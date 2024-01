Vanhemmat kirjoittavat työhakemuksia lastensa puolesta – näistä seikoista rekrytoija hoksaa, ettei hakemus ole itse tehty

Nuorten kesätyöpaikkojen haku ensi kesäksi on alkanut, ja paikoista käydään kovaa kilpailua.

Kokeneet rekrytoijat vinkkaavat nyt, mitä kesätyöhakemuksessa kannattaa välttää ja miten sen sijaan kannattaa toimia. Nämä ohjeet pätevät monenlaiseen työnhakuun.

Seuraavat asiat eivät vakuuta rekrytoijaa:

1. Nuoren kesätyöhakemus on äidin tai isän tekemä

Varsinkin kaikkein nuorimpien kesätyönhakijoiden kohdalla rekrytoijat törmäävät välillä äitien ja isien kirjoittamiin hakemuksiin. Kirjoitustyyli, sanavalinnat ja hakemuksen rakenne vaikuttavat aikuismaisilta sen sijaan, että niistä välittyisi nuoren oma ääni.

Hakemus kannattaa kuitenkin kirjoittaa ihan itse, sanoo Joensuun kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Tolvanen.

– Kun nuori kirjoittaa itse, siellä saattaa vaikkapa näkyä murre tai kieliasussa on vähän eroavaisuuksia verrattuna siihen, kun joku kirjoittaa oikein huolellisesti kirjakielen mukaisesti. Kyllä sen yleensä erottaa, Päivi Tolvanen sanoo.

Joskus vanhemmat ovat kertoneet avoimesti tehneensä hakemuksen nuoren puolesta.

– On ollut niitä hakemuksia, joissa on lopuksi ollut vielä maininta, että äitinä tai isänä tätä kirjoitan, kun lapsi ei itse osannut tai tiennyt, mitä kirjoittaa. Olen myös saanut vanhemmilta muutamia puheluita, että tulihan hakemus varmasti perille, kun juuri tein sen. Onneksi nämä ovat kuitenkin yksittäisiä tapauksia, eikä puhuta mistään isosta massasta, HOK-Elannon HR-asiantuntija Heidi Hellsten sanoo.

Hakemuksen tekoon saa mielellään pyytää muilta apua ja vinkkejä. Silti on tärkeää, että hakemus on itse tehty.

– On tärkeää, että nuori on tehnyt hakemuksen itse. Hänet me olemme kuitenkin rekrytoimassa, Linnanmäen henkilöstöjohtaja Mirva Mölsä sanoo.

2. Hakija ei kerro itsestään juuri mitään

– Pelkkä lause ”haen kesätöitä” ei oikein tahdo riittää. Kyllä tänä päivänä menevät ohi ne, jotka satsaavat hakemuksen kirjoittamiseen enemmän, sanoo Päivi Tolvanen Joensuun kaupungilta.

Todella pelkistetty työhakemus tai pelkkä CV eli ansioluettelo siis harvoin edistävät erottautumista hakijajoukosta. Lyhytkin hakemus voi kiinnittää rekrytoijan huomion, jos siinä on jotain erityisen kiinnostavaa. Usein kannattaa kuitenkin kertoa itsestään enemmän.

– Meille on tosi tärkeätä, että hakemus antaa aidon kuvan siitä, kuka olet ja millaisella motivaatiolla ja osaamisella haluat tulla töihin, Mirva Mölsä Linnanmäeltä sanoo.

Nuorilla kesätyönhakijoilla ei välttämättä ole aiempaa työkokemusta. Siihen ei kannata jäädä kiinni, vaan kannattaa tuoda esiin muita asioita, jotka kertovat työnhakijasta.

Harrastus, luottamustehtävässä toimiminen, erityisen hyvä kielitaito, valinnaisaine koulussa, tuttujen lasten hoitaminen tai muu aktiivisuus kannattaa hakemuksessa mainita.

19-vuotias helsinkiläinen Ronja Lindblad kertoo alla olevalla videolla, että hän painotti työtä hakiessaan TET-harjoittelusta ja aiemmasta kesätyöstä saamaansa hyvää palautetta. Ronja Lindblad sai kesätyöpaikan viime kesäksi helsinkiläisestä Prismasta ja sai jatkaa siellä kesän jälkeenkin.

Ronja Lindblad sai kesätyöpaikan helsinkiläisestä Prismasta, ja jatkaa siellä töitä edelleen.

3. Hakemus on kopioitu

Joskus hakemuksista välittyy, että sama hakukirje on lähetetty leikkaa–liimaa-menetelmällä useisiin työpaikkoihin. Kopioinnin sijaan hakemus kannattaa suunnata nimenomaan haettavaan työhön ja kertoa, miten omat vahvuudet olisivat siinä eduksi – vaikka miettiminen veisi enemmän aikaa.

Joskus rekrytoijille tulee jopa aivan toiseen työpaikkaan kohdistettuja hakemuksia. Kuten voi arvata, se ei vakuuta.

– Saattaa olla, että haetaan tehtävää, jota ei edes ole meillä tarjolla tai hakukirje on osoitettu jollekin ihan toiselle yritykselle, Heidi Hellsten HOK-Elannosta sanoo.

Hakemuksessa kannattaa kertoa omasta kiinnostuksesta kyseistä työtä kohtaan mahdollisimman konkreettisesti, ei niinkään yleiselle tasolle jäävillä kliseillä, jotka kuulostavat hienoilta.

4. Video jää hyödyntämättä

Monien kesätyöpaikkojen hakemuksissa on mahdollisuus esitellä itsensä videolla tai vastata johonkin videokysymykseen.

Jos video ei ole suoranaisena vaatimuksena, rekrytoijat vakuuttavat, että ilman videotakin otetaan töihin. Videota ei kuitenkaan kannata jättää hyödyntämättä. Sillä on hyvä mahdollisuus erottautua edukseen.

– Kyllä sieltä vähän pomppaavat ne hakemukset, joissa on video. Kun esihenkilö joka tapauksessa sen videon avaa, henkilö jää mieleen paremmin kuin jos on vain kirjoitettu hakemus, sanoo Päivi Tolvanen Joensuun kaupungilta.

Rekrytoijien mukaan kesätyöhakemuksiin ei odoteta videoita, jotka ovat ammattilaistasoa, vaan kännykällä tai läppärillä tallennettu videonpätkä riittää mainiosti. Tärkeintä on, että videosta saa mielikuvan hakijasta. Videota tallentaessa kannattaa myös miettiä, mihin yritykseen on hakemassa.

– Meille tietynlainen hassuttelukin on ihan ok. Ollaanhan tulossa huvipuistoon töihin. Voi olla, että johonkin toiseen yritykseen se ei sitten olekaan ok, Mirva Mölsä Linnanmäeltä sanoo.

5. Ylimielisyys työhaastattelussa

Jos kesätyönhaussa pääsee työhaastatteluun asti, tilanteeseen kannattaa saapua ajoissa ja valmistautua vastaamaan peruskysymyksiin.

Myöhästyminen tai haastattelun unohtaminen kokonaan ei anna hyvää kuvaa. Kohteliasta käytöstä ei voi unohtaa muutenkaan.

Monesti tilanne on ryhmähaastattelu, jossa on paikalla muitakin hakijoita. Omia mahdollisuuksia ei paranna se, jos esimerkiksi osoittaa suhtautuvansa ylimielisesti ja väheksyvästi muiden hakijoiden vastauksiin.

– Hakijat voivat kokea olevansa haastattelutilanteessa toistensa kilpailijoita, mutta usein varsinkin kesätöissä samoista ryhmistä voi tulla useampikin hakija palkatuksi. Se, että toista kohtaan ei käyttäydytä haastattelutilanteessa hyvin, ei ole kiva asia, sanoo HOK-Elannon Heidi Hellsten.

Haastattelua ennen kannattaa valmistautua kertomaan itsestään ja siitä, miksi olisi hyvä valinta nimenomaan hakemaansa työhön.

– Jos kysymyksiin vastaa vaan kyllä tai ei, niin haastattelija ei saa toivomaansa lisätietoa, jota varten hakija on kutsuttu haastatteluun. Kuitenkin tarkoitus olisi, että hakija kertoisi itsestään, jotta rekrytoijan on helpompi tehdä lopullisia valintoja, Heidi Hellsten HOK-Elannosta sanoo.

Haastattelutilanne saattaa jännittää, mutta se ei rekrytoijien mukaan haittaa.

Nämä neuvot kannattaa pitää mielessä

Millaisella hakemuksella kesätyöpaikka sitten irtoaa?

Rekrytoijien mukaan ei ole yhtä oikeanlaista hakemusta. Työpaikoillehan myös halutaan erilaisia ihmisiä, ei yhden muotin mukaisia työntekijöitä.

Hakemuksessa on tärkeää kertoa aidosti omasta itsestään ja vahvuuksistaan. On olennaista, että halu tehdä juuri tätä työtä tulee esiin. On syytä lukea huolellisesti, mitä työnantaja on hakemassa ja tehdä oma hakemus se mielessä pitäen.

Hakemuksen eteen kannattaa nähdä jonkin verran vaivaa, sillä panostaminen näkyy.

Rekrytoijat painottavat, ettei kannata takertua siihen, jos ei osaa tehdä vaikkapa graafiselta ilmeeltään hienoa hakemusta tai ei osaa kirjoittaa lennokkaasti. Kesätyöntekijältä etsitään hyvää asennetta ja kykyä oppia työ, ja tärkeintä on se, että hakemuksen ylipäätään tekee.

– Tärkeintä on, että tekee itsensä näköisen hakemuksen ja hakee paikkaa ennemmin kuin ajattelee, että koska en osaa tehdä tarpeeksi hienoa, niin en hae lainkaan, Linnanmäen Mirva Mölsä painottaa.