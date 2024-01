Kaupungit korjaavat nyt väestönsuojiaan – tämän tilan saa käyttöön puskutraktorilla 72 tunnissa

Samalla, kun Hervannan jäähallin rakenteita uusitaan, kunnostetaan myös väestönsuoja. Tampereen kaupunki on tehnyt työtä yli sadan väestönsuojansa osalta vuodesta 2018 alkaen. Video: Valtteri Kujansuu / Yle

Monissa väestönsuojissa riittää korjattavaa. Tampere on toiminnassa edelläkävijä. Siellä alettiin jo vuonna 2018 selvittää kaupungin omistamien väestönsuojien kuntoa.

Kaupungit heräsivät huolehtimaan väestönsuojiensa kunnosta Ukrainan sodan syttymisen myötä. Työtä riittää edelleen: rakenteet ovat kunnossa, mutta väestönsuojien laitteistoissa ja varusteissa on korjattavaa, luonnehtii sisäministeriön projektipäällikkö Ira Pasi.

Tampereella tilanne on hyvä. Kaupunki alkoi selvittää suojien kuntoa jo vuonna 2018 hankkeessa, jossa syynättiin kaikki kaupungin omistamat väestönsuojat.

Tuloksena löytyi puutteita sekä teknisestä valmiudesta että varusteista, joita tiloista tulee löytyä. Näitä ovat esimerkiksi käymälät, vesiastiat ja -säiliöt sekä sorkkaraudat ja lapiot.

Nyt väestönsuojien ongelmia on korjattu. Parannusten jälkeen tilat myös vastaavat lakivaateeseen, jonka mukaan suojan täytyy olla käyttöönotettavissa 72 tunnin sisällä.

– Tampereella väestönsuojien käyttöönottovalmius on erittäin hyvä, kertoo Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula.

Kaupunki omistaa Tampereella kuusi yhteissuojaa sekä yleisen väestönsuojan. Lisäksi yli sadassa kaupungin omistamassa kiinteistössä on pienempiä väestönsuojia.

Avaa kuvien katselu Jouni Perttula pitää Tampereen väestönsuojien nykytilannetta hyvänä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Käyttö takaa kunnon

Väestönsuojien kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajalle. Sisäministeriön Ira Pasin mukaan tässä on havaittu laiminlyöntejä.

– Kunnossapito on voinut jäädä hyvin pitkäksi aikaa, vaikka tilat saataisiin usein kuntoon pienin toimenpitein.

Tilojen ylläpidon kannalta on hyvä, että ne ovat käytössä myös rauhan aikana.

– Kun tiloja käytetään, puutteet havaitaan, Pasi kiteyttää käytön merkityksen.

Avaa kuvien katselu Tampereella yksi kaupungin omistamista Hervannan kalliosuojista toimii jäähallina. Muissakin on vapaa-ajan toimintaa sekä muuta siviilikäyttöä. Kuvassa remontissa oleva Hervannan jäähalli. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Jouni Perttula on havainnut, että suomalaiset väestönsuojat pärjäävät kansainvälisessä kuntovertailussa.

– Tilojen peruskäyttö takaa niiden kunnon. Joissain maissa suojat on rakennettu, mutta niissä ei ole ollut käyttöä. Se on vuosien varrella johtanut siihen, että tilat ovat voineet mennä huonoon kuntoon.

Peruskorjauksissa on huomioitava tilan muuttaminen väestönsuojakäyttöön nopeasti.

– Käytännössä liikuntavälineiden, eli kaukaloiden ja muiden tarvikkeiden, tulee olla purettavissa pois 72 tunnissa. Rakennelmat voidaan purkaa puskutraktoria käyttäen, selventää Tampereen tilapalveluiden hankepäällikkö Panu Hirvonen.

Avaa kuvien katselu Panu Hirvosen mukaan uusien tilojen suunnittelussa huomioitiin se, että kaikki on purettavissa tarvittaessa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kunnossapidon ohessa käyttöönottohenkilöstön koulutus on tärkeää.

Sisäministeriön viime vuonna tekemän selvityksen mukaan väestönsuojien käyttäjät tarvitsevat enemmän opastusta siitä, miten tiloista huolehditaan ja miten niitä käytetään. Tutkimuksessa ei ole eritelty yksityisomisteisia väestönsuojia kuntien ja kaupunkien suojista.

Tampereella kaupunki panosti henkilökuntansa koulutukseen.

– Suojissa työskentelee kohdekohtaisia henkilöitä jotka on koulutettu siihen, että he osaavat laittaa nämä poikkeusolojen aikaiset laitteet käyttökuntoon, Perttula kertoo.

Avaa kuvien katselu Näitä huoltokäytäviä pitkin tavaraa liikuteltaisiin, mikäli väestönsuoja tulisi ottaa varsinaiseen käyttöönsä nopeasti. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Jokaiselle kaupunkilaiselle paikka suojassa

Tarvittaessa kaikki tamperelaiset mahtuisivat johonkin kaupungissa olevista väestönsuojista. Ne vetävät noin 300 000 ihmistä, kun Tilastokeskuksen mukaan Tampereella oli keväällä 2023 reilut 250 000 asukasta.

– Kapasiteetti on hyvä. Isot kalliosuojat ovat kokonaismäärän kannalta merkittäviä, niissä on 40 000 paikkaa. Lisäksi on yksityisiä suojia kerrostaloissa ja isoissa teollisuusrakennuksissa, Jouni Perttula arvioi.

Hervannan kalliosuojat on korvamerkattu pääasiassa 500 metrin säteellä asuville. Itä-Tampereen Liisankallion yleistä väestönsuojaa saa käyttää kuka tahansa, joka liikkuu alueella suojautumistarpeen syntyessä.

Lisätilaa väestönsuojille voisi tulevaisuudessa löytyä esimerkiksi parkkihalleista. Nykyisellään ne eivät sovi käyttöön, sillä niistä puuttuvat muun muassa paineovet.

– Keskusteluja on käyty siitä, pitäisikö tulevaisuudessa huomioida tätä näkökulmaa enemmän, kun uusia väestönsuojia tehdään. Aika näyttää.

Tampereen väestönsuojien parantamiseen on vuosittain varattu rahaa kuusinumeroinen summa. Tekemistä riittää yhä, mutta suojien perusparantaminen tuli hyvään saumaan.

– Oltiin kaukaa viisaita, Perttula sanoo.