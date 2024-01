Lahtelainen bussifirma syyttää valmistajaa kelvottomista sähköbusseista, Scania vastaa: ikiliikkujia ei tehdä Södertäljessäkään

Linja 3 Lahden seutuliikenteessä on ollut Reissu Ruotin ajama. Nyt yhtiö luopuu siitä ja kahdesta muusta reitistä. Se perustelee päätöstään sähköbussien teknisillä ongelmilla.

Liikennöitsijä joutui luopumaan paikallislinjoista kesken sopimuksen autojen ongelmien vuoksi. Bussien valmistaja sanoo, että viat on korjattu aina kun niitä on ilmennyt.

Lahden seutuliikenteessä toimiva bussiyhtiö Reissu Ruoti kertoi eilen luopuvansa kolmen linjan hoitamisesta vedoten sähköbusseissaan oleviin ongelmiin.

Reissu Ruoti moittii tiedotteessaan autot toimittanutta Scaniaa kovin sanoin. Reissu Ruotin mukaan autot eivät ole vastanneet luvattua, ja niillä ajaminen on ollut taloudellisesti kannattamatonta.

Sähköbussien tekniset ongelmat ovat osoittautuneet ylivoimaisiksi esteiksi hoitaa liikennöinti LSL alueella laadukkaasti ja kannattavasti, Reissu Ruotin tiedotteessa kerrotaan.

– Suuret kasvuinvestoinnit Lahden joukkoliikenteen sähköistymiseen tehtiin siinä uskossa, että sähköbussien toimittaja Scania Suomi oy kykenee toimittamaan perheyhtiölle toimivan ja kilpailukykyisen kaluston, jolla Reissu Ruoti kykenee LSL liikennettä laadukkaasti ja kannattavasti hoitamaan. Näin ei suureksi pettymykseksemme kuitenkaan ole tapahtunut, bussiyhtiö kertoo.

Ajamatta jäi jopa 90 prosenttia vuoroista

Reissu Ruotin toimitusjohtaja Francis McCarron ei halua yksilöidä millaisia vikoja autoissa on ollut. Hän kertoo, että suurin ongelma liittyy talvikelissä liikennöimiseen.

Kovilla pakkasilla dieselillä toimivien lisälämmittimien teho ei riitä pitämään autoa lämpimänä, jolloin lisälämpöä on tehtävä ajoakuston sähkövirralla. Se puolestaan lyhentää ajomatkaa.

– Kovilla pakkasilla meillä on jäänyt 90 prosenttia vuoroista ajamatta. Kun bussi ei liiku, kaupunki reklamoi ja jättää maksamatta ajamatta jääneistä vuoroista. Jos korvaamme sähköbussin dieselkäyttöisellä, kaupungilta tulee sanktioita, McCarron listaa.

Lahden kaupungin joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäaho kertoo, että muilla Lahden paikallisliikennettä hoitavilla yhtiöillä ei ole saman merkin autoja käytössään. Heillä ei myöskään ole Reissu Ruotin kaltaisia luotettavuusongelmia.

Avaa kuvien katselu Reissu Ruotin luopumisen jälkeen suurimman osan Lahden paikallisliikenteestä hoitavat Lehtimäen Liikenne ja Koiviston Auto. Kuva: Petri Niemi / Yle

Scania: vikoja korjattu niiden ilmentyessä

Scania Suomi oy vastaa yhtiön kritiikkiin toteamalla, että autoissa ilmenneet viat on korjattu sitä mukaa, kun niitä on havaittu. Scanialta kerrotaan, että autoissa on ollut vikoja, jotka liittyvät uuden teknologian käyttöönottamiseen.

Reissu Ruotillakin käytössä olevat autot ovat ensimmäistä sähköbussimallia, jota Scania on valmistanut.

– Minulla on tapana sanoa, että ikiliikkujia ei tehdä Södertäljessäkään, sanoo Scania Suomen markkinointipäällikkö Olli Heikkinen.

Scanian kotipaikka on Ruotsin Södertäljen kunnassa.

Scania ei halua ottaa kantaa asiakkaansa taloustilanteeseen, ja toteaa että tekniset haasteet autoissa on korjattu. Reissu Ruoti hankki sähköbussit Scanialta pari vuotta sitten.

Kerroimme aiemmin sähköbussien lämmityspulmista, katso kuljettajien kokemuksia asiasta.

Bussiyhtiö luopuu Lahden seutuliikenteen linjojen ajamisesta tammikuun lopussa. Reissu Ruoti on käynnistänyt muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enimmillään 45 henkilön vähentämiseen.

Linja-autoliitto: Autoissa isoja eroja

Bussifirmoja edustavasta Linja-autoliitosta kerrotaan, että muualta maasta ei ole raportoitu vastaavista ongelmista. Tilanne on pikemminkin päin vastoin. Sähköbussien on havaittu toimivan pakkasessa jopa paremmin kuin diesel-käyttöisten.

Lämmitysongelmista sen sijaan on kerrottu eri puolilta maata.

Liiton toimitusjohtajan Mika Mäkilän mielestä on hyvin poikkeuksellista, että liikennöitsijä luopuu linjojen ajamisesta kesken sopimuskauden.

Mäkilä painottaa, että bussifirmoilla ei ole helppo tehtävä valita itselleen kalustoa. Autot kehittyvät nopeaa tahtia, ja monella valmistajalla tekniikka on vielä kehitysvaiheessa.

– Eurooppalaisilla autovalmistajilla käyttövoiman muutos sähköön on ollut hitaampaa kuin esimerkiksi kiinalaisilla, jotka ovat parikymmentä vuotta kehittäneet sähköbusseja. Kilpailutilanne on kyllä ymmärtääkseni tasaantumassa, Mäkilä sanoo.

Bussimatkustajille Mäkilä lähettää rauhoittelevan viestin: linjuriliikenne ei vaarannu sähköistymisen vuoksi.

– Ongelmat liittyvät tekniseen kehitykseen. Monella sähköautovalmistajalla luotettavuus on jo parempaa kuin diesel-käyttöisillä. Tämä ei siis ole käyttövoimakysymys, vaan liittyy uuden tekniikan kehittymiseen.