Moskeija ryhtyi kitkemään nuorten katuväkivaltaa yhdessä Vantaan kaupungin kanssa: ”Tilanne oli erittäin huolestuttava”

Myyrmäen moskeijan imaami Sharmarke Said Aw-Musse kertoo, että Myyrmäen moskeijassa käy paljon nuoria.

Sharmarke Said Aw-Musse heräsi viime syksynä alueensa nuorten kokemaan turvattomuuteen. Hän toimii imaamina Vantaalla Myyrmäen moskeijassa.

Lyhyessä ajassa vakavaa väkivaltaa oli tapahtunut alueella useammalle nuorelle.

– Tilanne oli erittäin huolestuttava. Kamalia asioita tapahtui. Yksi hyvin pidetty 18-vuotias nuori menehtyi. Ihmiset olivat oikeasti todella huolissaan, Aw-Musse kertaa tilannetta.

Myös Yle on kertonut Myyrmäen levottomasta tunnelmasta aiemmin jutussaan, jossa haastateltiin vantaalaisia nuoria.

Jutun julkaisun jälkeen imaami Aw-Musse otti yhteyttä Yleen kertoakseen, että jotain oli jo joulukuussa tehty ja työ jatkuu edelleen.

Alueen äidit pitivät oman kokouksen

Moskeija päätti lähestyä Vantaan kaupunkia ja pyytää neuvotteluja, mitä voitaisiin yhdessä tehdä, jotta huolestuttava nuorten tilanne saataisiin ratkaistua.

Samaan aikaan myös alueen eritaustaiset äidit olivat jo Aw-Mussen mukaan järjestäytyneet ja pitäneet yhteisen kokouksen, jossa oli paikalla jopa 60 nuoristaan huolestunutta äitiä.

– Heidän toiveensa oli, että alueelle tarvitaan lisää ilmaisia harrastuksia ja avoimia tiloja, joissa nuoret voivat olla koulun jälkeen. Lisäksi he sopivat yhdessä, että nuoret eivät oleskele illalla paikoissa, joissa voi sattua jotain.

Äitien viesti vietiin imaami Aw-Mussen ja moskeijan välityksellä suoraan kaupungille uudessa yhteisessä tapaamisessa. Osa äideistä oli vielä mukana silloinkin edustamassa kaikkia äitejä.

– Meidän moskeijalla oli jo korona-aikana yhteistyötä kaupungin kanssa, joten yhteys oli helppo pitää yllä, Aw-Musse kertoo.

Moskeija avasi ovensa ja jalkapalloturnaus järjestettiin

Äitien toiveiden takia myös moskeija avasi omat ovensa joulun aikaan laajemmin.

Myös alueella Myyrmäessä kasvaneet jo aikuistuneet nuoret polkaisivat oman järjestönsä, Dreamchaserin, käyntiin ja järjestivät ison jalkapalloturnauksen yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa uutenavuotena. Siihen osallistui yli sata nuorta.

Imaami Aw-Musse on silminnähden tyytyväinen.

– Huomasin, että alueelle saatiin rauha. Koko jouluna ja uutenavuotena ei tapahtunut mitään. Koen, että nyt tilanne on rauhoittunut, Aw-Musse kertoo huojentuneena.

Hän painottaa, että alueella asuu paljon aktiivisia eritaustaisia ihmisiä: lääkäreitä, opettajia ja sosiaaliohjaajia, jotka haluavat vaikuttaa omaan ympäristöönsä.

– Kaikki täällä asuvat eivät ole jengiläisiä, vaan he pyrkivät omalta osaltaan ennaltaehkäisemään huonoa kehitystä.

Vantaan kaupunki tyytyväinen Myyrmäen moskeijaan

Vantaan kaupunki lähti ilolla pyydettäessä mukaan moskeijan toimiin ja tukee edelleen vahvasti moskeijan työtä alueen rauhoittamiseksi.

Vantaan kaupungilla on Smile-hanke, jonka avulla kaupunki pyrkii vahvistamaan vuoropuhelua juuri eritaustaisen väestönsä kanssa. Projektipäällikkö Jenni Tahvanainen vetää Smile-hanketta.

– Tuntuu, että Myyrmäessä on tällä hetkellä hyvä pöhinä ja draivi. Kaikki tunnistaa, että me haluamme olla samalla puolella – nuorten puolella – ja tehdä yhdessä töitä heidän eteensä, Tahvanainen sanoo.

Imaami Sharmarke Said Aw-Musse (vas.) tuntee monia ihmisiä Myyrmäessä. Hän tervehti kuvausten aikana useita. Kuvassa myös Abdirahman Rasim ja Fatima Mufungu.

Tahvanaisen mukaan kaupungin ja sen eritaustaisen väestön on tärkeää oppia tuntemaan toisensa ja luoda luottamusta ja kumppanuutta pitkällä aikavälillä.

– Sitten kun näitä ajankohtaisia teemoja nousee, kuten tämä nuorten tilanne, tunnemme jo toisemme ja meillä on silloin tapoja ja väyliä käydä vuoropuhelua.

Imaami toivoo näkyvyyttä myös muille

Myyrmäen moskeijan imaami Aw-Musse toivoo, että muutkin moskeijat ovat jatkossa mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa näkyvästi.

– Moskeijat tekevät yhteiskunnallista työtä, mutta se vain ei näy missään, hän huomauttaa.

Nuorten turvattomuuden poisto on moskeijalle yhtä tärkeä asia kuin muille suomalaisille, muistuttaa Aw-Musse.

– Me haluamme edistää tätä yhteiskuntaa ja antaa eritaustaisille nuorille viestin, että he kuuluvat tähän yhteiskuntaan ja että Suomi on heidän maa.