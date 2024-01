Ulkoilija kuvasi latuja tuhonneen mönkijän itse teossa – kaupunki teki rikosilmoituksen

Epäillyt havaittiin rikkomassa latuja Espoon Latokasken suunnalla. Kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Espoossa sijaitsevia hiihtolatuja on turmeltu viime aikoina ajamalla latujen päältä mönkijällä.

Epäiltyjen ilkivallantekijöiden käyttämä mönkijä on nyt tunnistettu ja kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen perjantaiaamuna, vahvistaa Espoon kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Petri Forsman.

Forsmanin mukaan myös ainakin yksi hiihtäjä on tehnyt rikosilmoituksen.

– Todistajalla on kuva yhdestä mönkijästä, jonka päällä on kaksi henkilöä. Todennäköisesti tekijät ovat nuoria, alle 20-vuotiaita.

Tällä kertaa silminnäkijä oli saanut videomateriaalia ja valokuvia, joissa näkyy myös mönkijän rekisterikilpi.

Ilkivalta alkoi jo ennen joulua.

Tammikuun puolivälissä poliisi puuttui julkisesti asiaan ja pyysi soittamaan havainnoista suoraan hätäkeskukseen. Poliisi muistutti tuolloin, että laduilla luvattomasti ajava ja ladut tahallaan käyttökelvottomaksi tekevä kuljettaja voi syyllistyä sekä vahingontekoon että maastoliikennerikkomukseen.

Sivullisen näkemä ja kuvaama mönkijä oli ajanut ulkoilureiteillä Finnoontieltä Latokaskelle asti ja auratuilla kävelyreiteillä Keskuspuiston ja Latokasken kuntoratojen alueella. Lisäksi mönkijä oli välillä ajanut latujen päältä.

Lopulta mönkijä oli jäänyt kiinni latupohjaan, jolloin tapahtumien silminnäkijä oli saanut videomateriaalia ja valokuvia mönkijästä.

– Ulkoilureitit eivät ole mönkijäreittejä. Tällä kertaa mönkijällä oli tuhottu latuja, jotka latumies oli käynyt vähän aikaisemmin ajamassa kuntoon ylitöinä lumipyryn loputtua, ulkoliikuntapäällikkö Forsman kertoo.

Poliisi muistuttaa yksityisyydestä somessa

Poliisi vahvistaa saaneensa latujen rikkomisesta rikosilmoituksen aiemmin joulukuussa, mutta perjantaiaamuna jätetty ilmoitus ei vielä ole päivittynyt järjestelmään.

Poliisi selvittää asiaa ja päättää mahdollisesta esitutkinnasta.

– Mönkijän omistaja ei välttämättä ole epäilty tekijä, mutta poliisitutkinnan kautta voidaan selvittää tosiasiallinen kuljettaja, sanoo rikoskomisario Jarno Palo Länsi-Uudenmaan poliisista.

Ilkivallasta voi aiheutua sakkorangaistus, yleensä määrätään päiväsakkoja. Jos tekijä on nuori, mutta rikosoikeudellisessa vastuussa, rangaistus on alennettu. Jos tekijä on alle 15-vuotias, rangaistusta ei tule.

Tekijältä vaaditaan yleensä myös vahingonkorvauskuluja ja oikeudenkäyntikulut.

– Korvausvaatimukset kasvavat yleensä huomattavasti suuremmiksi kuin sakkorangaistus.

Silminnäkijähavainnot johtavat esitutkintaan, mutta poliisi muistuttaa sosiaalisessa mediassa jaettujen aineistojen sisällöstä. Kyseisestä tapauksesta on jaettu tunnistettavia tietoja somessa.

– Toisia ihmisiä koskevien tietojen julkaisemisesta tulisi lähtökohtaisesti pidättäytyä, Palo muistuttaa.

Tietojen jakaja saattaa itse syyllistyä kunnianloukkaukseen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

– Riski on olemassa, Palo toteaa.

Kaupungille kuluja, joista vaaditaan korvausta

Tuhot ovat olleet kaupungin mukaan merkittäviä.

Tuhottujen latujen tekemiseen joudutaan tekemään tuplatyö, josta syntyy paljon kuluja.

– Jos näitä latuja joudutaan korjaamaan ylitöinä, tulee normaalia enemmän kuluja. Tulee myös muita kuluja: latukone kuluttaa keskimäärin 25 litraa moottoripolttoöljyä tunnissa, sanoo ulkoliikuntapäällikkö Petri Forsman.

Lisäksi reiteille aiheutetut kuopat saattavat poikia korvausvaatimuksia kaupungin suuntaan.

Kaupunki on kirjannut korvausvaatimuksen rikosilmoitukseensa.

Kuuntele, mitä Espoon kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Petri Forsman kertoo latuvahingoista ja niiden aiheuttamasta työstä: