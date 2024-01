Huono-osaisten tilanne heikkenee, ja se näkyy diakoniatyössä: Kokkolassa avunhakijoista osa on jopa nälän heikentämiä

Kotiin jääneille on viety apua kotiin poikkeustapauksissa, jos ihmisen terveydentila on heikko.

Diakoniatyöntekijät ovat huolissaan huono-osaisten tilanteen heikentymisestä Keski-Pohjanmaalla.

Kokkolan seurakuntayhtymän diakoniavastaanotoilla on havaintoja ilmiöstä viikoittain. Sairauksista kärsivät eivät välttämättä hakeudu avun piirin kasaantuneiden ongelmien vuoksi.

– Vastaanotoille on tullut muun muassa niukan ravinnon heikentämiä, joiden lääkehoito ei ole ajan tasalla. Monella mielenterveysongelmat ja ylivelkaantuneisuus ovat syventyneet ja sosiaaliset suhteet ohentuneet, kertoo Kokkolan suomalaisen seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Camilla Honkala.

Osa apua hakeneista ei ilmesty varatulle ajalle lainkaan.

– Vastaanotolle tuleva saattaa kysyä, saako viedä kaverillekin. Diakoniatyöntekijät ja heidän läheisensäkin ovat huolissaan, kuvailee Honkala.

Kotiin jääneille on viety apua kotiin poikkeustapauksissa, jos ihmisen terveydentila on heikko. Yleisperiaate kuitenkin on, että ihmisten on tultava vastaanotolle.

Jatkuva asiakasmäärän kasvu sai Kokkolan diakoniatyön ottamaan käyttöön ajanvarauksen kaksi vuotta sitten.

Viime vuonna apua seurakunnalta haki noin 5 000 ihmistä.

EU:n ruoka-avun tilalle uusi apumuoto

Euroopan unionin pitkään jatkunut ruoka-apu päättyi vuonna 2021.

Tilalle on tullut uusi tukimuoto: Euroopan sosiaalirahaston ja Ruokaviraston hankkeen kautta jaetaan nyt lahjakortteja, joita voi käyttää kodin hankintoihin ja ruokaan.

Alueen seurakuntayhtymä on saanut 60 lahjakorttia jaettavaksi.

– Vaikka ajat ovat vaikeutuneet, silti yritykset, järjestöt, yhteisöt ja yksityiset ovat edelleen lahjoittaneet diakoniatyön ja vähävaraisten kotitalouksien hyväksi, kiittelee Honkala.

Diakoniatyö jakaa lahjakortteja ruokaan ja kodin tarvikkeisiin, isompia avustustarpeita käydään läpi avustusjaostossa.