mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, mutta vähemmälle jää keskustelu mielenterveyden ongelmien taustasta. Meille tulleissa yhteydenotoissa yksinäisyys on yksi mielenterveyden kannalta tärkeä tekijä, sanoo MLL:n auttavien palveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki.

Lapsiperheessä tarvittaisiin käytännön apua ja tukea

Yksi vastaajista oli espoolainen Riikka Lemmetyinen, jonka perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta. Lemmetyisen mukaan hänen perheensä tärkein tukiverkko on päiväkoti. Esimerkiksi Lemmetyisen äiti asuu yli 400 kilometrin päässä.

Avaa kuvien katselu Lari ja Riikka Lemmetyisen perheseen kuuluvat 3- ja 6-vuotiaat lapset. Kuva: Matti Myller / Yle

Työmatkoihin kuluu aikaa, joten muualla opiskelevan puolison ollessa poissa Lemmetyisten lapset ovat päiväkodissa noin kello 7–16.30. Riikka Lemmetyinen tekee lyhennettyä työviikkoa ja puolison ollessa kotona mahdollisimman paljon ilta- ja viikonlopputöitä, jotta lastenhoito ylipäätään järjestyy. Hänestä kuulostaa luksukselta, kun tuttavat voivat viedä lapset varhain aamulla päiväkodin sijaan isovanhemmille, jotka hoitavat lapsia osan päivää.

Tukiverkkojen puute harmittaa häntä kahdesta muustakin syystä: Lapsilla ei ole enempää tärkeitä aikuisia läsnä arjessaan. Toiseksi hän kokee kuormitusta siitä, että hän on puolisonsa kanssa vastuussa lapsistaan vuorokauden ympäri eikä mahdollisuutta jakaa painavaa vastuuta ole.

Parisuhdeaikaa on se, että puolisot käyvät joskus lounaalla töiden ja opintojen lomassa. Lastenvahtia perhe on käyttänyt harvoin sen jälkeen, kun tuttu vakiolastenvahti muutti pois. Uuden löytäminen on tuntunut vaikealta.

Lemmetyinen toivoisi kolmatta lasta, mutta tukiverkkojen puutteen takia sellainen tuntuu hankalalta.

– Jos meillä olisi isommat tukiverkot, tilanne olisi aivan eri. Olemme juuri ja juuri selvinneet tähän asti.

Tukiverkkojen tärkeyden tunnistivat myös ne lapsiperheet, joilla oli hyvät tukiverkot. Yksi heistä oli espoolainen Meri Erkkilä, joka perusti perheen itsellisenä äitinä ja jolla on nyt kahden kuukauden ikäinen vauva.

Hän asui pitkään ulkomailla ja muutti Suomeen osaksi siksi, että täällä lapsen hankkiminen olisi tukiverkkojen takia paljon helpompaa. Ystävien ja sukulaisten avusta on ollut jo valtava etu esimerkiksi, kun hänen vanhempansa ovat pakkasilla huolehtineet koiran ulkoiluttamisesta sekä auttaneet lastenhoidossa Erkkilän sairastaessa koronaa.

– Ei kaikilla ole tällaista mahdollisuutta, olen hyvin tietoinen siitä ja kiitollinen.

Tukiverkkojen puute ei kuitenkaan kosketa vain lapsiperheitä.

Antti Tanskasen mukaan yhteiskunnan leikatessa sote-palveluista esimerkiksi vanhuksista huolehtiminen on yhä enemmän tukiverkkojen varassa.

”Olen oppinut kääntymään sisäänpäin ja huolehtimaan turvallisuudestani kaikin tavoin, jotta en joutuisi vaikeuksiin, jossa tarvitsin apua ja tukea.” Yksin asuva 66-vuotias, jonka lapset ovat jo aikuisia. ”Kaipaisin tukiverkkoja asioidessani Kelan, Migrin ja mielenterveyspalvelujen kanssa ja löytääkseni apua hyväksikäyttöön parisuhteessa.” Suomessa kuusi vuotta asunut 33-vuotias, joka mainitsee ainoaksi tukiverkokseen alkoholisoituneen ex-vaimonsa. ”Sairaalakäynnillä minulta tivattiin lähiomaista henkilötietoihin. Kun ei ole ketään, jonka voisi nimetä virallisesti omaiseksi hoitamaan asioitani tarvittaessa. Lopulta oli pakko antaa entisen puolison nimi.” 58-vuotias yksinasuva.

Iso ongelma on yksin pärjäämisen kulttuuri

Lapsiperheiden kohdalla syitä kokemukselle yksin jäämisestä on monia.

Kaupungistumisen takia isovanhemmat asuvat usein kaukana. Toisaalta synnyttäjien keski-iän nouseminen on johtanut siihen, että usein isovanhemmat ovat jo iäkkäitä. Antti Tanskanen uskoo, että etenkin tulevaisuudessa Suomessa on yhä enemmän ”sandwich-sukupolven” edustajia eli ihmisiä, jotka hoitavat sekä omia pieniä lapsiaan että ikääntyviä vanhempiaan yhtä aikaa.

Sekä ikääntyvien että pikkulapsiperheiden tukiverkkoja heikentää, että aina aikuisten lasten ja heidän vanhempiensa välit eivät ole hyvät.

Monella Ylelle kokemuksistaan kertoneella oli paljonkin tuttuja ja sukulaisia, mutta ei ketään, jota voisi pyytää avuksi. Yksi iso asiantuntijoidenkin esiin nostama ongelma onkin yksin pärjäämisen kulttuuri.

Väestöliiton Minja Lappalainen sanoo, että vanhemmat toisinaan kokevat vahvasti, että heidän pitäisi pärjätä ilman apua tai he ovat epäonnistuneet vanhemmuudessa.

– Toivoisin, että vanhemmat ymmärtäisivät, että avun pyytäminen on erityisen välittävää ja vastuullista vanhemmuutta ja huolenpitoa.

Avun vastaanottamisen tottumukset siirtyvät helposti sukupolvelta toiselle. Lappalainen kehottaa pohtimaan, miten lapsuuden kasvuympäristön asenteet auttamisesta ja avun saamisesta vaikuttavat itseen aikuisena ja mitä näistä asioista haluaa opettaa omille lapsilleen.

Voisiko apua tyrkyttää?

Riikka Lemmetyinen toivoisi, että joku suorastaan tyrkyttäisi hänelle apua.

– Että joku läheinen tulisi sanomaan, että nyt ihan oikeasti sovitaan, milloin hän olisi lasteni kanssa.

Hän on itse yrittänyt ehdottaa lapsia saaneille ystävilleen, että veisi lapsia esimerkiksi vaunulenkille. Hän on huomannut, että ystävienkään ei ole ollut helppoa ottaa apua vastaan.

MLL:n Tatjana Pajamäki muistuttaa, että tukiverkkojen puutteesta voi olla vaikea puhua muille.

– Omaa apuaan voisi tarjota myös oma-aloitteisesti, jos miettii, tarvitseeko joku tuttu apua.

Vanhemmat voivat saada apua yksin jäämisen kokemukseen esimerkiksi Väestöliiton anonyymeistä Perhepulma-palveluista tai Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelimen ja -chatin palveluista. Lapsille ja nuorille keskusteluapua tarjoavat MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat.

Milloin sinä olet kokenut tarvitsevasi apua muilta? Voit osallistua keskusteluun 20.1. kello 23:een saakka.