MTS-kysely: Suomalaiset ovat hyvin valmiita puolustamaan muita Nato-maita – enemmistö korottaisi puolustusmenoja

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on valmis täyttämään Naton 5. artiklan yhteisen puolustuksen velvoitteen, selviää maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreesta kyselystä.

Vastaajista 65 prosenttia on täysin ja 26 prosenttia jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen tulee olla valmis puolustamaan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta toista Nato-maata. Muihin jäsenmaihin verrattuna Suomi on tässä suhteessa Naton kärkikastia.

Käytännössä kaikki MTS-kyseyn vastaajat (97 prosenttia) katsovat, että muiden liittolaisten tulisi vastavuoroisesti tulla myös hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Suomen avuksi.

Yhteisen puolustuksen velvoitteesta kysyttiin MTS:n tutkimuksessa nyt ensimmäistä kertaa Suomen Natoon liittymisen myötä.

Sotilaallinen liittoutuminen ei vaikuta kaduttavan kansalaisia: yhdeksän kymmenestä vastaajasta suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen erittäin tai melko myönteisesti.

Kasvava määrä eli yli puolet (53 prosenttia) vastaajista arvioi Yhdysvaltain vaikutuksen Suomen turvallisuuteen myönteiseksi. Toisena (42 prosenttia) tulee kyselyyn ensi kertaa sisällytetty Britannia. Venäjän myönteiseen vaikutukseen ei uskonut yksikään vastaaja.

Puolustukseen halutaan satsata

Suomen omia puolustusmäärärahoja olisi valmis korottamaan entisestään ennätykselliset kolme viidestä vastaajasta. 30 prosenttia vastanneista pitäisi menot nykyisellä, aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Määrärahojen vähentämiseen olisi valmis vain neljä sadasta vastaajasta, mikä on pienin määrä MTS-kyselyissä sitten vuoden 1970.

Muutama vuosi sitten huolta herättänyt yleinen maanpuolustustahto on edelleen korkea: 79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden suomalaisten on puolustauduttava kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Laskua edellisvuodesta on kuitenkin neljä prosenttiyksikköä.

Varusmiespalveluksen kannalta oleellisten vastaajien eli alle 25-vuotiaiden joukossa maanpuolustustahto on pudonnut selvästi, 78:sta 69 prosenttiin. Vaikka eri ikäryhmien otokset on MTS-kyselyssä painotettu, on hyvä tietää, että nuoremmat ikäluokat ovat kyselyssä aliedustettuina.

MTS:n kyselyn kohderyhmänä on Suomen koko 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen otoskoko on vajaat 1 200 henkilöä, ja haastattelut tehtiin marraskuussa. Tutkimuksen virhemarginaali on koko väestön osalta 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.