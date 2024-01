Onko Tampere espanjalaisten unelmalomakohde tulevaisuudessa? Fuengirolan apulaispormestari innostui hiihtämisestä

Espanjalaiset ovat haltioissaan lumesta. Fuengirolan pormestari ja apulaispormestari ovat saapuneet Espanjan lämmöstä tutustumaan talviseen Tampereen kaupunkiin.

Vierailun tarkoituksena on edistää Andalusian ja Tampereen välistä matkailua sekä elinkeinoelämän yhteistyötä.

Tampereelle toivotaan enemmän espanjalaisia turisteja, mutta kuinka he pärjäisivät pakkasessa ja lumituiskussa?

– Espanjalaiset rakastaisivat vierailla täällä. Tampere on kaunis, samoin Helsinki, sanoo Fuengirolan pormestari Ana Mula.

Mula puhuu espanjaa, joten apulaispormestari Rodrigo Romero tulkkaa haastattelun.

– Rakastamme tätä säätä, mutta muutama päivä riittää, sanovat huomattavasti lämpimämpään tottuneet espanjalaisvieraat.

Vaikka lunta on pyryttänyt sakeasti, se on ollut Fuengirolan kaupungin edustajille pelkästään positiivinen asia. He pääsivät kokeilemaan myös hiihtämistä ensimmäistä kertaa.

– Olen lasketellut 20 vuotta sitten, mutta tällaista en ole kokeillut koskaan, Romero sanoo.

Hiihtäminen on Romeron mielestä vaikeaa, mutta kiinnostavaa. Hän toivoo pääsevänsä vielä joskus hiihtämään järven jäällä.

Kuumuutta pakoon

Espanja on monen suomalaisen asuinpaikka. Fuengirolan kaupungissa asuu arvioiden mukaan jopa 10 000 suomalaista. Mulan mukaan olisi hienoa jos tiiviit suhteet maiden välillä auttaisivat espanjalaisia löytämään Suomen lomakohteena.

Suomi on espanjalaisille kiinnostava matkakohde etenkin kuumimpien kuukausien aikaan.

– Kaipaamme virkistävää lomaa ja tämä alue Suomesta voisi olla täydellinen luonnon kauneuden vuoksi. Myös kaupunki on kiinnostava, Mula sanoo.

Avaa kuvien katselu Fuengirolan pormestarin Ana Mulan mielestä Tampere on kiinnostava ja kaunis kaupunki. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampereen erityisasiantuntija Marja Aalto pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa Suomi on lomakohteena varteenotettava vaihtoehto espanjalaisille, koska Espanjassa tulee olemaan entistä kuumempaa ja kuivempaa.

– Elokuu on kaikista kuumin kuukausi ja se on heidän lomasesonki.

Aallon mukaan Suomen luonto metsineen ja järvineen kiinnostaa espanjalaisia matkailijoita. Ja tietenkin lumi.

Matkailu Espanjasta Suomeen suuntautuu tällä hetkellä pääosin Lappiin. Tampereella suuria turistijoukkoja tuskin nähdään aivan lähivuosina.

– Tämä on pitkäjänteinen työ. Puhutaan aika pienistä matkustajamääristä varsinkin alkuvaiheessa. Tavoitteena on, että se siitä ajan myötä kasvaa, Aalto sanoo.

Matkustajia yritetään houkutella Tampereelle esimerkiksi tapahtumilla.

– Urheilu on tietysti yksi, missä on paljon yhtymäkohtia, sekä erilaiset konsertit ja festivaalit.

Esimerkiksi heavy metal -konsertit ja festarit kiinnostavat espanjalaisia. Aalto korostaa myös Malagan ja Tampereen välisten suorien lentoyhteyksien merkitystä.

– Meillä on viimeinkin pelimerkit sillä tavalla paikallaan, että pystytään myymään matkoja Espanjasta Tampereen suuntaan helpoilla ja suorilla yhteyksillä.