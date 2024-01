Ylivieskan lentokenttäsuunnitelmissa uusi käänne: koko alue aiotaan laittaa julkiseen myyntiin

Ylivieskan lentokenttäsuunnitelmat ovat saamassa uuden käänteen. Alueelle ei tule suurnavettaa, eikä sitä olla myymässä suoraan ostotarjouksen tehneille Juha Kärkkäiselle ja Alpo Ojalalle.

Ylivieskan kaupunginhallitus aikoo esittää valtuustolle, että Ylivieskan lentokenttä ja alueella olevat rakennukset, rakennelmat ja liittymät laitetaan julkiseen myyntiin. Myytävä alue on pinta-alaltaan yhteensä yli 80 hehtaaria. Asiaa käsitellään maanantaina 22.1. pidettävässä kokouksessa.

Esityksenä on, ettei Juha Kärkkäisen (Kärkkäinen Oy) ja Alpo Ojalan (Ojala Machine Oy) ostotarjousta hyväksytä. He tekivät joulukuussa 300 000 euron tarjouksen lentokenttä-alueesta. Kaupungin teettämän selvityksen mukaan kohteen markkina-arvo on huomattavasti korkeampi.

Kärkkäinen ja Ojala tekivät tarjouksen, koska halusivat säilyttää Ylivieskan lentokentän alueen lentokenttäkäytössä niin, että se mahdollistaa lentoliikenteen ja ilmailuharrastuksen jatkossakin. He eivät halunneet, että alueelle tulisi maataloustuotantoa.

Huoli liittyi siihen, kun Kotipellon Tila Oy:n ja MTY Pylväs Ari ja Juha -yrityksen edustajat esittivät aiemmin kaupungille ostavansa maata lentokentän läheisyydestä. Heillä oli alueelle navettasuunnitelmia. Myöhemmin he kuitenkin luopuivat esityksestään. Kärkkäinen ja Ojala tekivät oman tarjouksensa, koska navettasuunnitelmat olisivat vaikuttaneet kentän käyttöön: heidän tekemässään tarjouksessa todetaan, että mikäli lentokenttä-alueelle tulisi maataloustuotantoa, sen kiitotie lyhenisi 1500 metristä 1200 metriin.

Nyt kaupunginhallituksen esityslistan mukaan myytäväksi laitetaan koko lentokenttä-alue ja pohjahinnaksi asetetaan huutokaupassa 300 000 euroa. Asiasta päättää lopulta kaupunginvaltuusto.